A 9 gólos futballorgia után az Atlético és az Arsenal is a budapesti BL-döntőért száll harcba – ÉLŐ

„A labdarúgás olyan, mint a vallás” – ezek miatt volt történelmi a párizsi BL-elődöntő
Óriási pillanat, amikor a két edző a meccs után összepacsizott egymással.
A címvédő PSG és a Bayern München történelmi mérkőzést hozott össze a Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán. Szerda este az Atlético Madrid–Arsenal párharc is megkezdődik a budapesti döntőért. Kövesse élő, szöveges tudósításunkat a találkozóról!
Óriási mérkőzést hozott össze kedd este a francia PSG és a német Bayern München a Bajnokok Ligája első elődöntőjének odavágóján, 5–4-re nyert Párizsban a címvédő. Gyanítható volt, hogy a másik ágon az Atlético Madrid–Arsenal összecsapás ennek a szöges ellentéte lesz a spanyol fővárosban, hiszen mindkét csapat inkább a védekezéséről, mint a sziporkázó támadójátékáról híres.
Ezt is ajánljuk a témában
A „Matracosok” vezetőedzője, Diego Simeone már harmadszor készült eljutni a BL-döntőbe csapatával (mindkettőt elbukta eddig), míg a londoniak trénerének, Mikel Artetának a budapesti Puskás Arénában rendezendő találkozó lehetne az első fináléja. Ahogy azt az Estadio Metropolitanóban megszokhattuk, óriási hangulat fogadta a kivonuló csapatokat.
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!
A hazaiak kezdték el a találkozót, a spanyolok aktívabbak is voltak az első percekben, de nem tudtak bekerülni a londoniak védelme mögé. A másik oldalon az Arsenalnak sikerült a 6. percben: Madueke tört be a 16-oson belülre a jobb oldalon, de a beadását Hincapie nem tudta kapura lőni. Egyébként, ahogy arra azért számítani lehetett, nem szaggatták az istrángot a csapatok...
A 14. percben kellett először kapusnak védést bemutatnia: Julian Álvarez a 16-os elől küldte rá, Raya komoly bravúrral tolta szögletre a labdát. A sarokrúgás után kontrázni tudtak az angolok, melynek végén Gyökeres adta középre a labdát Ödegaardnak, a norvég viszont elszórakozta a helyzetet. Mégis beindult a buli, miközben az „Ágyúsok” átvették a mérkőzés irányítását.
Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés
Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) 0–0
Nyitókép: Oscar DEL POZO / AFP