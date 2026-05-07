Bajnokok Ligája Arsenal PSG

Leírta és drágának találja Budapestet a szakértő, Bukarestet javasolja helyette

2026. május 07. 08:10

Az Arsenal szurkolói már nagyon készülnek a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére, de rendesen a zsebükbe kell nyúlniuk a mérkőzés miatt. A londoniak ellenfele a PSG lesz a fináléban.

2026. május 07. 08:10
Miután a címvédő PSG egy véleményes bírói ítéletekkel tarkított mérkőzésen 1–1-es döntetlent ért el a Bayern München vendégeként a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, bejutott a budapesti fináléba. A franciák ellenfele az Atlético Madridot egy nappal korábban a második mérkőzésen 1–0-ra legyőző Arsenal lesz.

PSG
Az Arsenal és a PSG lesz ott a budapesti BL-döntőben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A londoni gárda tehát már kedd éjszaka óta tudja, hogy készülhet a Puskás Arénába, így az angol szurkolók már el is kezdték az utazás tervezését, de úgy tűnik, annyira nem egyszerű eljutniuk a magyar fővárosba, mint azt elsőre gondolnánk. A The Guardian egyenesen azt írja, 

a budapesti lehet a történelem legdrágább BL-döntője, miután a közvetlen repülőjáratok 1500 fontba (414 ezer forint) kerülnek, és elérhető szállodai szobát pedig csak 32 km-re találtak a mérkőzés helyszínétől.

A cikk arról ír, hogy a Wizz Air bejelentette, megduplázza Londonból a budapesti járatai számát, a döntő előtt egy nappal, május 29-én nyolcat indít, szombaton pedig hatot. Egy Arsenal-bérletes és utazási szakértő, Tom Hall szerint nem feltétlenül kell közvetlen a magyar fővárosba repülni, 

jobban járhatnak a szurkolók, ha Pozsonyba, Bécsbe, netán Bukarestbe foglalnak – utóbbi esetben nincs 200 font (83 ezer forint) a repjegy, utána pedig „mindössze” 15 órát kell buszozni vagy vonatozni.

A cikkben egy egészen extrém esetet is megemlítenek: van közvetlen buszjárat Londonból Budapestre alig 300 fontért (125 ezer forint), viszont a 48 órás út során egy éjszakát Nürnbergben kell tölteni – nem éppen kényelmes megoldás.

Ennyi egy jegy az Arsenal–PSG-re

Az eljutás egy dolog, de a jegyek beszerzése sem egyszerű feladat, hiszen az Arsenal csak 16 824 darabot kapott az UEFA-tól, melyeket a klub sorsolás útján oszt szét. A bérletesek előnyt élveznek, a belépők ára pedig 70 eurótól (25 ezer forint) 950 euróig (340 ezer forint) terjed.

Ha az utazást sikerült megszervezni és belépőhöz is jutott a szurkoló, akkor Hall szerint jön a legnagyobb probléma: úgy látja, Budapesten már alig van szálláslehetőség, és azok is egy vagyonba kerülnek, így azt sem tartja kizártnak, hogy sokan inkább ébren maradnak a mérkőzés után a másnapi repülő visszaindulásáig.

Nos, kíváncsiságból lefuttattunk egy keresést az egyik legnagyobb szálláskereső oldalon, és Hall nem jár messze az igazságtól. 

Ha csak a szállodákat nézzük, akkor a fővárosban a legolcsóbb éjszaka 336 ezer forintba kerül (legalább reggelivel), de határ a csillagos ég, vagyis pontosabban 2.7 millió forint.

Ha viszont hajlandó Gödöllőről bejutni Budapestre az angol szurkoló, akkor már 239 ezer forintból is megúszhatja…

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
vaquero-duro
2026. május 07. 08:51
Budapest, Bukarest kb. ugyanaz a nyugatinak Orban 16 ev alatt megcsinalta Ezt Is De megbosszuljuk
pulsarito
•••
2026. május 07. 08:46 Szerkesztve
Ja mert más városokban, ahol eddig BL döntőt rendeztek minden olcsó volt, főleg a repülőjegy! Há' persze... Sőt a szállodások és a vendéglősők, a döntő idejére hatalmas kedvezményeket adtak. Sőt hallottam hogy volt ahol a szállodás fizetett azért, hogy a szurkolók ott szálljanak meg! Főleg az angolok (mert velük soha nincs gond, nagyon kultúráltak).
74bro
2026. május 07. 08:37
Róma vagy Barcelona már olcsóbb mint Budapest, de ha így haladunk, behozzuk Koppenhágát, Oslót, vagy akár Zürichet is.
gullwing
2026. május 07. 08:32
Majd elkezdek zokogni....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.