Orbán Viktor személyesen reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint az egri beszédét ázsiai közönség előtt tartotta (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált azokra a híresztelésekre, amelyek azt állították, hogy egri beszédét nem magyar, hanem ázsiai közönség előtt tartotta. Úgy véli, az ilyen kijelentések hátterében politikai csalódottság áll, és így fogalmazott: „Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik.”

A miniszterelnök álláspontja szerint a Tisza Párt és szimpatizánsai hibásan ítélték meg a hazai politikai helyzetet, amikor úgy gondolták, hogy egy ukránbarát irányvonallal választást lehet nyerni Magyarországon.