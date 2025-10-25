Vakarhatja a fejét Törökbálint baloldali polgármestere, Hajdú Péter alaposan beolvasott neki (VIDEÓ)

Nagy bajban van Kijev: pokoli télre készülhetnek az ukrán fővárosban
Hajdú Péter műsorvezető arról számolt be TikTok-oldalán, hogy amíg az egész világ azt találgatja, hogy megvalósul-e a budapesti békecsúcs, addig Törökbálinton is zajlanak az események: fényes nappal betörtek egy ismerőse házába, miközben a gyermeke otthon aludt. Az édesapa pont akkor ért haza, mikor a rabló menekülőre fogta. A férfi a tettes nyomába eredt, de sajnos nem tudta elkapni.
A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és mivel a betörő a főút felé menekült, ebben a köztéri kamerák felvételi a segítségükre vannak. Mint elhangzott, ezt a kamerarendszert még az előző városvezetés szereltette fel.
A televíziós ezután arról beszélt, hogy Szőke Péter, Törökbálint jelenlegi, baloldali polgármestere úgy szavaztatott meg magának jutalmat, hogy még egy éve sem volt hivatalában, és lecseréltette a korábbi polgármesteri Skoda Octaviát egy 18 millió forintos Toyotára. Hajdú felhívta arra a figyelmet, hogy a jutalom és az új autó összege 22 millió forint,
ebből az összegből pedig meg lehetne csináltatnia törökbálinti óvodák és iskolák közterületi kamerafejlesztését,
mivel azok nincsenek az intézmények környékén, ami a showman szerint hatalmas probléma – hangzott el a videós bejelentkezésben. Hajdú Péter a bejegyzését azzal zárta, hogy „gratulált Szőke úrnak”, akit az új autó és a több havi jutalom jobban érdekel, mint a városa biztonsága.
Ezután Hajdú Péter egy másik videójában arról is beszámolt, hogy a jövőben többször fog ilyen rövidebb bejelentkezéseket közzétenni, melyekben arról beszél majd, ami épp foglalkoztatja. Ebben a posztjában arra is kitért, hogy a médiatartalmak gyártása mellett Törökbálinton ő üzemelteti a LIKE Bisztrót, azzal a céllal, hogy ne kelljen a helyieknek Budaörsre vagy Budapestre átmenniük, ha társasági életet szeretnének élni. Ennek apropóján hívtak meg nemrég a szórakozóhelyre több ismert zenészt is.
Hajdú ennél a pontnál rátért arra, hogy a már említett baloldali városvezető nemrég egy kérdőívet tett közzé, melyben társadalmi egyeztetést kezdeményezett a törökbálinti szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartása kapcsán. Mint hangsúlyozta, ezen bárki elmondhatja a véleményét,
név és cím nélkül, sőt, még az IP-címet sem veszik figyelembe.
Így akár még Nyírgyházáról vagy Ausztráliából is szavazhatnak arról, hogy Törökbálinton a LIKE Bisztró meddig legyen nyitva – jelentette ki a műsorvezető.
„A baloldali, fifikás polgármester így szeretné korlátozni a törökbálinti vendéglátó- és szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását. A szép az, hogy semmi nincs nyitva éjszaka, egyedül a LIKE Bisztro van nyitva 10-ig, és néha az említett eseményekr mi szoktunk kérni az önkormányzattó későbbi nyitva tartásra lehetőséget. Szóval, ez az egész vicc” – mutatott rá Hajdú Péter.
A médiaszemélyiség a videót azzal zárta, hogy a „fifikás polgármester” arról nem kérte ki a lakosság véleményét, mikor lecseréltette a régi Skodát egy 18 milliós Toyotára, vagy amikor pár havi munka után megszavaztatott magának kéthavi juttatást, vagyis 4 millió forintot – sorolta kérdéseit.
Majd előre tekintve arra is kitért, hogy reméli, Szőke Péter meg fogja kérdezni a lakosságot arról is, hogy a novemberi közgyűlésen emeljenek-e ingatlanadót Törökbálinton vagy sem.
