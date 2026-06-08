Az oroszok elutasítják a tárgyalásokat: döntsük el a harctéren!

Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét közvetlen tárgyalásokat sürgetett Vlagyimir Putyinnal, Moszkva részéről június 8-án olyan nyilatkozatok hangzottak el, amelyek lényegében elutasították az ukrán és európai békekezdeményezéseket – számolt be a The Kyiv Independent.

Zelenszkij nyílt levélben kérte az orosz elnököt a kétoldalú egyeztetések folytatására,

majd Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság és Ukrajna vezetői közös nyilatkozatban vázolták fel, szerintük milyen feltételek mellett lehetne igazságos és tartós békéről beszélni. A javaslatok között szerepelt az azonnali és átfogó tűzszünet, valamint az, hogy a tárgyalások a jelenlegi érintkezési vonalból induljanak ki.