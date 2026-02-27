Szoboszlai bombáját milliók nézik – Kerkez lövései után mindenki ugyanarról beszél (VIDEÓ)

Több mint 100 millió forintos órát villantott Szoboszlai – erre a reakcióra kevesen számítottak
Felrobbant a Liverpool közösségi oldala. Szoboszlai mellett egy másik magyar is a figyelem középpontjába került.
Szoboszlai Dominik szabadrúgásait számtalanszor megcsodálhattuk liverpooli mezben, a magyar középpályás emlékezetes gólokat szerzett már a szezonban – többek között az Arsenal és a Manchester City ellen is. Most a klub közösségi média oldalain látott napvilágot néhány felvétel, ahogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a tűpontos szabadrúgásokat gyakorolja. A videók szinte felrobbantották az internetet, de a szurkolók odáig vannak egy másik magyarért is.
„100 millás óra, atyám!”
A Liverpool edzőbázisán készült felvételeken az látszik, ahogy Szoboszlai mellett Hugo Ekitiké, Mohamed Szalah és Cody Gakpo is gyakorolja a lövéseket a sorfal fölött.
A videó elképesztően népszerű, már most az év egyik legnézettebbje, néhány óra alatt több mint négymillióan látták.
A közösségi oldalakon egy másik videó is tarol, azon Kerkez Milos lövéseiben gyönyörködhetnek a szurkolók, akik a kommentszekcióban amiatt örömködnek, hogy Gakpo végre passzolt a magyarnak. Azért emelték ki ezt az „apróságot”, mert meglátásuk szerint a meccseken egyáltalán nem jellemző az összjáték a hollanddal.
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan
