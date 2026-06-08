„Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést” – Trump pontot tenne a háború végére

Donald Trump nem sokkal később egy másik bejegyzésében azt írta, hogy Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak.

Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad egészen addig, amíg „végső megállapodásra” jutnak. „A dolgoknak gyorsan kell mozogniuk” – fogalmazott.