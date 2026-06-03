Máris megvan a kiskapu: Magyar Péterék ugyan megvágnák a polgármesterek juttatását, de úgy tűnik, a rendszer kijátszható

Miközben a Tisza Párt és Magyar Péter miniszterelnök azt tervezi, hogy visszavágja az országgyűlési képviselők és a polgármesterek juttatásait, akadnak településvezetők, akik most vehetnek fel tetemes összegű jutalmakat. Törökbálint polgármestere például háromhavi fizetését, összesen bruttó 6 millió forint extra pénzt kapott egy friss önkormányzati döntés értelmében. A képviselő-testület által már megtárgyalt és elfogadott javaslatot a település két alpolgármestere, Géczy Krisztián és Spiesz András nyújtotta be a képviselők elé – írta a Blikk.

A többmilliós jutalom a hivatalos indoklás szerint a 2025-ös esztendő második félévében, valamint a 2026-os év első felében végzett munkája elismeréseképpen járt Szőke Péternek.

Az előterjesztést a 12 fős képviselő-testület jelenlévő 8 tagja ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta. Természetesen a városvezető is jelen volt a teremben a milliós jutalomról döntő voksoláskor, ám a szavazásban nem vett részt. A polgármester a jutalmat azóta meg is kapta.