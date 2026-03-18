Németország Euronews Magyarország ársapka üzemanyagárak

Ez a nap is eljött: csak találgatják, miért drágultak durván a magyarhoz képest a német üzemanyagárak

2026. március 18. 12:08

Egyre látványosabb különbségek rajzolódnak ki az európai benzinárak között, és Németország most különösen kilóg a sorból. Az üzemanyagárak alakulását vizsgálva az Euronews is arra keresi a választ, miért fizetnek jóval többet a német autósok, mint például a magyarok.

Az Euronews szerint az üzemanyagárak emelkedése egész Európát érinti, de Németországban jóval meredekebb volt a drágulás, mint más uniós országokban. Az elmúlt hetekben a benzin ára közel 5 százalékkal nőtt, miközben például Magyarországon mindössze 0,1 százalékos emelkedést mértek.

A különbség nemcsak Magyarországhoz képest feltűnő:

  • Franciaországban és Ausztriában nagyjából 2 százalékos drágulás történt, 
  • Észtországban 3,6, 
  • Luxemburgban 3,5 százalék
  • Németország ezzel szemben az élmezőnyben van, literenként átlagosan 2,08 eurós árral, 
  • miközben Hollandiában még ennél is magasabb, 2,17 eurós szintet mértek.

Ezt is ajánljuk a témában

Az üzemanyagárak mögötti adók és politikai döntések

Az Euronews szerint a különbségek egyik legfontosabb oka a nemzeti adó- és illetékrendszerekben keresendő. Németország hagyományosan magasabb energiaadókat vet ki a fosszilis üzemanyagokra, részben környezetvédelmi okokból, részben infrastruktúra-finanszírozás céljából, emellett a szén-dioxid-kibocsátást is megadóztatják.

Ez azt jelenti, hogy amikor a nyersanyagárak emelkednek, a német fogyasztók automatikusan nagyobb terhet viselnek. Ezzel szemben több más európai országban alacsonyabbak ezek az adók, ami tompítja az áremelkedést.

Egyes országok ráadásul be is avatkoztak. Magyarországon ársapkát vezettek be, amely 1,51 euróban maximalizálja a benzin árát, míg Horvátország szintén korlátozta az árakat. Ausztriában pedig szabályozták az árváltoztatás gyakoriságát, a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat.

Az olajcégek vagy az állam? Ki a felelős?

A német kormány már munkacsoportot is létrehozott az ügy kivizsgálására, és politikai oldalról egyre élesebb kritikák fogalmazódnak meg az olajcégekkel szemben. A gazdasági miniszter szerint az árak gyorsan követik a nyersanyagok drágulását, de csökkenéskor már jóval lassabban reagálnak.

A munkacsoport vezetője egyenesen „árfelhajtással” vádolta meg az olajipari szereplőket, míg egy tanulmány szerint a legutóbbi drágulás nem magyarázható pusztán az olajárak emelkedésével. 

Ferdinand Fichtner berlini közgazdász szerint rendkívül magas profitok keletkeznek az áremelkedések hátterében. Az iparág ugyanakkor visszautasítja a vádakat. A szakmai szervezetek szerint az áremelkedések mögött elsősorban az állami terhek állnak, mivel az üzemanyagár több mint fele adókból és illetékekből tevődik össze. Úgy fogalmaztak: 

Ha tartósan csökkenteni akarják az üzemanyagárakat, akkor az állami árképzési elemekről kell beszélni, nem pedig a versenybe való beavatkozásról.

Lehet vizsgálóbizottságokat felállítani és olajcégeket hibáztatni, de az Euronews által is bemutatott adatokból inkább az látszik, hogy a német árak nem elszakadtak a valóságtól, hanem követik azt a terhelést, amit a rendszer rájuk pakol.

Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hegyivadász
2026. március 18. 14:50
"Ha tartósan csökkenteni akarják az üzemanyagárakat, akkor az állami árképzési elemekről kell beszélni, nem pedig a versenybe való beavatkozásról" Azért látom Németországban is van bőr az olajcégek pofáján! Terelnek, ahelyett hogy arra adnának választ miért csak az olajáremelkedés követik le oly gyorsan és precízen, a csökkenést miért nem? Az állami adók és illetékek az jelentős drágulás előtt is ugyanazok voltak, nem ez okozta az emelkedést.
lyon-v-2
•••
2026. március 18. 14:27 Szerkesztve
..."az Euronews is arra keresi a választ"... Nagy hülyék vannak ott az Euronewsnál is ha erre úgy kell külön keresniük választ. Nem kell semmilyen kutakodás. Közben amíg kutakodnak bólogatva mint a birkák, egyék szépen amit főztek jó sokáig és nagyon lassan mert meleg.
narancsliget
2026. március 18. 12:28
Röhöghetnénk mindenkin, ha 200 forint lenne az euró, de kinek mit intézett a kormánya.
petergy
2026. március 18. 12:19
Lesz még rosszabb németek, amíg Mertz a kancellár, amíg át nem veszi az irányítást az Afd, amíg weber és ursula a színen van. Sajnos az még néhány év! Ébresztő németek, átvertek újra a vezetőitek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!