Erre építhetünk: reményteli üzenettel jelentkezett be Szoboszlai Dominik!

Szoboszlai játék nélkül is főszereplő: a Liverpool „leendő csapatkapitánya” Kerkezt vigasztalta, imádták a drukkerek
Felemelő képsorok, sok minden benne van!
A magyar válogatott csapatkapitánya összegezte a 2025-ös esztendőt.
Nagy visszatérésre készül 2026 első napján Szoboszlai Dominik. A bajnoki címvédő Liverpool középpályása eltiltása miatt kihagyta az előző esztendő utolsó PL-bajnokiját a Wolves ellen, ám a Vörösök nélküle is nyertek. A közönségkedvenc magyar ott volt azért az Anfielden, a lefújás után egyesével köszöntötte is csapattársait a győztes évzárót követően. Az új év elhozhatja a nagy visszatérést, az univerzális labdarúgó a Leeds elleni január 1-i csatát már ismét a gyepen élvezheti.
Szilveszter éjjelén közben Szoboszlai a közösségi oldalán elkészítette 2025-ös jelentését. Így összegezte az esztendőt a válogatott csapatkapitánya:
Házasság, lányom születése, PL-cím, hullámvölgyek. Sokat tanultam, de a java még csak most jön. 2026 holnap kezdődik! Boldog új évet mindenkinek!”
– zárta gondolatait Szoboszlai.
A Liverpool–Leeds Premier League-találkozót január 1-én 18.30-tól rendezik az Anfielden.
Fotó: MTI/AP/Jon Super