Ez a nap is eljött: csak találgatják, miért drágultak durván a magyarhoz képest a német üzemanyagárak

Az EU csak tétlenül figyel: Németországban átlépték a két eurót az üzemanyagárak – aki teheti, már Lengyelországba jár tankolni
Németországban egyre több autós beszél arról, hogy bojkottálni kellene a drága benzinkutakat.
Egyre látványosabb különbségek rajzolódnak ki az európai benzinárak között, és Németország most különösen kilóg a sorból. Az üzemanyagárak alakulását vizsgálva az Euronews is arra keresi a választ, miért fizetnek jóval többet a német autósok, mint például a magyarok.
Az Euronews szerint az üzemanyagárak emelkedése egész Európát érinti, de Németországban jóval meredekebb volt a drágulás, mint más uniós országokban. Az elmúlt hetekben a benzin ára közel 5 százalékkal nőtt, miközben például Magyarországon mindössze 0,1 százalékos emelkedést mértek.
A különbség nemcsak Magyarországhoz képest feltűnő:
Ezt is ajánljuk a témában
Az Euronews szerint a különbségek egyik legfontosabb oka a nemzeti adó- és illetékrendszerekben keresendő. Németország hagyományosan magasabb energiaadókat vet ki a fosszilis üzemanyagokra, részben környezetvédelmi okokból, részben infrastruktúra-finanszírozás céljából, emellett a szén-dioxid-kibocsátást is megadóztatják.
Ez azt jelenti, hogy amikor a nyersanyagárak emelkednek, a német fogyasztók automatikusan nagyobb terhet viselnek. Ezzel szemben több más európai országban alacsonyabbak ezek az adók, ami tompítja az áremelkedést.
Egyes országok ráadásul be is avatkoztak. Magyarországon ársapkát vezettek be, amely 1,51 euróban maximalizálja a benzin árát, míg Horvátország szintén korlátozta az árakat. Ausztriában pedig szabályozták az árváltoztatás gyakoriságát, a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat.
A német kormány már munkacsoportot is létrehozott az ügy kivizsgálására, és politikai oldalról egyre élesebb kritikák fogalmazódnak meg az olajcégekkel szemben. A gazdasági miniszter szerint az árak gyorsan követik a nyersanyagok drágulását, de csökkenéskor már jóval lassabban reagálnak.
A munkacsoport vezetője egyenesen „árfelhajtással” vádolta meg az olajipari szereplőket, míg egy tanulmány szerint a legutóbbi drágulás nem magyarázható pusztán az olajárak emelkedésével.
Ferdinand Fichtner berlini közgazdász szerint rendkívül magas profitok keletkeznek az áremelkedések hátterében. Az iparág ugyanakkor visszautasítja a vádakat. A szakmai szervezetek szerint az áremelkedések mögött elsősorban az állami terhek állnak, mivel az üzemanyagár több mint fele adókból és illetékekből tevődik össze. Úgy fogalmaztak:
Ha tartósan csökkenteni akarják az üzemanyagárakat, akkor az állami árképzési elemekről kell beszélni, nem pedig a versenybe való beavatkozásról.
Lehet vizsgálóbizottságokat felállítani és olajcégeket hibáztatni, de az Euronews által is bemutatott adatokból inkább az látszik, hogy a német árak nem elszakadtak a valóságtól, hanem követik azt a terhelést, amit a rendszer rájuk pakol.
