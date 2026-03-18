tisza párt Magyar Péter Eger orbán viktor

Orbán Viktor személyesen reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint az egri beszédét ázsiai közönség előtt tartotta (VIDEÓ)

2026. március 18. 12:01

„Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált azokra a híresztelésekre, amelyek azt állították, hogy egri beszédét nem magyar, hanem ázsiai közönség előtt tartotta. Úgy véli, az ilyen kijelentések hátterében politikai csalódottság áll, és így fogalmazott: „Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik.”

A miniszterelnök álláspontja szerint a Tisza Párt és szimpatizánsai hibásan ítélték meg a hazai politikai helyzetet, amikor úgy gondolták, hogy egy ukránbarát irányvonallal választást lehet nyerni Magyarországon. 

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor elmagyarázta, Magyar Péteréknek most kezd világossá válni a valóság, ami az egyre élesebb reakciókban is megmutatkozik.

A kormányfő kiemelte, hogy a Békemenet, a kaposvári rendezvény és az egri esemény is azt bizonyítja: a magyar választók nagy számban és aktívan vesznek részt a politikai életben.

Végül hozzátette, hogy a következő napokban további hasonló ellenzéki megszólalásokra számít, amelyeken „jókat fogunk derülni.”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2026. március 18. 14:28
Lehet, hogy a MAN nem tudja kik élnek Egerben! Ez is csak bejárt az egyetemre, de nem tanult semmit. Aki itt valahol megjegyezte, hogy sebes malac vágtában helyre kéne hozni a diliházat, annak maximálisan igaza adok! Kell a hely, sőt sok hely kell!
Válasz erre
3
0
Ehetős Odó
2026. március 18. 13:52
Picipötinél csak a fanjai hülyébbek. Igaz, ezt a kis pöcs is tudja, mondta is, hogy agyhalottak.
Válasz erre
7
0
pandalala
2026. március 18. 13:42
mé', hát honnan származunk?? .... :-)
Válasz erre
4
0
röviden
2026. március 18. 13:24
Ha ázsiaiak voltak, akkor ismét elszórt a Fidesz milliárdokat, most maszkmesterekre. Egyébként ha oda is tévedt volna néhány kacsairtó aranyhalevő, rasszizmus lett volna elhajtani őket.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!