Betelt a pohár a volt ukrán miniszterelnöknél: vérig sértette Magyarországot és szégyent hozott Kijevre Fegyir Sándor

Összekeverte a szezont a fazonnal Sándor Fegyir: lyukas magyar zászlóval ünnepli meg március 15-ét (FOTÓ)
A kép mellé Ukrajna magyarországi nagykövete a Nemzeti dal kezdő sorait írta.
Túlment minden határon Ukrajna budapesti nagykövete.
Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök élesen bírálta Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövetét, amiért a diplomata egy 1956-os lyukas magyar zászlóval készült fotót tett közzé – írja az orosz Gazeta.
Azarov szerint ezzel megsértette Magyarország nemzeti szimbólumát és szégyent hozott Kijevre, hozzátéve, hogy az ukrán vezetés részéről egyre gyakoribb a tiszteletlenség Magyarországgal és az EU-val szemben.
A nagykövet hangsúlyozta: gesztusával a magyar történelemnek és a nemzeti ellenállásnak kívánt tisztelegni. A cikk megemlíti Orbán Viktor korábbi nyilatkozatát is, miszerint családját fenyegetések érték ukránok részéről.
Ezt is ajánljuk a témában
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
