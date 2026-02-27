Sokkoló: két teljes évnyi magyar GDP-be kerülhet Ukrajna újjáépítése

Az ukrajnai háborús pusztítás mértéke minden korábbi európai konfliktus utáni helyreállítási igényt felülmúl – jelentette ki Aljona Skrum, a területfejlesztési minisztérium első helyettes vezetője a Kárpáti Igaz Szó szerint.

Az ukrajnai újjáépítés költségei már elérték a 588 milliárd dollárt, ami többszöröse a gázai háború vagy a nyugat-balkáni konfliktusok utáni becsléseknek.

Az újjáépítési igény 33-szor nagyobb, mint a Világbank által a nyugat-balkáni háborút követően készített jelentésben szereplő összeg, és tízszerese a Gázai övezetben keletkezett károk helyreállítási költségeinek.