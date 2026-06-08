„Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést” – Trump pontot tenne a háború végére

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Az amerikai elnök szerint a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak.
Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt hétfőn.
Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán hétfőn kora reggel egymondatos közleményben reagált a két ország által indított rakétacsapásokra, és azt írta:
Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést”.
Donald Trump nem sokkal később egy másik bejegyzésében azt írta, hogy Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak.
Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad egészen addig, amíg „végső megállapodásra” jutnak. „A dolgoknak gyorsan kell mozogniuk” – fogalmazott.
Az amerikai elnök vasárnap közösségi oldalán önmérsékletet kért Izraeltől az iráni rakétatámadásra adott válaszában.
Az Axiosnak adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok közel van a megállapodáshoz Iránnal, és hozzátette: „nem akarom, hogy szétrobbanjon amiatt, ami most történik”. Reményét fejezte ki, hogy Izrael nem folyamodik megtorláshoz, és azzal érvelt, hogy az iráni katonai akciónak nem voltak sérültjei.
(MTI)
Nyitókép: AFP / Brendan SMIALOWSKI