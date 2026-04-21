oscar Zsoldos Péter zsűri díj fantasy

Kiderült, kik kapták a magyar fantasy „Oscarját”

2026. április 21. 20:36

Rekordszámú szavazat mellett hirdették ki a 2026-os Zsoldos Péter-díj nyerteseit.

Átadták a hazai sci-fi és fantasy irodalom egyik legfontosabb elismerését, a Zsoldos Péter-díj díjakat. Az idei évben a szervezők közlése szerint minden eddiginél több közönségszavazat érkezett.

A szakmai zsűri döntése alapján a legjobb regény kategóriában Marabu Animátum című kötete nyert, amely a Ciceró Kiadó gondozásában jelent meg. A zsűri indoklása szerint a mű „fordulatos, izgalmas és szórakoztató”, és terjedelme ellenére végig fenntartja az olvasók figyelmét.

A legjobb novella díját Kispál Márton kapta a Tükör az Almrauschkogel alatt című írásáért, amely a GABO Kiadó kiadásában jelent meg. A zsűri kiemelte, hogy a mű érzékenyen foglalkozik a női identitás és a testkép kérdéseivel. Fordítás kategóriában Fríđa Ísberg A jelölés című regénye bizonyult a legjobbnak. A művet Veress Kata fordította magyarra, és az Európa Könyvkiadó jelentette meg. Az értékelés szerint a kötet egy, a Black Mirror hangulatához hasonlítható társadalmi gondolatkísérlet.

A közönségdíjat Gabriella Eld nyerte el A Félhold Társaság testamentuma című regényével, amely a Fumax Kiadó gondozásában jelent meg. 

A Libri tájékoztatása szerint a szerző rekordszámú szavazattal győzött.

A díjakat minden évben négy kategóriában ítélik oda. A shortlist összeállításáról és a nyertesek kiválasztásáról egy tízfős szakmai zsűri döntött, amelynek tagja volt többek között Bán János, Benczik Vera és H. Nagy Péter.

A díj névadója, Zsoldos Péter (1930–1997) a magyar science fiction meghatározó alakja volt. Az írót a nemzetközi kritikák gyakran említették egy lapon olyan szerzőkkel, mint Isaac Asimov vagy Stanisław Lem. Műveiből Magyarországon több százezer példányt adtak el.

Hagyatékát jelenleg a Trend Kiadó gondozza, amely új életműsorozatot indított: ennek részeként jelent meg többek között a Viking visszatér és a Távoli tűz is.

