háború Ukrajna ukrajnai háború

Sokkoló: két teljes évnyi magyar GDP-be kerülhet Ukrajna újjáépítése

2026. február 27. 09:27

Három budapestnyi lakás semmisült meg, a jelenlegi finanszírozással 1500 (!) évig tartana ezek pótlása.

2026. február 27. 09:27
null

Az ukrajnai háborús pusztítás mértéke minden korábbi európai konfliktus utáni helyreállítási igényt felülmúl – jelentette ki Aljona Skrum, a területfejlesztési minisztérium első helyettes vezetője a Kárpáti Igaz Szó szerint

Az ukrajnai újjáépítés költségei már elérték a 588 milliárd dollárt, ami többszöröse a gázai háború vagy a nyugat-balkáni konfliktusok utáni becsléseknek.

Az újjáépítési igény 33-szor nagyobb, mint a Világbank által a nyugat-balkáni háborút követően készített jelentésben szereplő összeg, és tízszerese a Gázai övezetben keletkezett károk helyreállítási költségeinek.

1575 év – ennyi kell a lerombolt lakások helyreállításához Ukrajnában. A legmegdöbbentőbb adat a lakóingatlanok pusztulásához kapcsolódik: Oroszország több mint 3 millió lakóegységet semmisített meg Ukrajnában. Ide tartoznak a lakások, családi házak és kollégiumok is. Ez a szám meghaladja Dánia teljes lakásállományát, vagyis Ukrajnában több otthon pusztult el, mint amennyi egy egész európai országban található.

Skrum szerint a helyreállítás finanszírozásának egyik forrása a befagyasztott orosz állami vagyon lehet. A mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz eszköz – amely az orosz GDP mintegy negyedét teszi ki – Ukrajna újjáépítésére fordítható. Az ukrán kormány álláspontja szerint Oroszországnak felelősséget kell vállalnia az okozott károkért – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A hatalmas károk miatt az állam kénytelen prioritásokat felállítani. Elsőbbséget élvez a kritikus infrastruktúra, az energiarendszer, a közlekedési hálózat és a lakhatás helyreállítása.

A Reuters korábbi jelentése szerint az ukrán gazdaság a teljes körű orosz invázió kezdete óta a legnehezebb időszakát éli. 

Az energetikai létesítmények elleni támadások miatt a vállalatok csökkenteni kényszerültek a termelést, ami az állami bevételek visszaeséséhez is vezetett. Az energiaszektor modernizációja és helyreállítása a következő tíz évben további több tízmilliárd dollárt igényelhet.

Fotó: BULENT KILIC / AFP

