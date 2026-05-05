Itt az első budapesti finalista: az Arsenal húsz év után ismét Bajnokok Ligája-döntős!

Gyáva bírói döntés és impotens technológia borzolja a kedélyeket a budapesti csúcstalálkozó előtt
„Szégyen!”
Óriási taktikai csatát nyertek meg a londoniak. Az Arsenal Bukayo Saka egyetlen találatával ott van a budapesti BL-döntőben, ahol a címvédő PSG-vel, vagy a trónkövetelő Bayern Münchennel vív meg a történelmi trófeáért.
Kedd este Londonban, az Arsenal–Atlético Madrid elődöntő visszavágóján fény derült az idei Bajnokok Ligája-kiírás első budapesti finalistájára. A két csapat első összecsapása a múlt héten 1–1-es döntetlennel ért véget a spanyol fővárosban, de leginkább arról maradt emlékezetes, hogy a hajrához közeledve az angol sztárklub kárára értelmezhetetlen közjáték után visszavontak egy minden józan számítás szerint teljesen jogos tizenegyest – csak reménykedni lehetett, hogy a visszavágón nem a kétes bírói ítéletek kerülnek a figyelem középpontjába.
A Premier League-éllovas Arsenal a hétvégén egy Fulham elleni tükörsima 3–0-s sikerrel melegített a mostani összecsapásra, ráadásul a minap a fő rivális Manchester Cityvel 3–3-as döntetlent játszó Everton is óriási szívességet tett nekik a bajnoki versenyfutás hajrájában. A LaLiga 4. helyén álló Atléticónak ezzel szemben a BL maradt az egyetlen esélye az idei trófeaszerzésre, s arra, hogy szépen búcsúztassa a szezon végén Amerikába távozó Antoine Griezmannt, így izgalmas mérkőzésre volt kilátás.
Az első félidő annak ellenére hozott egyszerre látványos, taktikus és színvonalas játékot, hogy a kapuk sokáig nem forogtak igazi veszélyben a meddő londoni mezőnyfölény közepette. A játékrész utolsó percében azonban egy hazai támadás végén megtört a jég:
Leandro Trossard tizenhatoson belüli erős lövésére még bravúrral leért Jan Oblak, a kipattanóra viszont a csapatkapitány Bukayo Saka eszmélt a leghamarabb, 1–0 – egy félidő után továbbjutásra állt az Arsenal!
Alaposan felpörgött Atléti jött ki a második félidőre, a madridiak előbb egy borzalmas William Saliba-hazafejelési kísérlet után, majd egy kiváló Griezmann-lövéssel egyenlíthettek volna, David Raya védett nagyot. Alig telt el tíz perc a játékrészből, mindkét mester rendesen belenyúlt a meccsbe egy-egy hármas cserével, de változatlanul az egyenlítésért kaparó spanyolok akarata érvényesült inkább.
A kaotikus időszak után megnyugodott az Arsenal, és a 66. percben hajszál híján megduplázta előnyét Viktor Gyökeres révén: a magyar származású svéd támadó Hincapie bravúros beadását belsőzte fölé közelről ordító ziccerben.
Egyből reagált Diego Simeone, óriási meglepetésre mindkét klasszikus csatárát, Griezmannt és Julián Álvarezt is lekapta, s ekkor már Ademola Lookman sem volt a pályán; ráadásul az Atlético mestere ezzel valamennyi cserelehetőségét kihasználta jó húsz perccel a vége előtt... Az all-in pedig ezúttal nem jött be, a beálló Sörloth a hajrában hatalmas helyzetben eltörte a labdát, a vége maradt 1–0.
Az Arsenal így a 2006-os, Barcelona elleni vesztes finálét követően 20 évvel jutott be ismét a legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe, s ezúttal Budapesten próbálhatja meg megszerezni története első BL-sikerét május 30-án a PSG vagy a Bayern München ellen!
BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 1–0 (1–0). G: Saka. Továbbjutó: az Arsenal, 1–0-s összesítéssel
Nyitókép: Adrian Dennis / AFP