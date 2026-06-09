„Kurv@ jó lesz!” – a győri edző beszéde után mindenki ugyanazt mondja

A Metz Handball győzelmével ért véget a hétvégi női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő Budapesten: a két magyar játékossal, Albek Annával és Vámos Petrával felálló francia együttes a fináléban 31–29-re múlta felül a címvédő Győri Audi ETO KC-t. A győrieknél azonban a zsinórban megnyert két BL-trófea után nem élték meg tragédiaként az idei ezüstérmet, amire az ETO svéd mestere, Per Johansson szurkolókhoz intézett nyilvános beszéde is ékes bizonyíték. A magyar drukkerek pedig egy másik tanulságot is egyhangúan levontak a látottak-hallottak alapján.

Per Johansson beszéde nagy sikert aratott Győrben (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Őszinte szavak Győrben