Orbán Viktornak igaza lett: tényleg Bognár György a király

Böde Dániel után újabb nagy bejelentést tett a Paks – ezúttal Bognár György jövőjéről
Közleményt adott ki a klub.
Javában zajlik az edzőkeringő az NB I-ben. Több élcsapatnál is váltás történt, de Bognár György Pakson az állandóságot képviseli.
Korábban Orbán Viktor egykori miniszterelnök úgy fogalmazott: Bognár György a király. A labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC vezetőedzője – aki májusban hosszabbította meg a szerződését – az egyetlen tréner a négy nemzetközi kupainduló klub között, akik nem hagyták el a csapatukat az idény végén.
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Közleményt adott ki a klub.
Zajlik az élet az NB I-es klubok házatáján. Az első hat helyezett között ötnél is edzőváltás ment végbe vagy tart még éppen a folyamat, míg a Kisvárda és a feljutó Budapest Honvéd is új trénerrel vág neki a következő idénynek.
Az élcsapatok közül egyedül a Paksnál nincs változás, továbbra is Bognár irányít, aki az előző kiírásban bronzéremre vezette az együttest.
|Klub
|Helyezés
|Távozó edző
|Új vezetőedző
|ETO FC
|Bajnok, BL-induló
|Borbély Balázs
|Még nincs kijelölve
|Ferencvárosi TC
|2. hely, El-induló
|Robbie Keane
|Borbély Balázs
|Paksi FC
|3. hely, Kl-induló
|Nem volt váltás
|Bognár György (maradt)
|Debreceni VSC
|4. hely, Kl-induló
|Sergio Navarro
|Gert Remmel
|Zalaegerszegi TE FC
|5. hely
|Nuno Campos
|Még nincs kijelölve
|Puskás Akadémia
|6. hely
|Hornyák Zsolt
|Babó Levente
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Keane, Borbély, Navarro és Campos sem azért távozik, mert ne lettek volna megelégedve velük, hanem pont ellenkezőleg, esélyük lett magasabb szintre lépni.
Korábban Orbán Viktor egykori miniszterelnök többször is hangot adott annak, hogy mennyire elismeri Bognár György munkásságát.
„Már megint Bognár Gyuri a király!” – posztolta Orbán a közösségi médiában azok után, hogy a 2024-es kupadöntő után a 2025-ösben is legyőzte a Paks a jóval esélyesebbnek számító Ferencvárost.
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Aztán tavaly novemberben a Gurulj be lassítva is! M4 Sport podcast stúdiójában dicsérte a paksiak mesterét, és elmondta, ha új szövetségi kapitányt kellene választani Marco Rossi helyére, akkor ő Bognárt javasolja.
„Szakmailag alkalmas lennék szövetségi kapitánynak, de emberileg nem. Nem szeretnék mindenkinek megfelelni. Hamar összevesznénk mindenkivel és ez nem lenne jó senkinek” – reagált a felvetésre a Paks mestere.
Rossi végül maradt, és a jelek szerint a 64 esztendős Bognár is Pakson, aki már 2023 februárja óta irányítja a csapatot. Annak az idénynek a végén az együttes ötödik lett, a következő kiírásban második és Magyar Kupa-győztes, a 2024–2025-os idényben szintén kupagyőztes és harmadik, míg a mostaniban szintén bronzéremmel zárt.
A miniszterelnök és a Paks vezetőedzője az M4 Sport műsorában lesznek vendégek.
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Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook