Ismét hazatérhet Angliából, az NB I-ben köthet ki a korosztályos magyar válogatott

A jövő hónapban két magyar kapus nézhet egymással farkasszemet az angol U21-es ligában.
Hegyi Krisztián NB I-es csapathoz kerülhet. A korosztályos magyar válogatott kapust az MTK veheti kölcsönbe.
Ismét Magyarországon védhet Hegyi Krisztián. A korábban a magyar válogatott keretébe is meghívott futballkapus – aki 2019 óta az angol West Ham United kötelékébe tartozik – a Blikk értesülése szerint hamarosan az MTK játékosa lehet.
A cikk feleleveníti, hogy a 23 éves Hegyi a Haladásnál nevelkedett, majd 2019-ben került az angol West Hamhez. A londoni klubnál végigjárta a korosztályos csapatokat, s bár többször ült a kispadon, a felnőttek közt még nem mutatkozhatott be. 2023-ben az alsóbb osztályú Stevenage-nek kölcsönadták, majd szerepelt a holland Den Boschnál és a skót Motherwellnél is. 2025 elején hazatért, a DVSC vette kölcsön, amelyben hét bajnokin védett. Márciusban a felnőttválogatottba is meghívót kapott Marco Rossitól, ám az összetartás során combizomszakadást szenvedett, ezután visszakerült anyaegyesületéhez.
„A kapus októberben térhetett vissza a pályára, azóta hat meccsen védett a West Ham tartalék- és U21-es csapataiban. Jövője kapcsán még szeptemberben beszélt arról, hogy 2026 januárjában várhatóan újra kölcsönadják” – írja a blikk.hu.
A felnőttkeret tagja vagyok, de szinte biztos, hogy januárban újra kölcsönad a klubom.
A sérülésem alatt több magyar csapat mellett volt holland, török és osztrák együttestől is megkeresés, de legközelebb a téli átigazolási időszakban lehet újra aktuális klubváltásról beszélni” – mondta akkor az M1-nek Hegyi, akit szerződése 2027 nyaráig köt a londoniakhoz.
A Blikk úgy tudja, hogy a kapus valóban új csapatban bizonyíthat januártól, ugyanis
hamarosan az MTK-hoz kerül kölcsönbe.
A kék-fehérek csak a 9. helyen telelnek az NB I-ben, az utolsó őszi fordulóban pedig váltás történt a kapujukban: az addig minden bajnokit végigvédő, válogatott-kerettag Demjén Patrik helyett meglepetésre Fadgyas Tamás kapott lehetőséget.
Hegyi eddig 62 szerepelt a West Ham U21-es csapatában és 25-ször a magyar U21-es válogatottban. Előtte az U18-as, U17-es és az U16-os válogatottban is védett.
