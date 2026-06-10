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labdarúgás otp bank mlsz nb i

Nagy bejelentést tett az OTP: eldőlt, milyen néven fut tovább az NB I

2026. június 10. 14:35

Megállapodott az MLSZ és az OTP.

2026. június 10. 14:35
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Újra OTP Bank Liga néven rendezik meg a magyar labdarúgó-bajnokság első osztályát a 2026–27-es idénytől. Az OTP Bank közlése szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség és a pénzintézet megállapodott arról, hogy 

az NB I hivatalos neve ismét a korábban már jól ismert elnevezés lesz.

A névváltás a felek között 2025-ben létrejött névszponzori megállapodás részeként valósul meg. Az új elnevezést a 2026–27-es szezontól kezdve alkalmazzák majd a magyar élvonalban.

Az OTP Bank közleményében jelezte, hogy a megállapodás további részleteiről később, a hivatalos csatornákon keresztül adnak tájékoztatást.

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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 2 komment

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pollip
2026. június 10. 15:18
MP beleegyezett? A VIP páholyban megbeszélték?
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Nasi12
2026. június 10. 14:44
A Premier liga meg Citibank liga lesz gondolom.
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