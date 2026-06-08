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háború béke Donald Trump Irán Izrael Egyesült Államok

„Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést” – Trump pontot tenne a háború végére

2026. június 08. 16:16

Az amerikai elnök szerint a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak.

2026. június 08. 16:16

Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt hétfőn.

Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán hétfőn kora reggel egymondatos közleményben reagált a két ország által indított rakétacsapásokra, és azt írta:

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Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést”.

Donald Trump nem sokkal később egy másik bejegyzésében azt írta, hogy Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak.

Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad egészen addig, amíg „végső megállapodásra” jutnak. „A dolgoknak gyorsan kell mozogniuk” – fogalmazott.

Az amerikai elnök vasárnap közösségi oldalán önmérsékletet kért Izraeltől az iráni rakétatámadásra adott válaszában.

Az Axiosnak adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok közel van a megállapodáshoz Iránnal, és hozzátette: „nem akarom, hogy szétrobbanjon amiatt, ami most történik”. Reményét fejezte ki, hogy Izrael nem folyamodik megtorláshoz, és azzal érvelt, hogy az iráni katonai akciónak nem voltak sérültjei.

(MTI)

Nyitókép: AFP / Brendan SMIALOWSKI

 

Összesen 5 komment

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elégia
•••
2026. június 08. 17:14 Szerkesztve
Trump legalább nem alszik el. Apró hiba viszont, hogy ő meg túlmozgásos, másképp mondva hiperaktív. Nyolcvan évesen. Hülye világ ez. Mert a rakéták meg repdesnek.
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templar62
2026. június 08. 16:45
Itt vár rád 1001 éj .
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tikkadt-szocske
•••
2026. június 08. 16:40 Szerkesztve
Enyhén szólva, jópofa ez a Donáld. ( Vagy inkább jó pofátlan )
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4
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krisztoforo48-2
2026. június 08. 16:24
Miért avatkoztál bele!!!
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5
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