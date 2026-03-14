diósgyőr Kovács Zoltán DVTK sportigazgató szurkolók NB I

„Tönkretetted a diósgyőri focit” – egy embert már elküldtek, de nem csillapodik a botrány Miskolcon

2026. március 14. 15:55

A szurkolók szerint itt már a piócás ember sem tudna segíteni. Nagy a káosz a Diósgyőrnél.

2026. március 14. 15:55
null

Ahogyan arról beszámoltunk, nem kis meglepetésre a Diósgyőri VTK hazai pályán 4–0-ra kikapott a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcikától a labdarúgó NB I 26. fordulójában. A kínos vereségnek meg is lett a következménye: másnap azonnali hatállyal távozott Kovács Zoltán sportigazgató – a szurkolóknak azonban ez még így is édeskevés.

A borzalmas állapotban lévő DVTK éppen a múlt héten váltott edzőt – a párját ritkító módon a klubtörténet során harmadszor is kirúgott Vladimir Radenkovics utódja Nebojsa Vignjevics lett –, ám a másik szerb debütálása pocsékabbra nem is sikeredhetett volna: a miskolci csapatot úgy verte tönkre az NB I-ben 25 kör után 14 ponttal és –31-es gólkülönbséggel álló rivális, hogy a DVTK alapesetben legjobbja, Lamin Colley az első félidőben Karlo Sentic potyagólja után ziccert rontott, a hajrában összehozott egy teljesen felesleges tizenegyest, a fordulás után pedig villámgyorsan kiállíttatta magát – írtuk pénteken a mérkőzéssel kapcsolatban.

Megvált sportigazgatójától a Diósgyőr

A miskolci együttes szombaton a közösségi oldalán tájékoztatta a drukkereit Kovács Zoltán elküldéséről.


„A Kazincbarcika ellen hazai pályán 4–0-ra elveszített Fizz Liga-mérkőzést követően azonnali hatállyal távozik Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatói posztjáról.

»Bíztunk benne, hogy Kovács Zoltán meg tudja ismételni a korábbi sikereit Diósgyőrben, amikor Ligakupa-győzelem és a Magyar Kupa-döntő fűződött a nevéhez a 2013–2014-es idényben. Azonban a csapat nemcsak, hogy nem tudott a korábbi szinten teljesíteni, hanem a Kazincbarcika elleni szégyenteljes vereséget követően, hét fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen áll. Mint minden mérkőzés után, most is azonnal leültem a sportigazgatóval átbeszélni a látottakat, de most jeleztem neki, hogy ezután a mérkőzés után nem tudjuk folytatni a közös munkát. Ezzel egyébként a sportigazgató is egyetértett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk Kovács Zoltánnal – mondta Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője. – Köszönjük a DVTK érdekében elvégzett munkát, és további pályafutásához sok sikert kívánunk!«

»Nagyon sajnálom, hogy ezúttal nem tudtam olyan sikeres lenni, mint korábban. Továbbra is hiszem, hogy sokkal több van ebben a csapatban, mint amit a jelenlegi helyezése mutat. Kívánom a DVTK-nak, hogy a jövőben érje el azokat az eredményeket, amelyeket a klub a hagyományai és a szurkolótábora miatt is megérdemel«

– mondta Kovács Zoltán.

Az új sportigazgató személyét később jelenti be a klub.”

Bár Kovács Zoltán elküldésének örülnek a szurkolók, egyáltalán nem csillapodnak a kedélyek. A szalonképesebb kommentekből szemezgettünk:

„Miskolchoz és Borsodhoz nulla kötődésű embereket ajánlott lenne mellőzni a jövőt illetően.”

„Körforgás újra és újra... játékos, edző majd sportigazgató... Hányadjára már?! Gondolom, mindenki más marad a jól fizetett kényelmes irodájában. Ez így még mindig nagyon kevés!”

„Benczésből nem kérünk!! Köszönjük!”

„Tönkretetted a diósgyőri focit, te utolsó senki!”

„Végre... Talán Elek Ákos kaphatna egy esélyt! Ha Benczés visszajön, igazi bohócok vagytok!!!!!!”

„Ilyenkor? Már késő… távozik a süllyedő hajóról, amit okozott!!”

„Elvégezte a dolgát! Pénz felmarkolva, Diósgyőr tönkretéve.”

„Sajnos nézve a sorsolást... Itt már a PIÓCÁS ember se tudna segíteni!!”

Nehéz helyzetben

A kiesés szélére került a Diósgyőr
A kiesés szélére került a Diósgyőr (Fotó: dvtk.eu)

A DVTK jelenleg úgy áll a 11., kieső helyen, hogy hárompontos lemaradásban van a riválisoktól. Még hét mérkőzése maradt a bajnokságból:

  • Nyíregyháza (idegenben)
  • Puskás Akadémia (otthon)
  • Ferencváros (idegenben)
  • Debrecen (otthon)
  • Kisvárda (idegenben)
  • ETO FC (idegenben)
  • Paks (otthon)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dunhill67
2026. március 14. 16:38
ez a kopasz kókler konkrétan MINDENHOL megbukott....de az tutti,hogy még az idén egy újabb csapatot indít el a lejtőn:)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!