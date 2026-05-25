Borították az asztalt a csúfos kudarc után: az edzővel együtt a komplett vezetőséget is kirúgták a Milannál

Tömegverekedés a rangadó előtt – két olasz sztárcsapat sem jutott be a Bajnokok Ligájába
Marad nekik az Európa-liga.
Menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt a milánói klub, miután nem jutottak be a Bajnokok Ligájába. A döntés azonban nemcsak őt érinti: a vezérigazgató, a sportigazgató és a technikai igazgató is távozik.
A Bajnokok Ligája indulásról lemaradt AC Milan labdarúgócsapata hétfőn menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt.
A klub vezetősége egyértelmű kudarcnak nevezte az olasz bajnoki ötödik helyet és Allegri mellett a szakmai döntésekért felelős valamennyi elöljárótól, Giorgio Furlanitól (vezérigazgató), Igli Tarétól (sportigazgató) és Geoffrey Moncadától (technikai igazgató) is elköszönt.
A bajnokság utolsó szakasza teljesen ellentétes volt azzal, mint amit addig produkáltunk. A tegnap esti kiábrándító vereséggel pedig egyértelmű kudarc volt a szezonunk”
– írta közleményében a klub.
A Milan a bajnokság második feléig remekül állt, aztán lemaradt az Internazionalétól, de az sokáig biztosnak tűnt, hogy az első négyben tud végezni, ám utolsó négy meccséből csupán egyet nyert meg, ráadásul a vasárnapi zárókörben 2–1-re kikapott hazai pályán a Cagliaritól, így pedig az As Roma és a Como is megelőzte.
Nem teketóriáztak sokáig az Milannál, sajtóhírek szerint ugyanis már meg is van a következő vezetőedző személye: Andoni Iraola veheti át az irányítást. A spanyol szakember kinevezését a következő napokban jelenthetik be Milánóban.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP