autó Szőke Péter jutalom polgármester lakosság munka Hajdú Péter Törökbálint

Vakarhatja a fejét Törökbálint baloldali polgármestere, Hajdú Péter alaposan beolvasott neki (VIDEÓ)

2025. október 25. 15:05

A műsorvezető ország-világ előtt kiteregette, mekkora jutalmat szavaztatott meg magának és milyen új autót vásárolt Szőke Péter ellenzéki városvezető.

2025. október 25. 15:05
null

Hajdú Péter műsorvezető arról számolt be TikTok-oldalán, hogy amíg az egész világ azt találgatja, hogy megvalósul-e a budapesti békecsúcs, addig Törökbálinton is zajlanak az események: fényes nappal betörtek egy ismerőse házába, miközben a gyermeke otthon aludt. Az édesapa pont akkor ért haza, mikor a rabló menekülőre fogta. A férfi a tettes nyomába eredt, de sajnos nem tudta elkapni.

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és mivel a betörő a főút felé menekült, ebben a köztéri kamerák felvételi a segítségükre vannak. Mint elhangzott, ezt a kamerarendszert még az előző városvezetés szereltette fel.

A televíziós ezután arról beszélt, hogy Szőke Péter, Törökbálint jelenlegi, baloldali polgármestere úgy szavaztatott meg magának jutalmat, hogy még egy éve sem volt hivatalában, és lecseréltette a korábbi polgármesteri Skoda Octaviát egy 18 millió forintos Toyotára. Hajdú felhívta arra a figyelmet, hogy a jutalom és az új autó összege 22 millió forint, 

ebből az összegből pedig meg lehetne csináltatnia törökbálinti óvodák és iskolák közterületi kamerafejlesztését,

mivel azok nincsenek az intézmények környékén, ami a showman szerint hatalmas probléma – hangzott el a videós bejelentkezésben. Hajdú Péter a bejegyzését azzal zárta, hogy „gratulált Szőke úrnak”, akit az új autó és a több havi jutalom jobban érdekel, mint a városa biztonsága.

@hajdu.peter.official

Betörtek Törökbálinton, miközben egy gyerek otthon aludt! A rendőrség nyomoz, a többit nézzétek meg! Kérlek, osszátok🙏🏻👍🏻

♬ eredeti hang - hajdu.peter.official

Fura húzásra szánta el magát a baloldali polgármester

Ezután Hajdú Péter egy másik videójában arról is beszámolt, hogy a jövőben többször fog ilyen rövidebb bejelentkezéseket közzétenni, melyekben arról beszél majd, ami épp foglalkoztatja. Ebben a posztjában arra is kitért, hogy a médiatartalmak gyártása mellett Törökbálinton ő üzemelteti a LIKE Bisztrót, azzal a céllal, hogy ne kelljen a helyieknek Budaörsre vagy Budapestre átmenniük, ha társasági életet szeretnének élni. Ennek apropóján hívtak meg nemrég a szórakozóhelyre több ismert zenészt is.

Hajdú ennél a pontnál rátért arra, hogy a már említett baloldali városvezető nemrég egy kérdőívet tett közzé, melyben társadalmi egyeztetést kezdeményezett a törökbálinti szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartása kapcsán. Mint hangsúlyozta, ezen bárki elmondhatja a véleményét,

név és cím nélkül, sőt, még az IP-címet sem veszik figyelembe.

Így akár még Nyírgyházáról vagy Ausztráliából is szavazhatnak arról, hogy Törökbálinton a LIKE Bisztró meddig legyen nyitva – jelentette ki a műsorvezető.

„A baloldali, fifikás polgármester így szeretné korlátozni a törökbálinti vendéglátó- és szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását. A szép az, hogy semmi nincs nyitva éjszaka, egyedül a LIKE Bisztro van nyitva 10-ig, és néha az említett eseményekr mi szoktunk kérni az önkormányzattó későbbi nyitva tartásra lehetőséget. Szóval, ez az egész vicc” – mutatott rá Hajdú Péter.

A médiaszemélyiség a videót azzal zárta, hogy a „fifikás polgármester” arról nem kérte ki a lakosság véleményét, mikor lecseréltette a régi Skodát egy 18 milliós Toyotára, vagy amikor pár havi munka után megszavaztatott magának kéthavi juttatást, vagyis 4 millió forintot – sorolta kérdéseit.

Majd előre tekintve arra is kitért, hogy reméli, Szőke Péter meg fogja kérdezni a lakosságot arról is, hogy a novemberi közgyűlésen emeljenek-e ingatlanadót Törökbálinton vagy sem.

@hajdu.peter.official

Fontos! Nézzétek meg és ha tehetitek osszátok! Köszi mindenkinek🙏🏻❤️

♬ eredeti hang - hajdu.peter.official

Nyitókép: Képernyőfotó

 

 

