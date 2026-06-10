Nagy bejelentést tett az OTP: eldőlt, milyen néven fut tovább az NB I

Ennyi volt: az OTP megszünteti a focibajnokság névadóját, bezár a fizz.hu
Az OTP azt ígéri, hogy az átmenetet korrekt és átlátható módon kezelik.
Megállapodott az MLSZ és az OTP.
Újra OTP Bank Liga néven rendezik meg a magyar labdarúgó-bajnokság első osztályát a 2026–27-es idénytől. Az OTP Bank közlése szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség és a pénzintézet megállapodott arról, hogy
az NB I hivatalos neve ismét a korábban már jól ismert elnevezés lesz.
A névváltás a felek között 2025-ben létrejött névszponzori megállapodás részeként valósul meg. Az új elnevezést a 2026–27-es szezontól kezdve alkalmazzák majd a magyar élvonalban.
Az OTP Bank közleményében jelezte, hogy a megállapodás további részleteiről később, a hivatalos csatornákon keresztül adnak tájékoztatást.
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Az OTP azt ígéri, hogy az átmenetet korrekt és átlátható módon kezelik.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán