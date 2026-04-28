eredménykövető elő eredménykövető Bajnokok Ligája Bayern München PSG

Gólváltás a szuperrangadón – óriási a küzdelem a Bajnokok Ligája elődöntőjében (ÉLŐ)

2026. április 28. 20:56

A PSG a Bayern Münchent fogadja. Az egyik csapat nagy lépést tehet a budapesti Bajnokok Ligája-döntő felé.

2026. április 28. 20:56
Elérkeztünk a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős szakaszához. Kedden a címvédő francia Paris Saint-Germain a német Bayern Münchent fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, szöveges eredménykövetőnk segítségével!

Kane gólja volt az első a Bajnokok Ligája elődöntős szakaszában a mostani idényben
Kane gólja volt az első a Bajnokok Ligája elődöntős szakaszában a mostani idényben (Fotó: Alain Jocard/AFP)

Eredménykövető

A 16. percben Luis Díaz buktatták a tizenehatoson belül. A jogosan megítélt büntetőt egy perccel később Harry Kane magabiztosan értékesítette. Vezet a Bayern (0–1).

A 23. percben Ousmane Dembélé ziccerben nem találta el a kaput. Marad a vendégvezetés.

A 24. percben Hvicsa Kvarachelia balról kilőtte a hosszú alsó sarkot. Ezzel a tűpontos lővéssel egyenlített a PSG (1–1).

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Elődöntő, első felvonás
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–1 – tart az első félidő
Párizs, Parc des Princes. Vezeti: Sandro Schärer (svájci) 
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Kvarachelia (24.), ill. Kane (17. – 11-esből)

A Bajnokok Ligája csúcsrangadója?

A formát és az erőviszonyokat tekintve döntőnek is beillene a Paris Saint-Germain és a Bayern München egymás elleni párharca.

A címvédő francia csapat az egyenes kieséses szakaszban

  • a Monacót
  • a Chelsea-t és
  • a Liverpoolt

búcsúztatta, utóbbi két angol csapatot ráadásul igen magabiztosan.

A Bayern München

  • az Atalantát és
  • a Real Madridot

ejtette ki. Előbbi ellen tíz gólt jegyzett, a spanyol óriást kettős győzelemmel múlta felül.

A másik ágon a spanyol Atlético Madrid az angol Arsenal ellen csatázik, az első meccset szerda este rendezik.

A döntőt a budapesti Puskás Arénában rendezik május 30-án.

Nyitókép: Franck Fife/AFP

