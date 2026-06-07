Merkel makacs: nem is a migráció, hanem az AfD jelenti a valódi problémát

Angela Merkel volt német kancellár a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott interjúban ismét kiállt a 2015-ös migrációs válság idején hozott döntései mellett. A politikus szerint Németország azóta „nagyon sok mindent” megoldott, és a humanitárius vészhelyzetet sikerült kezelni.

Azt ugyan elismerte, hogy az illegális migráció ma is komoly nehézségeket okoz az országban,

de úgy látja, a kérdésre kezdettől fogva uniós szintű választ kellett volna adni. Merkel szerint a különálló nemzetállami megoldások éppen azért okoztak feszültségeket, mert nem egy közös európai keretben kezelték a válságot.