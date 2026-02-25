Ft
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Tisza Párt fidesz magyarország Magyar Péter mesterterv választás orbán viktor

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

2026. február 25. 12:42

G. Fodor Gábor szerint itt nem pusztán csak egy választásról van szó, hanem az ország szuverenitása és sorsa a kérdés.

2026. február 25. 12:42
null

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mesterterv legutóbbi adásában arra is rámutatott, hogy a mostani választás nem arról szól, hogy jön-e Magyar Péter, és milyen reménnyel kecsegtet a Fideszt utáló szavazóknak.

Az elemző hangsúlyozta, hogy az Unió visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, az ukránok nem indítják újjá a Barátság kőolajvezetéket, a horvát elnök pedig kijelentette, hogy szó sem lehet arról, hogy orosz üzemanyag érkezzen az Adrián. Ezután G. Fodor Gábor egyértelműen kijelentette, hogy

körbe vagyunk véve: egyértelműen bele akarnak minket préselni a háborúba! Ez a Brüsszel–Kijev-tengely és a csatlakozó szövetségeseik.”

Majd azzal folytatta, hogy ennek az eszköze, ennek a megjelenített arca a Magyar Péter-féle Tisza, és óriási erőkről van szó – húzta alá.

Többről van szó, mint puszta országgyűlési választás

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ilyen erőkkel szemben csak egy Orbán Viktor-kvalitású miniszterelnök és egy erős állam tudja felvenni a harcot. „De így is hogy? Milyen áldozatok árán? Mennyi konfliktus, mennyi küzdelem árán?” – sorolta a kérdéseket.

G. Fodor Gábor végül leszögezte, hogy „nagyon kemény a helyzet” és „óriási tétje van április 12-ének”. „Nem az a helyzet, hogy hátradőlünk, weekendház és napsütés, tavaszi szünet. S egyetértek azokkal a helyzetértékelésekkel, melyek azt mondják, hogy

itt nem csupán egy választásról van szó, hanem arról is, hogy megmarad-e a szuverenitásunk. Valamint az ország sorsa és a mi sorsunk is a kérdés”

 – zárta gondolatmenetét a szakértő.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 25. 13:02
Orbán Viktor távozhatott volna viszonylag méltósággal és azzal a pár ezer milliárddal a zsebében, amit a családjánál és strómanoknál letétbe helyezett, de nem bírja a hatalmat elengedni ezért egy őrült, hisztériás rohamot kapott, kétségbeesett bohóc módjára távozik. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 25. 12:48
Kimaxolja az ukránozást és a befosatást a "békepárti" gömböc. Április 12-én megszűnik a hisztériakeltés.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!