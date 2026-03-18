tisza párt róna dániel fidesz közvélemény-kutatás Magyar Péter telex

A Tisza közvélemény-kutatója borította a bilit: brutálisan emelkedett Magyar Péter elutasítottsága

2026. március 18. 08:36

Táboron belülről józanították ki Magyar Péter híveit.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a 21 Kutatóközpont vezetője kimondta: 

a Tisza elnökének botrányai nem hatástalanok a közvéleményben, 

az elutasítottsága a pártnélküliek körében is jelentős. Emlékeztetnek: Róna Dániel korábban többször beszélt arról is, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

a Tisza magabiztos előnyét mutató felmérések nem feltétlen reálisak, 

a valóságban kiélezett a pártverseny, a mozgósításban pedig verhetetlen a Fidesz.

A lap megjegyzi, hogy gyakran elhangzik az ellenzéki véleményformálóktól a Tisza Pártot támogató sajtó különböző felületein, műsoraiban, hogy 

Magyar Péterről minden botrány lepereg, „teflonpolitikusnak” is szokták emiatt nevezni. Most ezt a mítoszt zúzta porrá

 éppen az a közvélemény-kutató, aki közel áll a Tisza Párthoz.

Mint kiderült, Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Telex keddi podcast műsorában azt mondta: 

„Magyar Péternek óriási az elutasítottsága a Fideszen belül és a pártnélküliek között is jelentős az elutasítottsága.”

Az elemző úgy véli, az ellenzéki tévhittel ellentétben egyáltalán nem hatástalan a Tisza-elnök karakterének és kínos ügyeinek bemutatása. Hangsúlyozzák: Róna nem először árnyalja azt a narratívát, amit esélyesség-menedzsmentnek neveznek, miszerint Magyar Péterék élvezik már a társadalom többségének támogatását.

„Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés”

 – jelentette ki a 21 Kutatóközpont vezetője a Válasz Online podcast műsorában már február elején.

A kutató szerint a mozgósításban verhetetlenek a kormánypártok.

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
rocktoberi-2
2026. március 18. 11:21
“A kutató szerint a mozgósításban verhetetlenek a kormánypártok.“ Poloska is az. Na meg a brüsszeli és ukrán gazdái is.
csulak
2026. március 18. 11:10
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
salátás
2026. március 18. 10:41
elkezdték terjeszteni a fészbúkon a bullshitet, gondolom az úniós dezinformációs hadosztály majd szépen lekapcsolja (HAHAHAHAH én se hittem el) a lényege, hogy a fidesz felé lejt a pálya és még akkor se nyerne a tisza, ha több mandátumot szerezne, több szavazattal és mindezt rettentő komolyan meg is magyarázzák itt tartunk... a tiszás hazudozás megtűrt, sőt támogatott
states-2
2026. március 18. 10:34
Pszichopata drogos.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!