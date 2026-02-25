Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
G. Fodor Gábor szerint itt nem pusztán csak egy választásról van szó, hanem az ország szuverenitása és sorsa a kérdés.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mesterterv legutóbbi adásában arra is rámutatott, hogy a mostani választás nem arról szól, hogy jön-e Magyar Péter, és milyen reménnyel kecsegtet a Fideszt utáló szavazóknak.
Az elemző hangsúlyozta, hogy az Unió visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, az ukránok nem indítják újjá a Barátság kőolajvezetéket, a horvát elnök pedig kijelentette, hogy szó sem lehet arról, hogy orosz üzemanyag érkezzen az Adrián. Ezután G. Fodor Gábor egyértelműen kijelentette, hogy
körbe vagyunk véve: egyértelműen bele akarnak minket préselni a háborúba! Ez a Brüsszel–Kijev-tengely és a csatlakozó szövetségeseik.”
Majd azzal folytatta, hogy ennek az eszköze, ennek a megjelenített arca a Magyar Péter-féle Tisza, és óriási erőkről van szó – húzta alá.
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ilyen erőkkel szemben csak egy Orbán Viktor-kvalitású miniszterelnök és egy erős állam tudja felvenni a harcot. „De így is hogy? Milyen áldozatok árán? Mennyi konfliktus, mennyi küzdelem árán?” – sorolta a kérdéseket.
G. Fodor Gábor végül leszögezte, hogy „nagyon kemény a helyzet” és „óriási tétje van április 12-ének”. „Nem az a helyzet, hogy hátradőlünk, weekendház és napsütés, tavaszi szünet. S egyetértek azokkal a helyzetértékelésekkel, melyek azt mondják, hogy
itt nem csupán egy választásról van szó, hanem arról is, hogy megmarad-e a szuverenitásunk. Valamint az ország sorsa és a mi sorsunk is a kérdés”
– zárta gondolatmenetét a szakértő.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
