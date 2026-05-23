Rekordárak, rekordbevétel – soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL-döntő miatt

Leírta és drágának találja Budapestet a szakértő, Bukarestet javasolja helyette
2.7 millió forint egy éjszaka a magyar fővárosban
Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. De a BL-döntő hatásai mellett a szakember arra is választ adott, hogy milyen szezonra számít összességében 2026-ban.
Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-i labdarúgó BL-döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250–300 ezer forint körül alakul a szállás, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti.
A témában megkerestük Flesch Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) tiszteletbeli elnökét. Arra a kérdésünkre, hogy más rangos sportesemények esetében is jellemző-e ilyen mértékű áremelkedés a rendező városban és környékén, röviden azt felelte: „Ilyen még soha az életben nem volt”. Majd azt is elárulta, hogy
május utolsó hétvégéjén a budapesti turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el.
„Felmerülhet a kérdés, hogy ezek az árak mennyire tekinthetők normálisnak. Ahhoz, hogy ezt képesek legyünk megítélni, tudni kell, hogy a világon három olyan sportesemény van, amely különösen kiemelkedik, bárhol is rendezzék meg: a Bajnokok Ligája döntője, a futball-világbajnokság fináléja, illetve a Super Bowl. Ez a három esemény annyira különbözik minden más sportrendezvénytől, és ilyenkor világszerte olyan árak alakulnak ki, amelyek semmi máshoz nem hasonlíthatók. Ez valóban különleges helyzet” – magyarázta.
A tiszteletbeli elnök megjegyezte, teljesen megérti, hogy a magyarok szeme elkerekedik az árak láttán, ugyanakkor tudni kell, ezek normális árfekvésnek számítanak, így valóban nem elképzelhetetlen az sem, hogy egy szoba ára eléri az egymillió forintot egy ilyen időszakban.
Flesch arra is rámutatott, hogy a szobák nagy része azért nem ilyen áron érhető el. „Nincs még pontos statisztika, de azt gondolom, hogy
nagyjából 1000 euró környékén lesz majd végül az átlagár – vagy egy kicsit alatta –,
ami egyébként így is valóban irtó magasnak minősül, ráadásul úgy, hogy ezekben a napokban Budapesten még Airbnb-lakásokat is kínálnak több millió forintért néhány éjszakára.”
„Bár azt gondoljuk, hogy több millió forintért egy Airbnb-lakás végül nem fog elkelni, és összességében ez egy nagyon különleges helyzet. Nem tudom, hogy valaha lesz-e még BL-döntő Magyarországon, de az egészen biztos, hogy az a hétvége nagyon komoly bevételt hoz majd a budapesti turizmusnak” – fogalmazta meg várakozásait a szakértő.
Arra a felvetésünkre, hogy érdemes lehet-e a szurkolóknak az agglomerációban vagy akár a közeli nagyvárosokban is szállást keresniük, ha jegyet váltottak a mérkőzésre, Flesch Tamás azt felelte, hogy mivel a magyar főváros könnyen megközelíthető, mindenképp javasolja az idelátogatóknak, hogy nézzenek szét
„Valószínűleg ezekben a városokban is magas áron kínálnak majd szálláshelyeket, de ezek messze nem közelítik meg a fővárosi árakat, arról nem is beszélve, hogy
valamennyi desztináció alig egy órára van Budapesttől még tömegközlekedéssel is.”
„Ha valaki a meccsre jön, számára nem jelenthet problémát egy kis utazás. Ugyanakkor, ha egy futballrajongó már a mérkőzés előtt – sőt akár utána is – Budapesten szeretné átélni a meccshangulatot, annak egy picit mélyebbre kell nyúlnia a zsebébe, ez egyértelmű” – fűzte hozzá az MSZÉSZ tiszteletbeli elnöke.
Az arra vonatkozó érdeklődésünkre, hogy az eddigi foglalások alapján mennyi időre érkeznek hazánkba a szurkolók, azt válaszolta, hogy a vendégek átlagosan két éjszakát töltenek Magyarországon.
Flesch Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy várhatóan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is soha nem látott forgalom lesz a mérkőzés előtti napon, ugyanakkor biztosan akadnak majd olyan drukkerek is, akik csak június 1-jén utaznak haza. Hozzátette: a csapatok, kísérőik, szponzoraik és az újságírók vélhetően már jó néhány nappal korábban megérkeznek Budapestre.
Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az 1. Terminálra, illetve onnan közlekednek majd.
A BL-finálé idején várható forgalom mellett arról is kérdeztük a turisztikai szakértőt, milyen szezonra készülnek 2026-ban. Flesch elmondta, hogy alapvetően bizakodnak egy jó szezonban, ugyanakkor számos kisebb tényező is jelentősen befolyásolhatja annak alakulását.
„Az első hónapok alapján nem indult valami csodálatosan a szezonunk. Bár a médiában mindig az jelenik meg, hogy hány százalékkal nőtt a vendégszám, a szállodák nem a vendégszámból élnek, hanem a bevételből” – hangsúlyozta.
Mint a beszélgetésből kiderült, Budapesten az átlagárak jóval alacsonyabban alakultak a vártnál. „Míg a magyar lakosság számára örömteli, hogy erős a forint az euróval vagy akár a dollárral szemben, az a szállodásoknak – különösen a budapestieknek – nagyon komoly nehézséget okoz, hiszen egy exportágazatról beszélünk, ahol euróban értékesítjük a szobáinkat a külföldi vendégeknek” – fogalmazott.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke arra is kitért, hogy az ágazat számára problémát jelent mindaz, ami a Hormuzi-szoros térségében történik. Az emiatt kialakuló kerozinproblémák következtében a repülőjegyárak is emelkednek, ami még hatással lehet a nyári periódusra.
„Ettől függetlenül bizakodók vagyunk.
Ha megmarad a normál állapot, és a helyzet nem eszkalálódik tovább, akkor biztos vagyok benne, hogy elfogadható szezont tudunk majd zárni”
– tekintett előre Flesch Tamás.
A turisztikai szakember a Mandinernek arra is rámutatott, hogy egyre inkább jellemző – főként a tengerentúlról érkező vendégek körében, legyenek akár ázsiaiak, amerikaiak vagy európaiak –, hogy már nemcsak Budapestet célozzák meg.
„Tokajban és térségében is jelentős fejlesztések zajlottak az elmúlt években. Emellett egyre több izraeli család választja nyaralása helyszínéül a Balatont” – hozott néhány példát.
Ugyanakkor Flesch Tamás leszögezte, hogy még van tennivalójuk. Azt javasolta az új kabinetnek, hogy a turisztikai irányításban helyezzenek nagyobb hangsúlyt az eseményturizmusra.
„A BL-döntő – bár a maga nemében egyedülálló – jól mutatja, hogy egy-egy esemény mekkora érdeklődést képes kiváltani egy adott desztináció iránt, és mennyire eltérő árazást tesz lehetővé. Ugyanez igaz egy híresebb zenész vagy zenekar fellépésére, illetve egy világhírű produkció bemutatására is. Ezek segíthetik a turizmust abban, hogy a jövedelmezőségünk ne romoljon, hanem növekedni tudjon a közeljövőben” – tekintett előre az MSZÉSZ tiszteletbeli elnöke.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
