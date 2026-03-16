Ez a különbség a két tábor között: hatalmas ukrán zászlót feszítettek ki Magyar Péter rendezvényén

A Fidelitas elnöke, Mohácsy István a Magyar Nemzetnek arra reagált, hogy míg a Békemeneten magyar zászlók voltak a tömegben, addig a Tisza rendezvényén egy ukrán zászlót feszítettek ki. A politikus szerint Magyar Péterék ezzel is bebizonyították azt, hogy ők ukránpártiak, és veszélybe sodornák Magyarországot. A Fidelitas elnöke úgy véli, a jelenség szimbolikus különbséget mutat a két politikai oldal között.

Kiemelte, ez egész egyszerűen a márciusi ifjak emlékének a meggyalázása. Nem lehet a nemzeti kokárdát összemosni az ukrán zászlóval. Mohácsy úgy látja: a jelenség illeszkedik abba a politikai irányba, amelyet szerinte a baloldal és a globalista erők képviselnek. A Fidelitas vezetője úgy értékeli,