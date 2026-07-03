Tovább drágul a budapesti taxizás

A döntés mögött az állt, hogy visszaszerezzék a taxisokkal szemben megcsappant bizalmat, ne legyen lehetőség trükközésre, illetve a fővárosiak és a turisták egyaránt minőségi szolgáltatást kapjanak. A hatósági tarifa bevezetése óta eltelt tizenhárom évben többször is emelték az árakat, utoljára 2023 márciusában. „Ugyanannyiért dolgozik ma egy kőműves, mint három éve? Ugyanannyiért vágják le a hajad, mint három éve?” – tette fel néhány hónapja a kérdést a TikTokon az egyik legnépszerűbb taxis vlogger, érzékeltetve, hogy miért követeltek tarifaemelést. Bár a szemléltetésre szolgáló példa helyes, a taxisok választhatják a kisadózó vállalkozók tételes adóját (kata), így egyéni vállalkozóként havi 50 ezer forinttal letudják az adózást.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Az utóbbi években gyökeresen átalakult a budapesti piac: több régi társaság lehúzta a rolót, ugyanis az Uber, valamint a Taxifyból lett Bolt egyre nagyobb szeletet hasít ki a piacból. A turisták a nemzetközi trendeknek megfelelően jobban megbíznak egy általuk is ismert társaságban, a fuvarok nagy része már hozzájuk kerül, így értelemszerűen a taxisok is sorban pártolnak át a multikhoz. A piac két nagy hazai szereplője még a Főtaxi és a City Taxi, előbbinek nagy előnye, hogy a Liszt Ferenc repülőtér hivatalos partnere, terminálon lévő standdal és folyamatos sofőrjelenléttel.