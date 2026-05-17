Budapestre figyel a világ a BL-döntő alatt: minden fenekestül felfordul a fővárosban

Lesz ebből nyaralás? Budapestet nem fenyegeti egyelőre a kerozinhiány
Sokan azonban már kongatják a vészharangot Európában.
Gőzerővel készülnek a hatóságok a május 30-i labdarúgó BL-döntőre. Mutatjuk a részleteket!
Két hét múlva rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjét Budapesten, a Puskás Arénába 60 ezer szurkolót várnak. A héten többek között az is kiderült, hogy a francia és az angol sztárcsapat mérkőzését a német Daniel Siebert fogja vezetni. Bár a Paris Saint-Germain és az Arsenal összecsapásáig még sok idő van hátra, az előkészületek már javában zajlanak, például az Erzsébet téren az óriáskerék előtt az érdeklődők a BL-trófeával fotózkodhatnak. A meccsre a hatóságok is gőzerővel készülnek, erre meg is van minden okuk, miután a párizsiak az elődöntős győzelmüket követően a francia fővárosban randalíroztak. Összesen 127 embert állítottak elő, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. A randalírozók ellen több helyen könnygázt vetettek be. Emlékezetes, hogy a tavalyi BL-győzelmük után a PSG drukkerei Párizsban üzleteket fosztottak ki, ablakokat törtek be és autókat gyújtottak fel, akkor 294 embert állítottak elő.
Megkerestük az Országos Rendőrfőkapitányságot, hogy a BL-döntő idejére hogyan készülnek. Az ORFK sajtóosztálya lapunknak elárulta, hogy folyamatosan elemzik és értékelik a bűnügyi és közrendvédelmi helyzetet, ezenfelül egyeztetnek a hazai és külföldi társhatóságokkal, valamint döntenek a szükséges intézkedések elrendeléséről.
A kérdezett mérkőzést is a szükséges erőkkel, eszközökkel, a rendőrségi törvényben meghatározottak szerint fogjuk biztosítani”
– tették hozzá.
Ahogy az a kiemelt fontosságú sporteseményeknél, úgy a Bajnokok Ligája döntőjénél is a szurkolókon, játékosokon és stábtagokon kívül vezető politikusok is jönnek, hogy személyesen tekintsék meg a legfontosabb európai klubsorozat fináléját. Ennek értelmében a találkozó idején a Liszt Ferenc Repülőtéren is a megszokottnál jóval nagyobb forgalom várható: a legtöbb légitársaság Londonból és Párizsból besűrítette járatait, így tett a Wizz Air mellett az EasyJet is. A Wizz május 29-én megduplázza a London–Budapest közötti járatainak számát, szombaton hat géppel repülnek.
Az ügyet a brit bulvársajtó is felkapta, a The Sun a London–Budapest viszonylaton forduló repülőjáratok esetében egyik napról a másikra 1200 fontra, nagyjából félmillió forintra ugrott a repjegyek ára. A legolcsóbb közvetlen járatok 900 fontba, körülbelül 380 ezer forintba kerülnek.
Azok a rajongók, akik nem szeretnék kifizetni a magas repülőjegyárakat, 269 fontért 42 órás oda-vissza buszjárattal utazhatnak – tették hozzá. A Budapest Airport lapunknak elárulta, hogy – a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen – hónapok óta készül az UEFA Bajnokok Ligája döntőjével összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésre, az együttesek, a VIP-járatok és a várhatóan több tízezer szurkoló fogadására.
A világszerte nagy érdeklődésre számot tartó eseményre a csapatok mellett szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt”
– jegyezték meg.
A budapesti repülőtér a Mandinert arról tájékoztatta, hogy bár a járatok és a szurkolók pontos száma még nem ismert, az igények felmérése folyamatban van. „Várhatóan a Budapest Airportnak a szokásos napi utasforgalmon felül több ezer, charter- és menetrend szerinti járatokkal érkező és induló szurkolót kell majd kezelnie” – emelték ki.
Arra a kérdésre, hogyan lehet a repülőtéren koordinálni a szurkolókat és különválasztani őket a turistáktól, a Budapest Airport sajtóosztálya közölte, hogy a csapatok és a charterjáratokon utazó szurkolók kizárólag a számukra kijelölt útvonalon fognak közlekedni a repülőtéren belül, ahová ezalatt más utas nem léphet be. „A két döntős csapat dedikált charterjáratokon utazó szurkolói két különböző helyszínre érkeznek és innen is indulnak.
Ez mind a vállalat, mind pedig a közreműködő cégek és hatóságok részéről rendkívüli koordinációt igénylő feladat”
– fogalmaztak.
Nem meglepő módon kimagasló kereslet van május végén a budapesti szállásokra, ennek megfelelően erre a rövid időre az egekbe ugrottak a szállodai, valamint az Airbnb-szállások árai. Egy belvárosi apartmanért akár több millió forintot is elkérnek két éjszakára, de akár egy sokágyas hostelben is elkérnek százezer forintot egy éjszakáért.
A legextrémebb árak május végén a Kazinczy utcában és környékén vannak, ahol 3 millió forintot kérnek két éjszakáért egy kétszobás apartmanban, míg az Akácfa utcában 1,6 millió forintba kerül az ottalvás. Az I. kerületben egy háromszobás lakás bérlése 3,6 millió forintot kóstál.
Azt akarom, hogy sok, legalább 200 ezer Arsenal-szurkoló utazzon Budapestre”
– üzente az Arsenal-drukkereknek Declan Rice, a londoniak angol válogatott középpályása, aki szerint szükségük lesz a minél nagyobb buzdításra.
A szállodák nagy része már teljesen megtelt foglalással, a Marriottba és az InterContinentalba már nem kapható szabad szoba. Ha valaki élőben, a stadionból nézné meg a meccset, mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, hiszen a legolcsóbb jegy 70 euróba, a legdrágább pedig 950 euróba került. A 61 400 fő befogadására képes Puskás Arénába az Arsenal majdnem 17 ezer jegyet kapott. A feketepiacon már 4000 fontos kezdőáron jelentek meg jegyek, annak ellenére is, hogy az UEFA szigorúan tiltja a másodlagos értékesítést.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt