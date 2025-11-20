„Van egy régi vágású véleményem, ki a legjobb edző” – Orbán Viktor a válogatottról, az akadémiákról és a bajnoki dobogóról

„Az én dolgom, hogy a kormányzat vezetőjeként segítsem a sportot, de a futball világán belül nem szabad döntéseket hoznom. Mindenkit bátorítok és biztatok, de senki helyett nem akarok dönteni.

Van egy régi vágású véleményem, hogy a magyar edző a legjobb. Ha van!

Ha nincs, akkor örüljünk, hogy találtunk egy jó külföldit. Amennyiben hirtelen mondani kéne magyar edzőket, akikre rá lehet bízni a válogatottat, az nehéz lenne. Ha külföldről jön ide edző, kulturálisan is passzolnia kell ide. Fontos, hogy be tud-e illeszkedni, az elmúlt években úgy tűnt, a Fradi edzői például általában kívül maradtak a hazai közegből” – jelentette ki a kormányfő, aki azt is elmondta, hogy a mai fiatalokat azért kifejezetten sajnálja, mert életük során nem volt még vb-élményük.

„A magyar edzők semmivel sem rosszabbak mint a külföldiek. Nem találkoztam jobb edzőkkel külföldön, mint itt Magyarországon. Voltak itt jó edzők, de újdonságot egyedül Mezey György hozott be 40 évvel ezelőtt” – hangsúlyozta Bognár.

Egy normális futballrendszerben nem kellenének akadémiák – Orbán Viktor