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fővárosi közgyűlés bkk taxi

Egyre nagyobb az elégedetlenség: tüntetés szervezésén gondolkodnak a taxisok

2026. június 07. 22:11

Több problémájukra várnak megoldást a sofőrök.

2026. június 07. 22:11
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Egyre nő a feszültség a budapesti taxisok körében, miután a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén sem született döntés a 2023 óta változatlan tarifák felülvizsgálatáról. A sofőrök szerint a folyamatosan emelkedő megélhetési költségek mellett az új, kötelező nyomkövető alkalmazás bevezetése is jelentősen megnehezíti a mindennapi munkát. Emiatt a háttérben már nagyszabású demonstráció szervezése zajlik.

A Magyar Nemzet megkereste a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetét. Kiss Ádám elnök a lapnak elmondta: 

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Budapesten az országban a legolcsóbb a taxiszolgáltatás, miközben a megélhetési és üzemeltetési költségek itt a legmagasabbak.

Éppen ezért 27 százalékos tarifakorrekciót tartanak indokoltnak. „Ez a mérték a jogszabályok szerinti fenntartható működés és a reálérték helyreállításának minimuma. Ezzel a BKK számításai szerint az öt kilométeres fuvar a helyi átlagbérekhez képest a középkategóriába kerülne” – magyarázta Kiss Ádám.

Hozzátette, hogy hosszú távon kedvezőbbnek tartanának egy olyan rendszert, ahol a tarifa automatikusan követi a költségek változását. Ehhez azonban a Fővárosi Közgyűlés partnerségére lenne szükség.

A túlélésért küzdenek a taxisok

A szervezet elnöke szerint jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy a BKK maga is 40 százalékos önköltség-növekedést állapított meg a 2022–2025 közötti időszakban, miközben 2023-ban mindössze 10 százalékos emelést hajtottak végre. Ez a taxis kisvállalkozóknak havonta átlagosan százezer forintos kiesést okoz, ágazati szinten pedig milliárdos nagyságrendű veszteséget.

A taxisok ezt jelenleg vagy extrém túlórázással, vagy a tartalékaik felélésével próbálják kompenzálni. Így viszont esélyük sincs lépést tartani a technológiai fejlődéssel vagy kezelni a piaci kihívásokat”

– fogalmazott Kiss Ádám.

A javasolt 27 százalékos emeléssel a tarifák a következő szintre kerülnének: 

  • alapdíj: 1400 forint
  • kilométerdíj: 560 forint
  • percdíj: 140 forint.

Szerinte ez az a minimum, ami biztosítja, hogy a budapesti taxisok továbbra is biztonságos, magas színvonalú szolgáltatást nyújthassanak. A javaslatot a szervezet tagsága és a taxis kisvállalkozások nagy része is támogatja.

Korlátoznák az engedélyek számát

A szervezet régóta kezdeményezi a taxis engedélyek kiadásának korlátozását is. Kiss Ádám szerint az ágazat az illegális és szabálytalan szereplők miatt évek óta nem képes piaci önszabályozásra. A tisztességes taxisok – akik naponta 70-100 ezer fuvart bonyolítanak le problémamentesen – kiszolgáltatottak, mert nincs eszközük hatékonyan fellépni.

A fuvarszervezőknek nem érdeke a létszám szinten tartása, hiszen a taxisok többsége nem alkalmazott, hanem szerződéses partner.

A diszpécserszolgálatok a bevétel 25-30 százalékát is elvonhatják közvetítésért, miközben semmilyen garanciát nem vállalnak a fuvarszámra. Így a túl magas létszám, az alacsony hatósági ár és a kockázatok zöme a taxis kisvállalkozókat terheli.

A létszámkorlátozás több külföldi városban, valamint Győrben, Hévízen, Ózdon, Pécsett és Siófokon már bevált gyakorlat. Ez átmeneti lélegzetvételhez juttathatná a szakmát, amíg a hatóságok érdemben fellépnek az illegális szereplőkkel szemben.

Tüntetést is szervezhetnek 

Kiss Ádám szerint a BKK által bevezetett, véleményük szerint jogsértő folyamatos nyomkövetés önmagában is indokolná a tiltakozást. Az ágazatot évek óta sújtja a BKK minősítési és vizsgáztatási kapacitáshiánya, a szabálytalan szereplőkkel szembeni gyenge fellépés, valamint számos adminisztratív teher.

Ezek a problémák mára olyan szintű felháborodást váltottak ki a taxis társadalomban, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek”

– mondta az elnök. Hozzátette: szervezetük még nem kapott hivatalos felkérést a tüntetéshez, de elnökségük és tagjaik részt vesznek minden olyan kezdeményezésben, amely a hivatás megmentését és a körülmények javítását szolgálja.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

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Összesen 3 komment

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szbalint
2026. június 07. 22:53
Ezt a problémát az elsők között oldja meg a technológiai fejlődés: 10-15 éven belül konkrétan 0 darab taxisra lesz szükség!
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Gonella
2026. június 07. 22:39
Kéne egy kis blokád…
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indaniso
2026. június 07. 22:20
Első körben a diszpécser cégek tökére kellene rálépni, mert tényleg lenyúzzák a bőrt is a taxisokról.
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