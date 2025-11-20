Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bognár György Hajdú B. István Orbán Viktor

„Van egy régi vágású véleményem, ki a legjobb edző” – Orbán Viktor a válogatottról, az akadémiákról és a bajnoki dobogóról

2025. november 20. 19:47

A kormányfő elárulta, a Puskás Arénában majdnem elsírta magát, de a miniszterelnök mégse könnyezhet.

2025. november 20. 19:47
null

Tabuk nélkül – rendhagyó beszélgetésre került sor Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György paksi futballedző és Hajdú B. István televíziós kommentátor részvételével a Gurulj be lassítva is! M4 Sport podcast stúdiójában.

Az utolsó percekben 3–2-re elveszített magyar–ír vb-selejtező után rámutattak a beszélgetés során, hogy hiába mondja a néplélek, hogy ez mindig velünk történik meg, az tényszerűen nem igaz. A legutóbbi vb-pótselejtezőnk előtt előtt például úgy egyenlítettünk Finnországban, hogy az utolsó három labdaérintés a hazaiaké volt. 

Azért fájt igazán, mert úgy éreztük, hogy mi vagyunk a jobb csapat.

Ez a meccs állt nekünk, most majdnem sírtam, de a miniszterelnök mégse sírhat, bár közel voltam hozzá. Férfiasan kell viselkedni. Óvatosnak kell lennünk a tapasztalatok levonásával, nem szabad, hogy egy mérkőzés alapján ítéljük meg a következtetéseket” – fogalmazott Orbán Viktor.

„Kreatívabb és jobb csapat vagyunk, az írek ezekben a mutatókban nem mutattak többet. Nem a 96. perccel volt a gond. Ők tudatosan álltak vissza, és az utolsó negyedórára készültünk. A harmadik magyar gól megoldotta volna a kérdést, de nem jó felfogásban játszottunk. Írországban is beszorítottak, most is, ott 10 emberrel játszottunk, de itt most egyenlő létszámnál voltunk” – elemezte a látottakat Bognár György.

Marco Rossit meg kellene tartani és a csapatot sem szabad szétkergetni. Nem követelném a fejét, azt gondolom, hogy fel tud építeni az Eb-re egy újabb csapatot!”

– erősítette meg a paksi vezetőedző.

„A stadionban hatalmas ürességet éreztem, most pedig már kudarcélményem is van” – tette hozzá a mérkőzés kommentátora, Hajdú B. István.

A magyar edző a legjobb, ha van! – hangsúlyozta a kormányfő

„Az én dolgom, hogy a kormányzat vezetőjeként segítsem a sportot, de a futball világán belül nem szabad döntéseket hoznom. Mindenkit bátorítok és biztatok, de senki helyett nem akarok dönteni.

Van egy régi vágású véleményem, hogy a magyar edző a legjobb. Ha van!

Ha nincs, akkor örüljünk, hogy találtunk egy jó külföldit. Amennyiben hirtelen mondani kéne magyar edzőket, akikre rá lehet bízni a válogatottat, az nehéz lenne. Ha külföldről jön ide edző, kulturálisan is passzolnia kell ide. Fontos, hogy be tud-e illeszkedni, az elmúlt években úgy tűnt, a Fradi edzői például általában kívül maradtak a hazai közegből” – jelentette ki a kormányfő, aki azt is elmondta, hogy a mai fiatalokat azért kifejezetten sajnálja, mert életük során nem volt még vb-élményük.

„A magyar edzők semmivel sem rosszabbak mint a külföldiek. Nem találkoztam jobb edzőkkel külföldön, mint itt Magyarországon. Voltak itt jó edzők, de újdonságot egyedül Mezey György hozott be 40 évvel ezelőtt” – hangsúlyozta Bognár.

Egy normális futballrendszerben nem kellenének akadémiák – Orbán Viktor

Orbán Viktor elmondta, a pótselejtezőt nem élhetjük meg, de egyúttal mégis nyertünk is, mert kaptunk esélyt arra, hogy végiggondoljunk mindent, ami a magyar futballban történik. Értelmes vitákra és munkatervekre van szükség. Ezt a szakmának kell letennie az asztalra. Szóba került az utánpótlás, az edzőképzés és az akadémiák világa.

Egy normálisan felépített futballrendszerben nem kellenének akadémiák, de a klubok tőkehiányosak, így az állam az utánpótlás támogatására hozta létre az akadémiákat”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki azt mondja, be kell csalni befektetőként a focibolond nagytőkéseket a futballba, de az állam nem tehet be a profi labdarúgásba.

A beszélgetés során szóba került, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitányának, Szalai Ádámnak kulcsszerepe van az akadémiák finanszírozásában. Rendszeresen leül a klubok képviselőivel, hogy megállapítsák azokat a kritériumokat, amelyek alapján folyósítják a támogatásokat.

Szakmailag alkalmas lennék szövetségi kapitánynak, de emberileg nem. Nem szeretnék mindenkinek megfelelni. Hamar összevesznénk mindenkivel és ez nem lenne jó senkinek”

– jelentette ki Bognár György.

Farkas Jancsi és Mészöly Kálmán kerestetik!

A magyar futballtradíció létezik, ezt kell erősíteni. Nem másokat kell követni, legfeljebb kivenni a pozitívumokat. Orbán Viktor arról is mesélt, hogy Mezey Györggyel meg is látogatták a Sportingot, a Bayern Münchent, hogy személyes tapasztalatokat szerezzenek az ott folyó munkáról.

A kormányfő elmondta a véleményét a klubfutball csúcsról is, úgy látja, a 90-es évektől kezdve a mi régiónkból a nyugati világ kicsatornázta a pénzeket. „A Bajnokok Ligájában ott kell lennie egy magyar csapatnak!” – erősítette meg a beszélgetés minden résztvevője, és abban is egyetértettek, hogy az Európa-liga és Konferencia-liga mezőnyében is mindenképpen szükség lenne újabb magyar csapatra, csapatokra.

Az Albertünk megvan Szoboszlai személyében, de Farkas Jancsink jelenleg nincs”

– tette hozzá Orbán.

Szoboszlai nincs még egy a magyar futballban, de Bognár szerint Varga Barnabás is odaférne a világbajnokság mezőnyének 95 százalékának keretébe. Olyan befejezőcsatár, amely ritka kincs.

„Amikor néhány éve Szalai megsérült, Rossi sírt, hogy ki lesz most a csatár. Akkor is elmondtam, hogy van Gyirmóton egy Varga Barnabás nevű csatár. Mindenki röhögött rajtam, most ő a válogatott gólfelelőse” – emlékeztetett Bognár.

Orbán Viktor részben magára vállalta a felelősséget a magyarszabály miatt, amelyet az MLSZ csak a következő szezontól vezetett be, az idei szezonra a sportállamtitkárság terjesztette ki az akadémiákra. Egy rugalmas, fiatalok játszatását támogató szabályt támogat a kormányfő, miközben elárulta:

Az MLSZ fiatalszabályával sosem szimpatizáltam”

– jelentette ki Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy a kis magyar klubok erőn felül teljesítenek. Példaként említette a Paksot, a Kisvárdát és a Puskás Akadémiát, majd kiemelte, a nagyokkal szemben van hiányérzete.

„A dobogónak úgy kell kinéznie, hogy Ferencváros, Újpest, Diósgyőr!” – sorolta a miniszterelnök.

A Kubatov-Bognár csörték is szóba kerültek, amelyről Orbán Viktor azt mondta, hogy ezt a helyzetet nem akarja megoldani.

Nem olyan nagy baj ez. Belefér, hagyni kell. Ezek nélkül nincs szenvedély.

Ha ezt kivesszük a játékból, akkor mi marad benne? Indulat, szenvedély, ha ez nincs meg, akkor nézhetetlen lesz a futball. Ezt keresem is minden hétvégén” – magyarázta a kormányfő.

„Az emberek ebből kiindulva azt hiszik, hogy én nem szeretem a Ferencvárost, pedig a nemzetközi meccseken kifejezetten szurkolok neki” – tette hozzá Bognár György.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

