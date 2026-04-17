Búcsút inthetünk a fővárosi parkolóautomatáknak – drágább is lesz a parkolás

Rövidesen búcsút mondhatunk Budapest teljes területén a parkolóautomatáknak: a nyáron ugyanis leszerelik őket. Az erről szóló döntést még 2024-ben hozta meg a Fővárosi Közgyűlés. A végrehajtás időpontját azonban kitolták 2026. július elsejére, mondván a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) időre van szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztésére – írta a Népszava.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lap kérdésére azt válaszolta, hogy a BudapestGo fejlesztésére kiírt pályázatra a rendelkezésre álló keretösszeget jelentősen meghaladó ajánlatok érkeztek,