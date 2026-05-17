Budapestre figyel a világ a BL-döntő alatt: minden fenekestül felfordul a fővárosban

Két hét múlva rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjét Budapesten, a Puskás Arénába 60 ezer szurkolót várnak. A héten többek között az is kiderült, hogy a francia és az angol sztárcsapat mérkőzését a német Daniel Siebert fogja vezetni. Bár a Paris Saint-Germain és az Arsenal összecsapásáig még sok idő van hátra, az előkészületek már javában zajlanak, például az Erzsébet téren az óriáskerék előtt az érdeklődők a BL-trófeával fotózkodhatnak. A meccsre a hatóságok is gőzerővel készülnek, erre meg is van minden okuk, miután a párizsiak az elődöntős győzelmüket követően a francia fővárosban randalíroztak. Összesen 127 embert állítottak elő, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. A randalírozók ellen több helyen könnygázt vetettek be. Emlékezetes, hogy a tavalyi BL-győzelmük után a PSG drukkerei Párizsban üzleteket fosztottak ki, ablakokat törtek be és autókat gyújtottak fel, akkor 294 embert állítottak elő.

Megkerestük az Országos Rendőrfőkapitányságot, hogy a BL-döntő idejére hogyan készülnek. Az ORFK sajtóosztálya lapunknak elárulta, hogy folyamatosan elemzik és értékelik a bűnügyi és közrendvédelmi helyzetet, ezenfelül egyeztetnek a hazai és külföldi társhatóságokkal, valamint döntenek a szükséges intézkedések elrendeléséről.