Egyre nagyobb az elégedetlenség: tüntetés szervezésén gondolkodnak a taxisok

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Több problémájukra várnak megoldást a sofőrök.
Egyre nő a feszültség a budapesti taxisok körében, miután a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén sem született döntés a 2023 óta változatlan tarifák felülvizsgálatáról. A sofőrök szerint a folyamatosan emelkedő megélhetési költségek mellett az új, kötelező nyomkövető alkalmazás bevezetése is jelentősen megnehezíti a mindennapi munkát. Emiatt a háttérben már nagyszabású demonstráció szervezése zajlik.
A Magyar Nemzet megkereste a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetét. Kiss Ádám elnök a lapnak elmondta:
Budapesten az országban a legolcsóbb a taxiszolgáltatás, miközben a megélhetési és üzemeltetési költségek itt a legmagasabbak.
Éppen ezért 27 százalékos tarifakorrekciót tartanak indokoltnak. „Ez a mérték a jogszabályok szerinti fenntartható működés és a reálérték helyreállításának minimuma. Ezzel a BKK számításai szerint az öt kilométeres fuvar a helyi átlagbérekhez képest a középkategóriába kerülne” – magyarázta Kiss Ádám.
Hozzátette, hogy hosszú távon kedvezőbbnek tartanának egy olyan rendszert, ahol a tarifa automatikusan követi a költségek változását. Ehhez azonban a Fővárosi Közgyűlés partnerségére lenne szükség.
A szervezet elnöke szerint jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy a BKK maga is 40 százalékos önköltség-növekedést állapított meg a 2022–2025 közötti időszakban, miközben 2023-ban mindössze 10 százalékos emelést hajtottak végre. Ez a taxis kisvállalkozóknak havonta átlagosan százezer forintos kiesést okoz, ágazati szinten pedig milliárdos nagyságrendű veszteséget.
A taxisok ezt jelenleg vagy extrém túlórázással, vagy a tartalékaik felélésével próbálják kompenzálni. Így viszont esélyük sincs lépést tartani a technológiai fejlődéssel vagy kezelni a piaci kihívásokat”
– fogalmazott Kiss Ádám.
A javasolt 27 százalékos emeléssel a tarifák a következő szintre kerülnének:
Szerinte ez az a minimum, ami biztosítja, hogy a budapesti taxisok továbbra is biztonságos, magas színvonalú szolgáltatást nyújthassanak. A javaslatot a szervezet tagsága és a taxis kisvállalkozások nagy része is támogatja.
A szervezet régóta kezdeményezi a taxis engedélyek kiadásának korlátozását is. Kiss Ádám szerint az ágazat az illegális és szabálytalan szereplők miatt évek óta nem képes piaci önszabályozásra. A tisztességes taxisok – akik naponta 70-100 ezer fuvart bonyolítanak le problémamentesen – kiszolgáltatottak, mert nincs eszközük hatékonyan fellépni.
A fuvarszervezőknek nem érdeke a létszám szinten tartása, hiszen a taxisok többsége nem alkalmazott, hanem szerződéses partner.
A diszpécserszolgálatok a bevétel 25-30 százalékát is elvonhatják közvetítésért, miközben semmilyen garanciát nem vállalnak a fuvarszámra. Így a túl magas létszám, az alacsony hatósági ár és a kockázatok zöme a taxis kisvállalkozókat terheli.
A létszámkorlátozás több külföldi városban, valamint Győrben, Hévízen, Ózdon, Pécsett és Siófokon már bevált gyakorlat. Ez átmeneti lélegzetvételhez juttathatná a szakmát, amíg a hatóságok érdemben fellépnek az illegális szereplőkkel szemben.
Kiss Ádám szerint a BKK által bevezetett, véleményük szerint jogsértő folyamatos nyomkövetés önmagában is indokolná a tiltakozást. Az ágazatot évek óta sújtja a BKK minősítési és vizsgáztatási kapacitáshiánya, a szabálytalan szereplőkkel szembeni gyenge fellépés, valamint számos adminisztratív teher.
Ezek a problémák mára olyan szintű felháborodást váltottak ki a taxis társadalomban, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek”
– mondta az elnök. Hozzátette: szervezetük még nem kapott hivatalos felkérést a tüntetéshez, de elnökségük és tagjaik részt vesznek minden olyan kezdeményezésben, amely a hivatás megmentését és a körülmények javítását szolgálja.
Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás
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