Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
05. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bajnokok ligája ac milan massimiliano allegri Serie A

Borították az asztalt a csúfos kudarc után: az edzővel együtt a komplett vezetőséget is kirúgták a Milannál

2026. május 25. 22:30

Menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt a milánói klub, miután nem jutottak be a Bajnokok Ligájába. A döntés azonban nemcsak őt érinti: a vezérigazgató, a sportigazgató és a technikai igazgató is távozik.

2026. május 25. 22:30
null

A Bajnokok Ligája indulásról lemaradt AC Milan labdarúgócsapata hétfőn menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt.

A klub vezetősége egyértelmű kudarcnak nevezte az olasz bajnoki ötödik helyet és Allegri mellett a szakmai döntésekért felelős valamennyi elöljárótól, Giorgio Furlanitól (vezérigazgató), Igli Tarétól (sportigazgató) és Geoffrey Moncadától (technikai igazgató) is elköszönt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A bajnokság utolsó szakasza teljesen ellentétes volt azzal, mint amit addig produkáltunk. A tegnap esti kiábrándító vereséggel pedig egyértelmű kudarc volt a szezonunk”

– írta közleményében a klub.

A Milan a bajnokság második feléig remekül állt, aztán lemaradt az Internazionalétól, de az sokáig biztosnak tűnt, hogy az első négyben tud végezni, ám utolsó négy meccséből csupán egyet nyert meg, ráadásul a vasárnapi zárókörben 2–1-re kikapott hazai pályán a Cagliaritól, így pedig az As Roma és a Como is megelőzte.

Nem teketóriáztak sokáig az Milannál, sajtóhírek szerint ugyanis már meg is van a következő vezetőedző személye: Andoni Iraola veheti át az irányítást. A spanyol szakember kinevezését a következő napokban jelenthetik be Milánóban.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!