Búcsút inthetünk a fővárosi parkolóautomatáknak – drágább is lesz a parkolás

Nem várt „ajándékokkal” lepték meg a budapesti autósokat
Autósok, figyelem! Változások jöttek a budapesti parkolásban.
Júliustól 25 százalékkal emelkednek a tarifák, januártól pedig megszűnik a zöld rendszámos járművek kedvezménye is.
Rövidesen búcsút mondhatunk Budapest teljes területén a parkolóautomatáknak: a nyáron ugyanis leszerelik őket. Az erről szóló döntést még 2024-ben hozta meg a Fővárosi Közgyűlés. A végrehajtás időpontját azonban kitolták 2026. július elsejére, mondván a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) időre van szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztésére – írta a Népszava.
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lap kérdésére azt válaszolta, hogy a BudapestGo fejlesztésére kiírt pályázatra a rendelkezésre álló keretösszeget jelentősen meghaladó ajánlatok érkeztek,
így a parkolási alkalmazás egy későbbi fejlesztés része lesz.
Kiss hozzátette: a BudapestGo applikációra valójában a kényelmi díj megkerülése miatt lett volna szükség, mivel a főváros ezt nem számolta volna így fel.
De ennek most már nincs jelentősége, hiszen a kormány két hete törölte a kényelmi díjfizetési kötelezettséget. Felidézték, hogy ezt egyébként a Fővárosi Közgyűlés 2024-ben a parkolási rendelet módosításával egyidejűleg kezdeményezte, élve felterjesztési jogával.
Az összeállításban arra is emlékeztettek, hogy a parkolóautomaták leszerelését célzó javaslatot két éve azzal indokolta a városvezetés, hogy
az eszközök üzemeltetése „abszurdan sokba” kerül.
„Akad olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millióba kerül az üzemeltetés. A parkolóóra ugyanakkor jelentős, de nem egyedüli része a költségeknek. A parkolási kiadások kerületenként nézve átlagosan 60-70 százalékát viszik el a bevételnek” – ismertette a főigazgató.
A városvezetés a parkolásüzemeltetés költségeinek drasztikus csökkenését várja az új rendszertől. A reform szükségességét többek között a rendre botrányba fulladó parkolóautomata beszerzési tenderek is indokolták – hívta fel a figyelmet a lap.
Hozzátették, hogy a kerületi önkormányzatok ezzel együtt ragaszkodtak a jelentős bevételt termelő automatákhoz. Mint kiderült, tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkolóautomatát üzemeltettek. Bár több kerület is aggódik a hatályos üzemeltetési szerződés felmondása miatt, de Kiss Ambrus szerint jogszabályváltozásra hivatkozva ezek különösebb bonyodalom nélkül lezárhatók. Akárhogy is,
a fővárosi rendelet minden kerületre kötelező érvényű, így az automaták július elsejétől nem működhetnek tovább
A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok. Erről az automatáknál sűrűbben – 250 méter helyett 75 méterenként – kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket – húzták alá.
A cikkben kitértek rá, hogy a BKK alaposan körüljárva a kérdést azt javasolta,
hogy a készpénzes fizetőknek tartsák meg a jelenleg is létező sms-ben történő fizetést, illetve új lehetőségként vezessék be a kerületi parkolásüzemeltetési irodákban való a készpénzes törlesztést.
Utóbbi esetben 24 órán belül fix 3 órás díjat kell befizetni, egy napon túl pótdíjat számítanak fel. Arról a bizottsági vitában nem esett szó, hogy a kerületek mennyire díjazzák az ötletet. A bizottság támogatta a javaslatot. A végső döntést a közgyűlés hozza meg áprilisi vagy májusi ülésén – tekintettek előre.
A Népszava arra is emlékeztetett, hogy az automaták kiiktatása mellett két évvel ezelőtt arról is döntöttek, hogy
2026. július elsejével 25 százalékkal emelik a 2022 őszén bevezetett parkolási tarifákat.
Így
A díjból a tervek szerint 25 százalékos kedvezmény illette volna meg a BudapestGO alkalmazáson keresztül fizetőket, illetve a BKK havi közösségi közlekedési bérletet vásárlókat, de ezek a kedvezmények az applikáció elkészültéig nem érvényesíthetőek.
Emellett
a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása is megszűnik 2027. január elsejétől.
Lakossági várakozási engedélyt a lakóhelyük környékére az érintett kerülettől ők is kiválthatnak.
Ugyancsak jövő januártól büntető tarifával sújtják a „városi terepjárókkal” közlekedőket. Az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kilogramm feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni – olvasható a Népszavában.
