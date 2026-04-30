Gyáva bírói döntés és impotens technológia borzolja a kedélyeket a budapesti csúcstalálkozó előtt

Az Arsenal és az Atlético is büntetőből talált be – Londonban dől el, melyik csapat lesz ott a Puskás Arénában
Viktor Gyökeres góljára Julian Álvarez válaszolt.
A szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzést több furcsa jelenet tarkította. Az Atlético Madrid és az Arsenal labdarúgócsapatának spanyolországi mérkőzése elsősorban egy olyan ítéletről marad emlékezetes, amelyet 13-szor kellett visszanézni.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, az angol Arsenal 1–1-es döntetlent játszott az Atlético Madrid otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A szerdai találkozót több furcsa jelenet tarkította: az egyik alkalmával Hancko buktatta a csereként beállt Ezét a büntetőterületen belül, és bár Danny Makkelie játékvezető előbb tizenegyest ítélt a vendég londoniak számára, a videobírós visszajátszás megtekintése után visszavonta döntését. Az eset nagy visszhangot váltott ki, ráadásul nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem Spanyolországban is.
Többen kiemelik, az ítélet elsősorban azért szégyenteljes, mert a holland bíró 12-13 visszajátszás után törölte a büntetőt, miközben a VAR alapelve éppen az lenne, hogy csak egyértelmű és nyilvánvaló hiba esetén avatkozik be – hangsúlyozza cikkében a Magyar Nemzet. Az angolok megjegyzik, a hazaiak argentin edzője, Diego Simeone az oldalvonalon túl nyomást helyezett Makkeliére és segítőjére azzal, hogy a képernyős vizsgálat során végig kiabált velük, mutogatott nekik, hergelte a közönséget, így befolyásolva a játékvezetői csapatot.
Az Arsenal mestere, Mikael Arteta is piszkosul dühös volt a lefújást követően, és elsősorban azt nem értette,
hogyan lehet egyértelmű döntést hozni egy olyan szituációban, amelyet 13-szor kell visszanézni.
A világhírű spanyol sportújság, a Marca is kemény hangnemet ütött meg az összecsapással kapcsolatban. A lap egyenesen úgy fogalmazott:
„EZ A Bajnokok Ligája szégyenE.”
Mert szerintük nem egyetlen rossz ítélet torzította el az elődöntő első meccsét. Danny Makkelie döntését ugyanis hol korrigálta, hol nem a technológia, ami ezáltal formálja, befolyásolja azt a párharcot, amely Londonban dől el – folytatódik a Magyar Nemzet írása. A Marca arra is rámutat, az egyik legnagyobb probléma, hogy a játékvezetői döntések mögött nem látszott egységes logika.
Egyszer a kontakt elég, máskor nem, sokszor a videóbiró belenyúl a mérkőzésbe, majd hallgat, egy ízben megállapítják, hogy a kéz természetellenes pózban van, míg a következő alkalommal a szakértők szerint természetes – rengeteg kérdés merül fel.
A konklúzió az, hogy
a VAR nem megmentette, hanem felfalta a spanyolországi meccset.
Ha ez nem lenne elég, a londoniak a kezdés előtt azt vitatták, hogy a madridiak szándékosan hosszúra nyírták le a füvet, ezzel lassítva az Arsenal játékát – szürreális látvány volt, ahogy méregették a gyep hosszát, és akkor az egész stadiont ellepő vécépapírról már ne is beszéljünk!
A visszavágóra egyébként jövő szerdán kerül sor, de egy biztos, erről a párharcról (is) sokat fognak majd még beszélni.
A Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten rendezik május 30-án, a másik ágról a német Bayern München vagy a címvédő francia Paris Saint-Germain juthat be a magyarországi fináléba.
Nyitókép: Thomas Coex / AFP