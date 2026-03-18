Betelt a pohár a volt ukrán miniszterelnöknél: vérig sértette Magyarországot és szégyent hozott Kijevre Fegyir Sándor

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök élesen bírálta Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövetét, amiért a diplomata egy 1956-os lyukas magyar zászlóval készült fotót tett közzé – írja az orosz Gazeta.

Azarov szerint ezzel megsértette Magyarország nemzeti szimbólumát és szégyent hozott Kijevre, hozzátéve, hogy az ukrán vezetés részéről egyre gyakoribb a tiszteletlenség Magyarországgal és az EU-val szemben.

A nagykövet hangsúlyozta: gesztusával a magyar történelemnek és a nemzeti ellenállásnak kívánt tisztelegni. A cikk megemlíti Orbán Viktor korábbi nyilatkozatát is, miszerint családját fenyegetések érték ukránok részéről.