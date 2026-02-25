Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mesterterv legutóbbi adásában arra is rámutatott, hogy a mostani választás nem arról szól, hogy jön-e Magyar Péter, és milyen reménnyel kecsegtet a Fideszt utáló szavazóknak.

Az elemző hangsúlyozta, hogy az Unió visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, az ukránok nem indítják újjá a Barátság kőolajvezetéket, a horvát elnök pedig kijelentette, hogy szó sem lehet arról, hogy orosz üzemanyag érkezzen az Adrián. Ezután G. Fodor Gábor egyértelműen kijelentette, hogy