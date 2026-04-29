A 9 gólos futballorgia után az Atlético és az Arsenal is a budapesti BL-döntőért száll harcba – ÉLŐ

A „Matracosok” vezetőedzője, Diego Simeone már harmadszor készült eljutni a BL-döntőbe csapatával (mindkettőt elbukta eddig), míg a londoniak trénerének, Mikel Artetának a budapesti Puskás Arénában rendezendő találkozó lehetne az első fináléja. Ahogy azt az Estadio Metropolitanóban megszokhattuk, óriási hangulat fogadta a kivonuló csapatokat.

Atlético Madrid–Arsenal: a mérkőzés

A hazaiak kezdték el a találkozót, a spanyolok aktívabbak is voltak az első percekben, de nem tudtak bekerülni a londoniak védelme mögé. A másik oldalon az Arsenalnak sikerült a 6. percben: Madueke tört be a 16-oson belülre a jobb oldalon, de a beadását Hincapie nem tudta kapura lőni. Egyébként, ahogy arra azért számítani lehetett, nem szaggatták az istrángot a csapatok...

A 14. percben kellett először kapusnak védést bemutatnia: Julian Álvarez a 16-os elől küldte rá, Raya komoly bravúrral tolta szögletre a labdát. A sarokrúgás után kontrázni tudtak az angolok, melynek végén Gyökeres adta középre a labdát Ödegaardnak, a norvég viszont elszórakozta a helyzetet. Mégis beindult a buli, miközben az „Ágyúsok” átvették a mérkőzés irányítását.