Vakarhatja a fejét Törökbálint baloldali polgármestere, Hajdú Péter alaposan beolvasott neki (VIDEÓ)

Hajdú Péter műsorvezető arról számolt be TikTok-oldalán, hogy amíg az egész világ azt találgatja, hogy megvalósul-e a budapesti békecsúcs, addig Törökbálinton is zajlanak az események: fényes nappal betörtek egy ismerőse házába, miközben a gyermeke otthon aludt. Az édesapa pont akkor ért haza, mikor a rabló menekülőre fogta. A férfi a tettes nyomába eredt, de sajnos nem tudta elkapni.

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és mivel a betörő a főút felé menekült, ebben a köztéri kamerák felvételi a segítségükre vannak. Mint elhangzott, ezt a kamerarendszert még az előző városvezetés szereltette fel.

A televíziós ezután arról beszélt, hogy Szőke Péter, Törökbálint jelenlegi, baloldali polgármestere úgy szavaztatott meg magának jutalmat, hogy még egy éve sem volt hivatalában, és lecseréltette a korábbi polgármesteri Skoda Octaviát egy 18 millió forintos Toyotára. Hajdú felhívta arra a figyelmet, hogy a jutalom és az új autó összege 22 millió forint,

ebből az összegből pedig meg lehetne csináltatnia törökbálinti óvodák és iskolák közterületi kamerafejlesztését,

mivel azok nincsenek az intézmények környékén, ami a showman szerint hatalmas probléma – hangzott el a videós bejelentkezésben. Hajdú Péter a bejegyzését azzal zárta, hogy „gratulált Szőke úrnak”, akit az új autó és a több havi jutalom jobban érdekel, mint a városa biztonsága.