Ez a különbség a két tábor között: hatalmas ukrán zászlót feszítettek ki Magyar Péter rendezvényén
2026. március 16. 06:37
A különbség szimbolikus.
A Fidelitas elnöke, Mohácsy István a Magyar Nemzetnek arra reagált, hogy míg a Békemeneten magyar zászlók voltak a tömegben, addig a Tisza rendezvényén egy ukrán zászlót feszítettek ki. A politikus szerint Magyar Péterék ezzel is bebizonyították azt, hogy ők ukránpártiak, és veszélybe sodornák Magyarországot. A Fidelitas elnöke úgy véli, a jelenség szimbolikus különbséget mutat a két politikai oldal között.
Kiemelte, ez egész egyszerűen a márciusi ifjak emlékének a meggyalázása. Nem lehet a nemzeti kokárdát összemosni az ukrán zászlóval. Mohácsy úgy látja: a jelenség illeszkedik abba a politikai irányba, amelyet szerinte a baloldal és a globalista erők képviselnek. A Fidelitas vezetője úgy értékeli,
az ukrán zászlós incidens annak az ékes bizonyítéka, hogy a Tisza Párt valójában a korábbi ellenzéki politikai kísérletek újracsomagolt változata.
Hozzátette: nem csak Ruszin-Szendi Romulusz az, aki a sorkatonaság visszaállítását támogatja, hanem Halmai Ferenc, a Tisza Párt képviselőjelöltje is, aki szerint ez egy jó nevelési elv. Szintén a sorkatonaság visszaállításáról ábrándozik a Tisza Párt másik jelöltje, Cseh Tamás, aki ezzel kapcsolatban mémeket oszt meg a Facebook-oldalán.
„Ő az a tiszás képviselőjelölt, akiről a napokban derült ki, hogy 1998-ban közúti balesetet okozott, és ennek következtében egy ember életét vesztette.
Aki ilyet tett, azt nyilván az sem zavarja, ha a fiatalokat »berántják« sorkatonának, és egész egyszerűen ennek következtében fiatal honfitársaink halnának meg egy értelmetlen háborúban” – zárta a beszélgetést a Fidelitas elnöke.
A Mandiner stábja a valaha volt legnagyobb Békemenet után elment Magyar Péterék rendezvényére, hogy szóra bírja a tiszás híveket. Ismét bebizonyosodott, hogy Magyar Péter szimpatizánsai az agresszió oldalán állnak.
