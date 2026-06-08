Orbán Viktornak igaza lett: tényleg Bognár György a király

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Keane, Borbély, Navarro és Campos sem azért távozik, mert ne lettek volna megelégedve velük, hanem pont ellenkezőleg, esélyük lett magasabb szintre lépni.

Bognár a király

Korábban Orbán Viktor egykori miniszterelnök többször is hangot adott annak, hogy mennyire elismeri Bognár György munkásságát.