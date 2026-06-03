A tönk szélére juttatott egy stúdiót a gagyi Csillagok háborúja-koppintás, most megismétlődhet a katasztrófa

Sokat panaszkodunk mostanában, milyen fantáziátlan a hollywoodi stúdiórendszer, de azért a nyolcvanas évek sem arról volt híres, hogy a filmgyártók hihetetlen kockázatokat vállaltak volna, csupán azok a mozik maradtak fent az emlékezetben, amelyek képesek voltak kiemelkedni az átlagból. Az 1987-es He-Man – A világ ura, más címen, A világ urai nem az utóbbiak közé tartozik, papíron hiába tűnhetett kasszasikernek, akkorát bukott, hogy lényegében az egyik utolsó szöget jelentette a már akkor is a csőd közelében táncoló Cannon Filmsnek.

He-Man - A világ ura. Forrás: TMDB

Úgy tűnik azonban, hogy a produceri iskolában nem elrettentő példaként hivatkoznak rá, hogyan ne forgassunk filmet, hanem tananyagként, hiszen a stúdiók a mai napig hasonló stratégia mentén gondolkoznak. Hiszen miről is volt szó? A nyolcvanas évek elején nagy sikerrel futott Amerikában egy azonos című tévésorozat, amelynek az alapját – akárcsak a G.I. Joe esetében – akciófigurák jelentették. És hirtelen jó ötletnek tűnt élő szereplős feldolgozást készíteni belőle; az alapsztoriból