Szoboszlai játék nélkül is főszereplő: a Liverpool „leendő csapatkapitánya” Kerkezt vigasztalta, imádták a drukkerek

Szoboszlai nélkül csak szűken verte otthon a Liverpool az eddig nyeretlen tökutolsót
Kerkez Milos teljesítményére nem lehetett panasz.
A Vörösök magyar sztárja akkor is a figyelem középpontjába tud kerülni, ha pályára sem lép. Szoboszlai szombati performansza ismét megdobogtatta a hálás liverpooli drukkerek szívét.
Mint arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominiket nélkülöző Liverpool szombaton szenvedős játékkal 2–1-re tudta legyűrni a Premier League-sereghajtó Wolverhampton Wandererst. A bajnokit az eddig összegyűlt sárga lapjai miatt kihagyó magyar játékmesternek azonban pályára sem kellett lépnie ahhoz, hogy ismét a reflektorfénybe kerüljön, ezúttal a partvonal mellett lopta el a show-t.
A Vörösök idei legjobbja a kiizzadt siker után azonmód melegítőben, kabátban állt oda egyesével lepacsizni a fontos három pontot kikaparó társaival, köztük az első liverpooli PL-gólját megszerző, a meccs legjobbjának is megválasztott Florian Wirtz-cel, a jelenlegi csapatkapitánnyal, Virgil van Dijkkal, illetve saját honfitársával, mérkőzést végigrobotoló Kerkez Milossal. A videó külön érdekessége, hogy utóbbi mintha láthatóan rosszkedvű lett volna a lefújás után, elégedetlenül csóválta a fejét barátja gratulációja közben – pedig saját teljesítményével egyre elégedettebb lehet, a bosszúság így talán a gyenge csapatjátéknak szólhatott. A Csakfoci is kiemeli, hogy
Szoboszlai is érezhette, Kerkeznek vigaszra van szüksége, hiszen reakciója láttán nem engedte el csapattársát, helyette inkább magához húzta és megölelte, majd néhány biztató szó után együtt indult el vele az öltözőbe.
Felpezsdítette a közönséget.
Az elismerő reakciók nem is maradtak el: a hivatalos közösségi oldalon a videó alá záporozó kommentek mind egyetértenek abban, hogy Szoboszlaiban a jövő liverpooli kapitányát láthatjuk, a rajongók szerint ugyanis pont ezek azok az aprónak tűnő, ám valójában rendkívül fontos gesztusok, amelyekkel együtt minden pályán belüli és kívüli képessége egyértelműen erre a roppant megtisztelő pozícióra predesztinálja.
(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)