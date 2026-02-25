Előkerült József Attila első szerelmes üzenete, néhány napig most bárki megnézheti a Bálnában

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
A 8. Art and Antique Kiállítás és Vásáron, ahol február 26. és március 1. között több mint ötven hazai galéria és aukciósház mutatkozik be. A budapesti Bálnában sok száz millió forintnyi műkincs látható egy helyen.
József Attila saját kézzel írt szerelmes sorai, egy ötszáz éves Buddha-szobor, Rippl-Rónai ünnepelt festménye, Csernus Tibor soha nem látott művei és egy luxus nyakék – ezek az idei Art and Antique fő szenzációi. A Bálnában február 26. és március 1. között zajló művészeti kiállítás és vásáron több mint ötven hazai galéria vesz részt,
a kínálatban patinás bútorok, kortárs és klasszikus festmények, dizájntárgyak és ékszerek is helyet kapnak.
A különlegességek közé tartozik egy thai Buddha-kerámiaszobor a Moró Antik Galéria standján: a 16. századból származó alkotás kiváló állapotban maradt ránk, Az erőteljes spirituális és művészeti értékkel bíró Sákjamuni Buddha-ábrázolás a klasszikus délkelet-ázsiai művészet jegyeit viseli: nyugodt arckifejezés, lehunyt szemek és megnyújtott fülcimpák. Ritkaság az épen megmaradt orr, amely hasonló korú szobroknál gyakran hiányozni szokott.
A magyar festészet óriásai közül ez alkalommal Rippl-Rónai József kap kiemelt szerepet. Egész pontosan az ő egyik festménye az Erdész Galéria standján: a Tél. Nyárfa-allée (Téli nyárfasor) az 1900-as évek elejéről származik, és szerepelt a Royal Szálló Rippl-Rónai-kiállításán, majd a Mercur Palota tárlatán is 1902-ben. A Kálmán Makláry Fine Arts pedig a 20. század második felének két legjelentősebb, nemzetközileg is elismert magyar származású figurális festője, Csernus Tibor és Sándorfi István soha nem látott műveivel érkezik – két magángyűjtemény tárul fel a festők legfőbb, múzeumi minőségű alkotásaiból.
A Központi Antikvárium ugyancsak igazi szenzációval rukkol elő: József Attila saját kezével írt, személyes üzenetét mutatják be a közönségnek. A sorokat a költő első szerelmének, Gebe Mártának írta karácsonyra, a Szépség koldusa című, 1922-es kötetbe.
A BÁV ART Aukciósház és Galéria ez alkalommal is hangsúlyos jelenléttel bír majd: standjukon kortárs és klasszikus festmények, műtárgyak, bútorok és ékszerek széles, gondosan válogatott kínálatából. Helyszíni nyereményjátékra is sor kerül: a fődíj egy több mint 600 ezer forint értékű, gyémánt köves, fehér arany medállal díszített nyakék.
Az érdeklődők itt találkozhatnak Fertőszögi Péterrel, a Kincsvadászok népszerű kereskedőjével is. Sem ő, sem a TV2 műsorának más szereplői nem üres kézzel érkeznek. Katona Szandra, a magyarpolányi Cogit Art Galéria társtulajdonosa kuriózumként azt a Hermann Klotz tervezte Sisi-szobrot hozza, amelyről a bécsi Sisi Múzeumban található életnagyságú szobrot is mintázták. Valamint egy párban lévő Gaubek Júlia-fotelt lábtartóval, valamint egy Louis Vuitton zenélő dobozt is az 1950-es évekből.
Molnár Viktor és az Amikor Galéria, amelynek tárgyai számos filmes és színházi produkcióban szerepeltek már, Percz János szobrait, Szedleczky Rudolf iparművész alkotásait mutatja be, illetve egyedi ékszereket, falikerámiák, különleges Zsolnay porcelánokat és kortárs festményeket.
A kezdetektől részt vesz az Art and Antique vásáron a már említett BÁV ART Aukciósház és Galéria, Fertőszögi Péter művészeti igazgató vezette intézmény standján lesz látható az a gödöllői falikárpit, amelyet a Kincsvadászokban nagy licitharc után szerzett meg.
Nagyházi Lőrinc, a Nagyházi Galéria és Aukciósház ügyvezetője két külön standdal jön: az egyiken régiségeket, bútorokat és ékszereket mutatnak be, míg a másikon fiatal kortárs művészek munkáit nézhetik meg a látogatók.
„Az Art and Antique minden évben átfogó képet ad a magyar műkincspiac hazai helyzetéről. Büszkék vagyunk rá, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a kiállítók és a publikum körében, ezért 2026-ban látogatói rekordra számítunk. Külön öröm, hogy egyre fiatalabb a közönség:
a húszas korosztály pontosan annyira lelkes a művészetek iránt, mint az X generáció tagjai.
Ennek megfelelően idén megújult arculattal jelentkezünk, és a kínálat is egyre sokszínűbb” – mondta Tausz Ádám főszervező a minden eddiginél nagyobb területen és több kiállítóval jelentkező rendezvényről.
Amelynek – tette hozzá – fő vonzereje, hogy pár ezer forintos dizájntárgyakat és kiegészítőket ugyanúgy találnak az érdeklődők, mint több tízmilliós gyűjtői műkincseket. A vásárlás sem kötelező, az Art and Antique kiváló program azok számára is, akik szeretnének elveszni a műtárgyak lenyűgöző forgatagában.
