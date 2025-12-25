Ismét hazatérhet Angliából, az NB I-ben köthet ki a korosztályos magyar válogatott

Ismét Magyarországon védhet Hegyi Krisztián. A korábban a magyar válogatott keretébe is meghívott futballkapus – aki 2019 óta az angol West Ham United kötelékébe tartozik – a Blikk értesülése szerint hamarosan az MTK játékosa lehet.

A korosztályos magyar válogatott Hegyi Krisztán márciusban, egy DVSC–FTC bajnokin (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A cikk feleleveníti, hogy a 23 éves Hegyi a Haladásnál nevelkedett, majd 2019-ben került az angol West Hamhez. A londoni klubnál végigjárta a korosztályos csapatokat, s bár többször ült a kispadon, a felnőttek közt még nem mutatkozhatott be. 2023-ben az alsóbb osztályú Stevenage-nek kölcsönadták, majd szerepelt a holland Den Boschnál és a skót Motherwellnél is. 2025 elején hazatért, a DVSC vette kölcsön, amelyben hét bajnokin védett. Márciusban a felnőttválogatottba is meghívót kapott Marco Rossitól, ám az összetartás során combizomszakadást szenvedett, ezután visszakerült anyaegyesületéhez.