Szoboszlai bombáját milliók nézik – Kerkez lövései után mindenki ugyanarról beszél (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik szabadrúgásait számtalanszor megcsodálhattuk liverpooli mezben, a magyar középpályás emlékezetes gólokat szerzett már a szezonban – többek között az Arsenal és a Manchester City ellen is. Most a klub közösségi média oldalain látott napvilágot néhány felvétel, ahogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a tűpontos szabadrúgásokat gyakorolja. A videók szinte felrobbantották az internetet, de a szurkolók odáig vannak egy másik magyarért is.

Szoboszlai Dominik a Premier League mellett a Bajnokok Ligájában is eredményes volt már szabadrúgásból a most futó szezonban

Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo