Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fővárosi közgyűlés kiss ambrus budapestgo díj parkolás bkk tarifa

Búcsút inthetünk a fővárosi parkolóautomatáknak – drágább is lesz a parkolás

2026. április 17. 09:11

Júliustól 25 százalékkal emelkednek a tarifák, januártól pedig megszűnik a zöld rendszámos járművek kedvezménye is.

Rövidesen búcsút mondhatunk Budapest teljes területén a parkolóautomatáknak: a nyáron ugyanis leszerelik őket. Az erről szóló döntést még 2024-ben hozta meg a Fővárosi Közgyűlés. A végrehajtás időpontját azonban kitolták 2026. július elsejére, mondván a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) időre van szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztésére – írta a Népszava.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lap kérdésére azt válaszolta, hogy a BudapestGo fejlesztésére kiírt pályázatra a rendelkezésre álló keretösszeget jelentősen meghaladó ajánlatok érkeztek, 

így a parkolási alkalmazás egy későbbi fejlesztés része lesz.

Kiss hozzátette: a BudapestGo applikációra valójában a kényelmi díj megkerülése miatt lett volna szükség, mivel a főváros ezt nem számolta volna így fel. 

De ennek most már nincs jelentősége, hiszen a kormány két hete törölte a kényelmi díjfizetési kötelezettséget. Felidézték, hogy ezt egyébként a Fővárosi Közgyűlés 2024-ben a parkolási rendelet módosításával egyidejűleg kezdeményezte, élve felterjesztési jogával. 

Az összeállításban arra is emlékeztettek, hogy a parkolóautomaták leszerelését célzó javaslatot két éve azzal indokolta a városvezetés, hogy 

az eszközök üzemeltetése „abszurdan sokba” kerül.

„Akad olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millióba kerül az üzemeltetés. A parkolóóra ugyanakkor jelentős, de nem egyedüli része a költségeknek. A parkolási kiadások kerületenként nézve átlagosan 60-70 százalékát viszik el a bevételnek” – ismertette a főigazgató.

Ezt várja a városvezetés a lépéstől

A városvezetés a parkolásüzemeltetés költségeinek drasztikus csökkenését várja az új rendszertől. A reform szükségességét többek között a rendre botrányba fulladó parkolóautomata beszerzési tenderek is indokolták – hívta fel a figyelmet a lap.

Hozzátették, hogy a kerületi önkormányzatok ezzel együtt ragaszkodtak a jelentős bevételt termelő automatákhoz. Mint kiderült, tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkolóautomatát üzemeltettek. Bár több kerület is aggódik a hatályos üzemeltetési szerződés felmondása miatt, de Kiss Ambrus szerint jogszabályváltozásra hivatkozva ezek különösebb bonyodalom nélkül lezárhatók. Akárhogy is, 

a fővárosi rendelet minden kerületre kötelező érvényű, így az automaták július elsejétől nem működhetnek tovább

A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok. Erről az automatáknál sűrűbben – 250 méter helyett 75 méterenként – kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket – húzták alá.

Így marad meg a készpénzes fizetés

A cikkben kitértek rá, hogy a BKK alaposan körüljárva a kérdést azt javasolta,

hogy a készpénzes fizetőknek tartsák meg a jelenleg is létező sms-ben történő fizetést, illetve új lehetőségként vezessék be a kerületi parkolásüzemeltetési irodákban való a készpénzes törlesztést. 

Utóbbi esetben 24 órán belül fix 3 órás díjat kell befizetni, egy napon túl pótdíjat számítanak fel. Arról a bizottsági vitában nem esett szó, hogy a kerületek mennyire díjazzák az ötletet. A bizottság támogatta a javaslatot. A végső döntést a közgyűlés hozza meg áprilisi vagy májusi ülésén – tekintettek előre.

Drágább is lesz a parkolás

A Népszava arra is emlékeztetett, hogy az automaták kiiktatása mellett két évvel ezelőtt arról is döntöttek, hogy 

2026. július elsejével 25 százalékkal emelik a 2022 őszén bevezetett parkolási tarifákat.

 Így

  • az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra munkanapokon 8 és 22 óra között.
  • A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kell fizetni de csak este 8-ig.
  • Míg a C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett,
  • a D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett, mindkét zónában reggel 8 és délután 18 óra között.

A díjból a tervek szerint 25 százalékos kedvezmény illette volna meg a BudapestGO alkalmazáson keresztül fizetőket, illetve a BKK havi közösségi közlekedési bérletet vásárlókat, de ezek a kedvezmények az applikáció elkészültéig nem érvényesíthetőek.

Emellett 

a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása is megszűnik 2027. január elsejétől. 

Lakossági várakozási engedélyt a lakóhelyük környékére az érintett kerülettől ők is kiválthatnak. 

Ugyancsak jövő januártól büntető tarifával sújtják a „városi terepjárókkal” közlekedőket. Az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kilogramm feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni – olvasható a Népszavában.

Nyitókép: obuda.hu

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csulak
2026. április 17. 11:15
hadd fizessen a paraszt
Válasz erre
0
0
hegyaljai-2
2026. április 17. 11:13
"A parkolási kiadások kerületenként nézve átlagosan 60-70 százalékát viszik el a bevételnek” Moldova György írása jut eszembe a Trevi-kút üzemeltetésről.
Válasz erre
0
0
holger78
2026. április 17. 11:10
Fizessetek fasszopó balos liberók. Eljött a ti időtök buzik😄
Válasz erre
0
0
Öreg Palóc
2026. április 17. 10:58
:) :)))))) Szabadjára engedték a Fővárost !!! :)))))))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.