Gólváltás a szuperrangadón – óriási a küzdelem a Bajnokok Ligája elődöntőjében (ÉLŐ)

A PSG a Bayern Münchent fogadja. Az egyik csapat nagy lépést tehet a budapesti Bajnokok Ligája-döntő felé.
Elérkeztünk a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős szakaszához. Kedden a címvédő francia Paris Saint-Germain a német Bayern Münchent fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, szöveges eredménykövetőnk segítségével!
A 16. percben Luis Díaz buktatták a tizenehatoson belül. A jogosan megítélt büntetőt egy perccel később Harry Kane magabiztosan értékesítette. Vezet a Bayern (0–1).
A 23. percben Ousmane Dembélé ziccerben nem találta el a kaput. Marad a vendégvezetés.
A 24. percben Hvicsa Kvarachelia balról kilőtte a hosszú alsó sarkot. Ezzel a tűpontos lővéssel egyenlített a PSG (1–1).
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Elődöntő, első felvonás
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–1 – tart az első félidő
Párizs, Parc des Princes. Vezeti: Sandro Schärer (svájci)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Kvarachelia (24.), ill. Kane (17. – 11-esből)
A formát és az erőviszonyokat tekintve döntőnek is beillene a Paris Saint-Germain és a Bayern München egymás elleni párharca.
A címvédő francia csapat az egyenes kieséses szakaszban
búcsúztatta, utóbbi két angol csapatot ráadásul igen magabiztosan.
A Bayern München
ejtette ki. Előbbi ellen tíz gólt jegyzett, a spanyol óriást kettős győzelemmel múlta felül.
A másik ágon a spanyol Atlético Madrid az angol Arsenal ellen csatázik, az első meccset szerda este rendezik.
A döntőt a budapesti Puskás Arénában rendezik május 30-án.
