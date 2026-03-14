„Tönkretetted a diósgyőri focit” – egy embert már elküldtek, de nem csillapodik a botrány Miskolcon

Ahogyan arról beszámoltunk, nem kis meglepetésre a Diósgyőri VTK hazai pályán 4–0-ra kikapott a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcikától a labdarúgó NB I 26. fordulójában. A kínos vereségnek meg is lett a következménye: másnap azonnali hatállyal távozott Kovács Zoltán sportigazgató – a szurkolóknak azonban ez még így is édeskevés.

A borzalmas állapotban lévő DVTK éppen a múlt héten váltott edzőt – a párját ritkító módon a klubtörténet során harmadszor is kirúgott Vladimir Radenkovics utódja Nebojsa Vignjevics lett –, ám a másik szerb debütálása pocsékabbra nem is sikeredhetett volna: a miskolci csapatot úgy verte tönkre az NB I-ben 25 kör után 14 ponttal és –31-es gólkülönbséggel álló rivális, hogy a DVTK alapesetben legjobbja, Lamin Colley az első félidőben Karlo Sentic potyagólja után ziccert rontott, a hajrában összehozott egy teljesen felesleges tizenegyest, a fordulás után pedig villámgyorsan kiállíttatta magát – írtuk pénteken a mérkőzéssel kapcsolatban.