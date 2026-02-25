Szijjártó Péter rántotta le a leplet: ez a valódi oka annak, hogy Zelenszkij teljes gőzzel hajtja a háború gépezetét

– mutatott rá.

„Most pedig egy 90 milliárd eurós hadikölcsön van napirenden. Ez 34 ezer milliárd forint. És micsoda szemenszedett hazugság! Azt állítják, hogy ez egy hitel, amit Ukrajna vissza fog fizetni. De kiket néznek hülyének? Mikor, miből, hogyan fizetne vissza Ukrajna akár egyetlen egy eurót is?” – tette fel a kérdést.

„És tervezik már a következő hétéves költségvetést, 2028-tól 2034-ig. Ebben 360 milliárd eurót akarnak adni az ukránoknak. Ez 136 ezer milliárd forint. Két módon tudják ezt a 360 milliárd eurót odaadni: vagy hitelt vesznek fel a nemzetközi pénzpiacokról, majd a tagállamok beledöglenek, hogy ezt visszafizessék, az unokákat meg a dédunokákat is eladósítják, vagy a másik, elveszik azoktól a céloktól, mint a kohéziós források” – tudatta.

„Ez számunkra elfogadhatatlan.