Előkerült József Attila első szerelmes üzenete, néhány napig most bárki megnézheti a Bálnában

A BÁV ART Aukciósház és Galéria ez alkalommal is hangsúlyos jelenléttel bír majd: standjukon kortárs és klasszikus festmények, műtárgyak, bútorok és ékszerek széles, gondosan válogatott kínálatából. Helyszíni nyereményjátékra is sor kerül: a fődíj egy több mint 600 ezer forint értékű, gyémánt köves, fehér arany medállal díszített nyakék.

Az érdeklődők itt találkozhatnak Fertőszögi Péterrel, a Kincsvadászok népszerű kereskedőjével is. Sem ő, sem a TV2 műsorának más szereplői nem üres kézzel érkeznek. Katona Szandra, a magyarpolányi Cogit Art Galéria társtulajdonosa kuriózumként azt a Hermann Klotz tervezte Sisi-szobrot hozza, amelyről a bécsi Sisi Múzeumban található életnagyságú szobrot is mintázták. Valamint egy párban lévő Gaubek Júlia-fotelt lábtartóval, valamint egy Louis Vuitton zenélő dobozt is az 1950-es évekből.

Molnár Viktor és az Amikor Galéria, amelynek tárgyai számos filmes és színházi produkcióban szerepeltek már, Percz János szobrait, Szedleczky Rudolf iparművész alkotásait mutatja be, illetve egyedi ékszereket, falikerámiák, különleges Zsolnay porcelánokat és kortárs festményeket.

A kezdetektől részt vesz az Art and Antique vásáron a már említett BÁV ART Aukciósház és Galéria, Fertőszögi Péter művészeti igazgató vezette intézmény standján lesz látható az a gödöllői falikárpit, amelyet a Kincsvadászokban nagy licitharc után szerzett meg.

Nagyházi Lőrinc, a Nagyházi Galéria és Aukciósház ügyvezetője két külön standdal jön: az egyiken régiségeket, bútorokat és ékszereket mutatnak be, míg a másikon fiatal kortárs művészek munkáit nézhetik meg a látogatók.