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Marco Rossi Per Johansson Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC kézilabda

„Kurv@ jó lesz!” – a győri edző beszéde után mindenki ugyanazt mondja

2026. június 09. 11:19

Per Johansson nem játssza meg magát, pont ettől hiteles. A Győr női kézilabdacsapatának vezetőedzője hatalmas sikert aratott a BL-ezüstérem utáni őszinte magyar beszédével.

2026. június 09. 11:19
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A Metz Handball győzelmével ért véget a hétvégi női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő Budapesten: a két magyar játékossal, Albek Annával és Vámos Petrával felálló francia együttes a fináléban 31–29-re múlta felül a címvédő Győri Audi ETO KC-t. A győrieknél azonban a zsinórban megnyert két BL-trófea után nem élték meg tragédiaként az idei ezüstérmet, amire az ETO svéd mestere, Per Johansson szurkolókhoz intézett nyilvános beszéde is ékes bizonyíték. A magyar drukkerek pedig egy másik tanulságot is egyhangúan levontak a látottak-hallottak alapján. 

JOHANSSON, Per Győri ETO
Per Johansson beszéde nagy sikert aratott Győrben (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Őszinte szavak Győrben

Noha Per Johansson még csak két éve, 2024 tavasza óta van Magyarországon, az ezüstérmet követő győri ünnepségen a mikrofonhoz lépve érthető magyarsággal szólt a közönséghez. Egyperces monológjában elmondta, egyformán büszke csapatára és az ETO-drukkerekre, akiket fantasztikusnak nevezett, s úgy fogalmazott: 

Ti vagytok a legjobbak!"

Az 55 éves szakember a csattanót, a következő szezonnal kapcsolatos „ígéretét ”a végére hagyta, ezt mindenkinek javasoljuk inkább megtekintésre az alábbi videóban.

A svéd mester üzenete természetesen az ünnepségen, majd később az interneten is osztatlan sikert aratott, a kommentszekcióban rengetegen összehasonlították például a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitányával, Marco Rossival, megjegyezve, 

Johansson már most többet tud magyarul, mint Rossi mester az itteni 10+ éve alatt..."

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
pollip
2026. június 09. 11:44
Nagyon tetszett, köszönet érte. Nem kéne piszkálni másokat, akiknek nehéz megtanulni a világ egyik legnehezebb nyelvén beszélni.
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1
0
gullwing
2026. június 09. 11:38
Johansson már most többet tud magyarul, mint Rossi mester az itteni 10+ éve alatt..." Az lehet de bazd meg a VILÁGVÁLAGATOTTAL még is csak sikerült idehaza a franciák ellen alulmaradni... A Győr esetében csak a győzelem lehet az elvárás, a második hely IDEHAZA égés.
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