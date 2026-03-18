A Tisza közvélemény-kutatója borította a bilit: brutálisan emelkedett Magyar Péter elutasítottsága

Arra a demagóg szövegre, amit Magyar Péter most előadott, már alig lehet mit mondani – de mi azért próbáljuk meg!
Bruttó 219 ezres fizetéssel még itt volt a Kánaán, 705 ezressel viszont már rántott levesre se futja. Francesca Rivafinoli írása.
Táboron belülről józanították ki Magyar Péter híveit.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a 21 Kutatóközpont vezetője kimondta:
a Tisza elnökének botrányai nem hatástalanok a közvéleményben,
az elutasítottsága a pártnélküliek körében is jelentős. Emlékeztetnek: Róna Dániel korábban többször beszélt arról is, hogy
a Tisza magabiztos előnyét mutató felmérések nem feltétlen reálisak,
a valóságban kiélezett a pártverseny, a mozgósításban pedig verhetetlen a Fidesz.
A lap megjegyzi, hogy gyakran elhangzik az ellenzéki véleményformálóktól a Tisza Pártot támogató sajtó különböző felületein, műsoraiban, hogy
Magyar Péterről minden botrány lepereg, „teflonpolitikusnak” is szokták emiatt nevezni. Most ezt a mítoszt zúzta porrá
éppen az a közvélemény-kutató, aki közel áll a Tisza Párthoz.
Mint kiderült, Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Telex keddi podcast műsorában azt mondta:
„Magyar Péternek óriási az elutasítottsága a Fideszen belül és a pártnélküliek között is jelentős az elutasítottsága.”
Az elemző úgy véli, az ellenzéki tévhittel ellentétben egyáltalán nem hatástalan a Tisza-elnök karakterének és kínos ügyeinek bemutatása. Hangsúlyozzák: Róna nem először árnyalja azt a narratívát, amit esélyesség-menedzsmentnek neveznek, miszerint Magyar Péterék élvezik már a társadalom többségének támogatását.
„Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés”
– jelentette ki a 21 Kutatóközpont vezetője a Válasz Online podcast műsorában már február elején.
A kutató szerint a mozgósításban verhetetlenek a kormánypártok.
Nyitókép: Youtube