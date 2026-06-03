Máris megvan a kiskapu: Magyar Péterék ugyan megvágnák a polgármesterek juttatását, de úgy tűnik, a rendszer kijátszható

Lemondással fenyeget az algyői polgármester a bércsökkentési terv miatt
Nemcsak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, hanem a polgármesterek fizetését is csökkentené Magyar Péter.
Forrnak az indulatok Törökbálinton.
Miközben a Tisza Párt és Magyar Péter miniszterelnök azt tervezi, hogy visszavágja az országgyűlési képviselők és a polgármesterek juttatásait, akadnak településvezetők, akik most vehetnek fel tetemes összegű jutalmakat. Törökbálint polgármestere például háromhavi fizetését, összesen bruttó 6 millió forint extra pénzt kapott egy friss önkormányzati döntés értelmében. A képviselő-testület által már megtárgyalt és elfogadott javaslatot a település két alpolgármestere, Géczy Krisztián és Spiesz András nyújtotta be a képviselők elé – írta a Blikk.
A többmilliós jutalom a hivatalos indoklás szerint a 2025-ös esztendő második félévében, valamint a 2026-os év első felében végzett munkája elismeréseképpen járt Szőke Péternek.
Az előterjesztést a 12 fős képviselő-testület jelenlévő 8 tagja ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta. Természetesen a városvezető is jelen volt a teremben a milliós jutalomról döntő voksoláskor, ám a szavazásban nem vett részt. A polgármester a jutalmat azóta meg is kapta.
A lap ügyre közelről rálátó forrása a történtekről elmondta: önmagában az még nem baj, hogy a törökbálinti polgármester jutalmat kap, „inkább annak az összege kelt igencsak erős visszatetszést”.
„Az előző fideszes polgármester, Elek Sándor is kapott jutalmakat, na, de korántsem ekkorát. Bár a polgármesteri fizetések jelentős országos emelését korábban központilag írták elő, azt gondolom, a háromhavi juttatással és a bruttó 6 milliós összeggel elvetették a sulykot. Különösen éles úgy a kontraszt, hogy a jóval kevesebbet kereső helyi önkormányzati dolgozóknak mindössze egyhavi pluszpénz jár, az is egy év alatt két részletben elosztva” – fogalmazott a Blikk informátora.
A történtek kapcsán a lap megkereste Szőke Pétert, aki írásbeli válaszában elismerte, hogy a kifizetés valóban megtörtént. Ugyanakkor aláhúzta: nem ő kezdeményezte a jutalom megállapítását, hanem a település két alpolgármestere, amelyet a jelen lévő 8 képviselő – beleértve a fideszeseket is – egyhangúlag támogatott. Szőke kiemelte azt is, hogy ő maga a döntéshozatalban nem vett részt, illetve nem is szavazott, a napirend tárgyalása előtt pedig az érintettségét szabályszerűen bejelentette.
A törvény hathavi jutalomra ad lehetőséget; az előterjesztés ehhez képest mindössze az illetmény háromhavi összegének megfelelő elismerésről szólt – tehát a törvény által megengedett éves maximum fele”
– írta válaszában a polgármester.
Szőke Péter továbbá arra is kitért, hogy Elekes Sándor volt fideszes polgármester korábban éveken át egy helyi rendelet alapján kapott háromhavi jutalmat, amit a munkája értékelése nélkül automatikusan kifizetett a polgármesteri hivatal.
Ugyanakkor azt a feltételezést visszautasította, hogy a döntésnek bármi köze lenne a polgármesteri illetmények tervezett országos csökkentéséhez.
„Az értékelt időszak – 2025 második és 2026 első féléve – a megszokott, féléves teljesítményértékelési logikát követi, amelynek az ütemezése független bármely országos jogalkotási folyamattól. Az országos illetményszabályok alakítása a parlament dolga, a törvényi keret betartása pedig mindenkire, így ránk is kötelező” – fogalmazott.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt a képviselők és a polgármesterek juttatásának visszavágása miatt az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje, a Hódmezővásárhelyet irányító Márky-Zay Péter is felszólalt. Algyő vezetője, Molnár Áron pedig egyenesen azt helyezte kilátásba, hogy inkább lemond és új állást keres, ha jelentősen megkurtítják az illetményét.
Nyitókép: Törökbálint Város Önkormányzatának Facebook-oldala
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