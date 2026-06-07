Egyre nagyobb az elégedetlenség: tüntetés szervezésén gondolkodnak a taxisok

Egyre nő a feszültség a budapesti taxisok körében, miután a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén sem született döntés a 2023 óta változatlan tarifák felülvizsgálatáról. A sofőrök szerint a folyamatosan emelkedő megélhetési költségek mellett az új, kötelező nyomkövető alkalmazás bevezetése is jelentősen megnehezíti a mindennapi munkát. Emiatt a háttérben már nagyszabású demonstráció szervezése zajlik.

A Magyar Nemzet megkereste a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetét. Kiss Ádám elnök a lapnak elmondta: