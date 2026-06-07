Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
angela merkel illegális migráció eu politika

Merkel makacs: nem is a migráció, hanem az AfD jelenti a valódi problémát

2026. június 07. 14:39

A volt kancellár szerint Németország sok mindent megoldott a 2015-ös tömeges migrációs hullám óta, bár elismeri, hogy az illegális migráció ma is komoly nehézségeket okoz.

2026. június 07. 14:39
null

Angela Merkel volt német kancellár a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott interjúban ismét kiállt a 2015-ös migrációs válság idején hozott döntései mellett. A politikus szerint Németország azóta „nagyon sok mindent” megoldott, és a humanitárius vészhelyzetet sikerült kezelni. 

Azt ugyan elismerte, hogy az illegális migráció ma is komoly nehézségeket okoz az országban,

de úgy látja, a kérdésre kezdettől fogva uniós szintű választ kellett volna adni. Merkel szerint a különálló nemzetállami megoldások éppen azért okoztak feszültségeket, mert nem egy közös európai keretben kezelték a válságot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A volt kancellár híres 2015-ös mondata, a „Wir schaffen das”, vagyis „Megoldjuk!” is előkerült az interjúban. 

Amikor arról kérdezték, sikerült-e teljesíteni ezt az ígéretet, Merkel nem egy lezárt eredményként beszélt róla, hanem folyamatként. 

Úgy fogalmazott, hogy ezt nem lehet száz százalékban teljesített feladatnak tekinteni. A német társadalomban azóta is élő aggodalmakra válaszolva az EU és Törökország közötti megállapodást említette példaként, mondván, a német kormány sem akarta, hogy tízezrek ellenőrizetlenül érkezzenek az Európai Unióba.

Merkel azt is felidézte, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel kötött megállapodás miatt sok támadás érte. Egyes bírálói „piszkos alkunak” nevezték a törökökkel való együttműködést, ő azonban továbbra is szükséges lépésként beszél róla. 

A határok nyitva tartásával kapcsolatos döntéseit nem tartja hibának, ugyanakkor elismerte, hogy a migrációs politika megoldatlan kérdései hozzájárultak az Alternatíva Németországért (AfD) megerősödéséhez.

A felelősséget azonban nem kizárólag a migrációs döntésekben látja, mert szerinte a kereszténydemokrata CDU/CSU-n belüli viták is segítették a jobboldali ellenzéki párt növekedését.

Az Alternatíva Németországért jelenlegi erősödéséről szólva Merkel élesen bírálta a pártot, amely a felmérések szerint Németország legerősebb politikai erejévé vált. A volt kancellár szerint az AfD olyan nézeteket képvisel, amelyek összeegyeztethetetlenek a német alkotmánnyal, és megosztják a lakosságot.

A re:publica nevű rendezvényen arról is beszélt, hogy mindent megtesz az AfD kormányra kerülése ellen. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek lépnie és cselekednie kell, aki nem akarja, hogy a párt még jobban megerősödjön.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sebastian Christoph Gollnow / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. június 07. 14:48
Hazudik , mint mindíg .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. június 07. 14:47
AfD , AfD , AfD ! Gott mit uns .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. június 07. 14:46
Ennek a szemétnek , amikor éppen keletnémet rendőrspicli volt , ERIKA volt a fedőneve .
Válasz erre
2
0
ittésmost
2026. június 07. 14:43
Rohadt Merkelnek nagy szerepe volt Németország tönkretételében. Miért nincs még tömlöcben, nem tudom. Hajrá,AfD!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!