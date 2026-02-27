Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai bombáját milliók nézik – Kerkez lövései után mindenki ugyanarról beszél (VIDEÓ)

2026. február 27. 09:16

Felrobbant a Liverpool közösségi oldala. Szoboszlai mellett egy másik magyar is a figyelem középpontjába került.

2026. február 27. 09:16
null

Szoboszlai Dominik szabadrúgásait számtalanszor megcsodálhattuk liverpooli mezben, a magyar középpályás emlékezetes gólokat szerzett már a szezonban – többek között az Arsenal és a Manchester City ellen is. Most a klub közösségi média oldalain látott napvilágot néhány felvétel, ahogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a tűpontos szabadrúgásokat gyakorolja. A videók szinte felrobbantották az internetet, de a szurkolók odáig vannak egy másik magyarért is.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik a Premier League mellett a Bajnokok Ligájában is eredményes volt már szabadrúgásból a most futó szezonban
Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Ezt is ajánljuk a témában

Tarol a Szoboszlai-videó

A Liverpool edzőbázisán készült felvételeken az látszik, ahogy Szoboszlai mellett Hugo Ekitiké, Mohamed Szalah és Cody Gakpo is gyakorolja a lövéseket a sorfal fölött.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A videó elképesztően népszerű, már most az év egyik legnézettebbje, néhány óra alatt több mint négymillióan látták.

A közösségi oldalakon egy másik videó is tarol, azon Kerkez Milos lövéseiben gyönyörködhetnek a szurkolók, akik a kommentszekcióban amiatt örömködnek, hogy Gakpo végre passzolt a magyarnak. Azért emelték ki ezt az „apróságot”, mert meglátásuk szerint a meccseken egyáltalán nem jellemző az összjáték a hollanddal.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!