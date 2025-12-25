Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kapus hegyi krisztián West Ham West Ham United NB I MTK

Ismét hazatérhet Angliából, az NB I-ben köthet ki a korosztályos magyar válogatott

2025. december 25. 16:49

Hegyi Krisztián NB I-es csapathoz kerülhet. A korosztályos magyar válogatott kapust az MTK veheti kölcsönbe.

2025. december 25. 16:49
null

Ismét Magyarországon védhet Hegyi Krisztián. A korábban a magyar válogatott keretébe is meghívott futballkapus – aki 2019 óta az angol West Ham United kötelékébe tartozik – a Blikk értesülése szerint hamarosan az MTK játékosa lehet.

A korosztályos magyar válogatott Hegyi Krisztán márciusban, egy DVSC–FTC bajnokin
A korosztályos magyar válogatott Hegyi Krisztán márciusban, egy DVSC–FTC bajnokin (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A cikk feleleveníti, hogy a 23 éves Hegyi a Haladásnál nevelkedett, majd 2019-ben került az angol West Hamhez. A londoni klubnál végigjárta a korosztályos csapatokat, s bár többször ült a kispadon, a felnőttek közt még nem mutatkozhatott be. 2023-ben az alsóbb osztályú Stevenage-nek kölcsönadták, majd szerepelt a holland Den Boschnál és a skót Motherwellnél is. 2025 elején hazatért, a DVSC vette kölcsön, amelyben hét bajnokin védett. Márciusban a felnőttválogatottba is meghívót kapott Marco Rossitól, ám az összetartás során combizomszakadást szenvedett, ezután visszakerült anyaegyesületéhez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

„A kapus októberben térhetett vissza a pályára, azóta hat meccsen védett a West Ham tartalék- és U21-es csapataiban. Jövője kapcsán még szeptemberben beszélt arról, hogy 2026 januárjában várhatóan újra kölcsönadják” – írja a blikk.hu.

A felnőttkeret tagja vagyok, de szinte biztos, hogy januárban újra kölcsönad a klubom.

A sérülésem alatt több magyar csapat mellett volt holland, török és osztrák együttestől is megkeresés, de legközelebb a téli átigazolási időszakban lehet újra aktuális klubváltásról beszélni” – mondta akkor az M1-nek Hegyi, akit szerződése 2027 nyaráig köt a londoniakhoz.

A Blikk úgy tudja, hogy a kapus valóban új csapatban bizonyíthat januártól, ugyanis

hamarosan az MTK-hoz kerül kölcsönbe.

A kék-fehérek csak a 9. helyen telelnek az NB I-ben, az utolsó őszi fordulóban pedig váltás történt a kapujukban: az addig minden bajnokit végigvédő, válogatott-kerettag Demjén Patrik helyett meglepetésre Fadgyas Tamás kapott lehetőséget.

Végigjárta a magyar válogatott korosztályos csapatait 

Hegyi eddig 62 szerepelt a West Ham U21-es csapatában és 25-ször a magyar U21-es válogatottban. Előtte az U18-as, U17-es és az U16-os válogatottban is védett.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: whufc.com

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!