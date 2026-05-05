Itt az első budapesti finalista: az Arsenal húsz év után ismét Bajnokok Ligája-döntős!

Az első félidő annak ellenére hozott egyszerre látványos, taktikus és színvonalas játékot, hogy a kapuk sokáig nem forogtak igazi veszélyben a meddő londoni mezőnyfölény közepette. A játékrész utolsó percében azonban egy hazai támadás végén megtört a jég:

Leandro Trossard tizenhatoson belüli erős lövésére még bravúrral leért Jan Oblak, a kipattanóra viszont a csapatkapitány Bukayo Saka eszmélt a leghamarabb, 1–0 – egy félidő után továbbjutásra állt az Arsenal!

Bukayo Saka nagyon fontos lesipuskás gólt szerzett (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)

Hiába Simeone all-inje

Alaposan felpörgött Atléti jött ki a második félidőre, a madridiak előbb egy borzalmas William Saliba-hazafejelési kísérlet után, majd egy kiváló Griezmann-lövéssel egyenlíthettek volna, David Raya védett nagyot. Alig telt el tíz perc a játékrészből, mindkét mester rendesen belenyúlt a meccsbe egy-egy hármas cserével, de változatlanul az egyenlítésért kaparó spanyolok akarata érvényesült inkább.