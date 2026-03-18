Ez a nap is eljött: csak találgatják, miért drágultak durván a magyarhoz képest a német üzemanyagárak

A német kormány már munkacsoportot is létrehozott az ügy kivizsgálására, és politikai oldalról egyre élesebb kritikák fogalmazódnak meg az olajcégekkel szemben. A gazdasági miniszter szerint az árak gyorsan követik a nyersanyagok drágulását, de csökkenéskor már jóval lassabban reagálnak.

A munkacsoport vezetője egyenesen „árfelhajtással” vádolta meg az olajipari szereplőket, míg egy tanulmány szerint a legutóbbi drágulás nem magyarázható pusztán az olajárak emelkedésével.

Ferdinand Fichtner berlini közgazdász szerint rendkívül magas profitok keletkeznek az áremelkedések hátterében. Az iparág ugyanakkor visszautasítja a vádakat. A szakmai szervezetek szerint az áremelkedések mögött elsősorban az állami terhek állnak, mivel az üzemanyagár több mint fele adókból és illetékekből tevődik össze. Úgy fogalmaztak:

Ha tartósan csökkenteni akarják az üzemanyagárakat, akkor az állami árképzési elemekről kell beszélni, nem pedig a versenybe való beavatkozásról.

Lehet vizsgálóbizottságokat felállítani és olajcégeket hibáztatni, de az Euronews által is bemutatott adatokból inkább az látszik, hogy a német árak nem elszakadtak a valóságtól, hanem követik azt a terhelést, amit a rendszer rájuk pakol.