Gyáva bírói döntés és impotens technológia borzolja a kedélyeket a budapesti csúcstalálkozó előtt

hogyan lehet egyértelmű döntést hozni egy olyan szituációban, amelyet 13-szor kell visszanézni.

A világhírű spanyol sportújság, a Marca is kemény hangnemet ütött meg az összecsapással kapcsolatban. A lap egyenesen úgy fogalmazott:

„EZ A Bajnokok Ligája szégyenE.”

Mert szerintük nem egyetlen rossz ítélet torzította el az elődöntő első meccsét. Danny Makkelie döntését ugyanis hol korrigálta, hol nem a technológia, ami ezáltal formálja, befolyásolja azt a párharcot, amely Londonban dől el – folytatódik a Magyar Nemzet írása. A Marca arra is rámutat, az egyik legnagyobb probléma, hogy a játékvezetői döntések mögött nem látszott egységes logika.

Egyszer a kontakt elég, máskor nem, sokszor a videóbiró belenyúl a mérkőzésbe, majd hallgat, egy ízben megállapítják, hogy a kéz természetellenes pózban van, míg a következő alkalommal a szakértők szerint természetes – rengeteg kérdés merül fel.