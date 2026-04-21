Kiderült, kik kapták a magyar fantasy „Oscarját”

A legjobb novella díját Kispál Márton kapta a Tükör az Almrauschkogel alatt című írásáért, amely a GABO Kiadó kiadásában jelent meg. A zsűri kiemelte, hogy a mű érzékenyen foglalkozik a női identitás és a testkép kérdéseivel. Fordítás kategóriában Fríđa Ísberg A jelölés című regénye bizonyult a legjobbnak. A művet Veress Kata fordította magyarra, és az Európa Könyvkiadó jelentette meg. Az értékelés szerint a kötet egy, a Black Mirror hangulatához hasonlítható társadalmi gondolatkísérlet.

A közönségdíjat Gabriella Eld nyerte el A Félhold Társaság testamentuma című regényével, amely a Fumax Kiadó gondozásában jelent meg.