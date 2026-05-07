Leírta és drágának találja Budapestet a szakértő, Bukarestet javasolja helyette

Az eljutás egy dolog, de a jegyek beszerzése sem egyszerű feladat, hiszen az Arsenal csak 16 824 darabot kapott az UEFA-tól, melyeket a klub sorsolás útján oszt szét. A bérletesek előnyt élveznek, a belépők ára pedig 70 eurótól (25 ezer forint) 950 euróig (340 ezer forint) terjed.

Ha az utazást sikerült megszervezni és belépőhöz is jutott a szurkoló, akkor Hall szerint jön a legnagyobb probléma: úgy látja, Budapesten már alig van szálláslehetőség, és azok is egy vagyonba kerülnek, így azt sem tartja kizártnak, hogy sokan inkább ébren maradnak a mérkőzés után a másnapi repülő visszaindulásáig.

Nos, kíváncsiságból lefuttattunk egy keresést az egyik legnagyobb szálláskereső oldalon, és Hall nem jár messze az igazságtól.

Ha csak a szállodákat nézzük, akkor a fővárosban a legolcsóbb éjszaka 336 ezer forintba kerül (legalább reggelivel), de határ a csillagos ég, vagyis pontosabban 2.7 millió forint.

Ha viszont hajlandó Gödöllőről bejutni Budapestre az angol szurkoló, akkor már 239 ezer forintból is megúszhatja…