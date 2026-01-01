Erre építhetünk: reményteli üzenettel jelentkezett be Szoboszlai Dominik!

Nagy visszatérésre készül 2026 első napján Szoboszlai Dominik. A bajnoki címvédő Liverpool középpályása eltiltása miatt kihagyta az előző esztendő utolsó PL-bajnokiját a Wolves ellen, ám a Vörösök nélküle is nyertek. A közönségkedvenc magyar ott volt azért az Anfielden, a lefújás után egyesével köszöntötte is csapattársait a győztes évzárót követően. Az új év elhozhatja a nagy visszatérést, az univerzális labdarúgó a Leeds elleni január 1-i csatát már ismét a gyepen élvezheti.