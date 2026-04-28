Gólváltás a szuperrangadón – óriási a küzdelem a Bajnokok Ligája elődöntőjében (ÉLŐ)

A 24. percben Hvicsa Kvarachelia balról kilőtte a hosszú alsó sarkot. Ezzel a tűpontos lővéssel egyenlített a PSG (1–1).

Labdarúgó Bajnokok Ligája

Elődöntő, első felvonás

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–1 – tart az első félidő

Párizs, Parc des Princes. Vezeti: Sandro Schärer (svájci)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: Kvarachelia (24.), ill. Kane (17. – 11-esből)

A Bajnokok Ligája csúcsrangadója?

A formát és az erőviszonyokat tekintve döntőnek is beillene a Paris Saint-Germain és a Bayern München egymás elleni párharca.

A címvédő francia csapat az egyenes kieséses szakaszban