Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vitézy dávid lázár jános bkk máv miniszter

Vitézy Dávid a mozdonytűz után az utastájékoztatás megújítását ígérte

2026. május 26. 05:57

A miniszter elmondta: megkezdik egy új rendszer kidolgozását, amelynek lényege, hogy hasonló üzemzavarok esetén bárhova gyorsan odaérjenek az intézkedésre jogosult szakemberek.

2026. május 26. 05:57
null

Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő esti Facebook-videójában, amelyet a kelenföldi pályaudvaron rögzített. Vitézy Dávid azután tette közzé posztját, hogy megindult Kelenföldön a délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő forgalom. 

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszter elmondta: a katasztrófavédelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom többórás leállítására egy olyan mozdonytűz esetében, amely egy tároló vágányon történt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Első a biztonság és az óvatosság, de a folyamatokat át kell gondolni – tette hozzá.

A miniszter közölte: az utasok tájékoztatása nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, mivel a MÁV erre szolgáló eszközrendszere elavult. Példaként említette, hogy a kelenföldi aluljáróban nincs megfelelő hangosbemondás, a tájékoztató monitorok túl kicsik, ezért csak kevés információ fér el rajtuk.

Vitézy Dávid elmondta: 

megkezdik egy új rendszer kidolgozását, amelynek lényege, hogy hasonló üzemzavarok esetén bárhova gyorsan odaérjenek az intézkedésre jogosult szakemberek.

 A miniszter az osztrák vasúttársaság mobil egységét hozta fel példaként.

Közölte: arra kérte a MÁV vezetését, hogy azonnal indítsák újra az elődje, a fideszes Lázár János által „betiltott, eltörölt” információmegosztást; ennek részeként a Mávinform ismét gyorsan frissül.

Meg kell változtatni a vasúttársaság működési kultúráját: ha baj van, azt ne letagadni próbálják az utasok elől, hanem osszák meg az információkat, kérjék a türelmüket, és tegyék világossá: azon dolgoznak, hogy a „szörnyű örökséget” eltakarítsák és megújítsák a vasúti közlekedést. Ehhez sok idő kell, de addig is többet kell tenni az utasok megfelelő tájékoztatásáért – mondta a miniszter.

Vitézy Dávid közölte: most szembesült azzal, hogy a BKK azért nem tudott segíteni pótlóbuszokkal, mert 2024-ben Lázár János úgy döntött, útdíjat kell fizetniük a menetrend szerinti közösségi közlekedésben használt buszoknak, a fővárosi járművekben pedig nincs ezt lehetővé tevő fedélzeti egység.

Hozzátette: 

azt kérte azt útdíjfizetési szolgáltatótól, hogy keressen erre megoldást, tekintettel a vis maior helyzetre.

Kedden megkezdik a jogszabály-módosítás kidolgozását, hogy a menetrend szerinti buszoknak ne kelljen útdíjat fizetniük – mondta a miniszter.

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. május 26. 08:14
Mostantól kevés a duma, Dévidke. Folyamatos szopásban lesz részed.
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2026. május 26. 08:13
Tehát a vonatok eztán is késnek, de most majd hamarafognak tudni róla az utasok. :-)) Brávó!
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 26. 08:12
Két éve kell útdíjat fizetni a buszoknak és ennek a tűlszoknyás vonatszámlálgatósnak ez csak most esett le..🤣🤣🤣🤣 Ostobább mint gondoltam...
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 26. 08:09
A kis buzi azt hiszi hogy ha beszél róla akkor a vonat majd megy ..🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!