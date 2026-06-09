„Kurv@ jó lesz!” – a győri edző beszéde után mindenki ugyanazt mondja

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Per Johansson nem játssza meg magát, pont ettől hiteles. A Győr női kézilabdacsapatának vezetőedzője hatalmas sikert aratott a BL-ezüstérem utáni őszinte magyar beszédével.
A Metz Handball győzelmével ért véget a hétvégi női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő Budapesten: a két magyar játékossal, Albek Annával és Vámos Petrával felálló francia együttes a fináléban 31–29-re múlta felül a címvédő Győri Audi ETO KC-t. A győrieknél azonban a zsinórban megnyert két BL-trófea után nem élték meg tragédiaként az idei ezüstérmet, amire az ETO svéd mestere, Per Johansson szurkolókhoz intézett nyilvános beszéde is ékes bizonyíték. A magyar drukkerek pedig egy másik tanulságot is egyhangúan levontak a látottak-hallottak alapján.
Noha Per Johansson még csak két éve, 2024 tavasza óta van Magyarországon, az ezüstérmet követő győri ünnepségen a mikrofonhoz lépve érthető magyarsággal szólt a közönséghez. Egyperces monológjában elmondta, egyformán büszke csapatára és az ETO-drukkerekre, akiket fantasztikusnak nevezett, s úgy fogalmazott:
Ti vagytok a legjobbak!"
Az 55 éves szakember a csattanót, a következő szezonnal kapcsolatos „ígéretét ”a végére hagyta, ezt mindenkinek javasoljuk inkább megtekintésre az alábbi videóban.
A svéd mester üzenete természetesen az ünnepségen, majd később az interneten is osztatlan sikert aratott, a kommentszekcióban rengetegen összehasonlították például a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitányával, Marco Rossival, megjegyezve,
Johansson már most többet tud magyarul, mint Rossi mester az itteni 10+ éve alatt..."
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba