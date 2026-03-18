Orbán Viktor személyesen reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint az egri beszédét ázsiai közönség előtt tartotta (VIDEÓ)

A Tisza közvélemény-kutatója borította a bilit: brutálisan emelkedett Magyar Péter elutasítottsága
Táboron belülről józanították ki Magyar Péter híveit.
„Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik” – fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált azokra a híresztelésekre, amelyek azt állították, hogy egri beszédét nem magyar, hanem ázsiai közönség előtt tartotta. Úgy véli, az ilyen kijelentések hátterében politikai csalódottság áll, és így fogalmazott: „Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik.”
A miniszterelnök álláspontja szerint a Tisza Párt és szimpatizánsai hibásan ítélték meg a hazai politikai helyzetet, amikor úgy gondolták, hogy egy ukránbarát irányvonallal választást lehet nyerni Magyarországon.
Orbán Viktor elmagyarázta, Magyar Péteréknek most kezd világossá válni a valóság, ami az egyre élesebb reakciókban is megmutatkozik.
A kormányfő kiemelte, hogy a Békemenet, a kaposvári rendezvény és az egri esemény is azt bizonyítja: a magyar választók nagy számban és aktívan vesznek részt a politikai életben.
Végül hozzátette, hogy a következő napokban további hasonló ellenzéki megszólalásokra számít, amelyeken „jókat fogunk derülni.”
