Szoboszlai Dominik Kerkez Milos

Szoboszlai játék nélkül is főszereplő: a Liverpool „leendő csapatkapitánya” Kerkezt vigasztalta, imádták a drukkerek

2025. december 28. 13:08

A Vörösök magyar sztárja akkor is a figyelem középpontjába tud kerülni, ha pályára sem lép. Szoboszlai szombati performansza ismét megdobogtatta a hálás liverpooli drukkerek szívét.

2025. december 28. 13:08


Mint arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominiket nélkülöző Liverpool szombaton szenvedős játékkal 2–1-re tudta legyűrni a Premier League-sereghajtó Wolverhampton Wandererst. A bajnokit az eddig összegyűlt sárga lapjai miatt kihagyó magyar játékmesternek azonban pályára sem kellett lépnie ahhoz, hogy ismét a reflektorfénybe kerüljön, ezúttal a partvonal mellett lopta el a show-t.

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik kiváló társ Liverpoolban – az azóta az Afrika-kupára távozott Mohamed Szalah is benne találta meg egyik fő bizalmasát (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlai nem engedte el Kerkezt

A Vörösök idei legjobbja a kiizzadt siker után azonmód melegítőben, kabátban állt oda egyesével lepacsizni a fontos három pontot kikaparó társaival, köztük az első liverpooli PL-gólját megszerző, a meccs legjobbjának is megválasztott Florian Wirtz-cel, a jelenlegi csapatkapitánnyal, Virgil van Dijkkal, illetve saját honfitársával, mérkőzést végigrobotoló Kerkez Milossal. A videó külön érdekessége, hogy utóbbi mintha láthatóan rosszkedvű lett volna a lefújás után, elégedetlenül csóválta a fejét barátja gratulációja közben – pedig saját teljesítményével egyre elégedettebb lehet, a bosszúság így talán a gyenge csapatjátéknak szólhatott. A Csakfoci is kiemeli, hogy 

Szoboszlai is érezhette, Kerkeznek vigaszra van szüksége, hiszen reakciója láttán nem engedte el csapattársát, helyette inkább magához húzta és megölelte, majd néhány biztató szó után együtt indult el vele az öltözőbe. 

Az elismerő reakciók nem is maradtak el: a hivatalos közösségi oldalon a videó alá záporozó kommentek mind egyetértenek abban, hogy Szoboszlaiban a jövő liverpooli kapitányát láthatjuk, a rajongók szerint ugyanis pont ezek azok az aprónak tűnő, ám valójában rendkívül fontos gesztusok, amelyekkel együtt minden pályán belüli és kívüli képessége egyértelműen erre a roppant megtisztelő pozícióra predesztinálja. 

KERKEZ Milos; WIRTZ, Florian
Egy történelmi gól, egy történelmi gólöröm: Florian Wirtz és Kerkez Milos a német sztár első liverpooli találatát ünnepli (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

