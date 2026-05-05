Eurómilliók forognak kockán: kiderült, mennyit ér a budapesti BL-döntő

Gyáva bírói döntés és impotens technológia borzolja a kedélyeket a budapesti csúcstalálkozó előtt
"Szégyen!"
A négy elődöntős összesen már több mint 320 millió eurót keresett az európai porondon ebben az idényben. A Bajnokok Ligája döntőjébe bejutó csapatok további 18.5 millió eurót kasszíroznak.
Az Arsenal és az Atlético Madrid párharcában kedden, a Bayern München és a Paris Saint-Germain csatájában szerdán 21 órától rendezik az elődöntő visszavágóját a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A két továbbjutó május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában vívja egymással a finálét. Az elsődleges természetesen a dicsőség és a trófea, de pénzügyileg sem mindegy, melyik két együttes jut be a döntőbe.
A football-coefficient.eu összegzése szerint az európai kupák mostani kiírásában a BL négy elődöntőse kereste a legtöbb pénzt:
A Marca írta meg, hogy
az elődöntők győztesei további 18.5 millió eurót (6.75 milliárd forint) kapnak az európai szövetségtől (UEFA), és újabb 6.5 millióban (2.37 milliárd forint) részesül az a csapat, amely meg is nyeri majd a döntőt.
A Bajnokok Ligája győztese kvalifikálja magát a következő idény elején esedékes európai Szuperkupa-mérkőzésre, amiért négymillió eurót fizetnek, annak megnyeréséért pedig még egymilliót. A spanyol lap kiemeli, ezek az összegek nem tartalmazzák a televíziós bevételeket.
Az Atlético Madrid a 2011-ben kinevezett Diego Simeone irányítása alatt harmadszor, míg az Arsenal húsz év után először juthat be a BL fináléjába. A másik ágon a PSG egymást követő második, a Bayern 2020 óta az első döntőjére készül. Az elődöntős csapatok közül a Puskás Arénában eddig csak a müncheniek jártak, akik hat évvel ezelőtt itt nyerték meg az európai Szuperkupa-meccset az Európa-liga akkori címvédője, a Sevilla ellen.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK
Május 5., kedd
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (1–1) (Tv: RTL)
Május 5., szerda
21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) (4–5)
Nyitókép: HAROLD CUNNINGHAM / AFP