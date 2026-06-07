Merkel makacs: nem is a migráció, hanem az AfD jelenti a valódi problémát

Az Alternatíva Németországért jelenlegi erősödéséről szólva Merkel élesen bírálta a pártot, amely a felmérések szerint Németország legerősebb politikai erejévé vált. A volt kancellár szerint az AfD olyan nézeteket képvisel, amelyek összeegyeztethetetlenek a német alkotmánnyal, és megosztják a lakosságot.
A re:publica nevű rendezvényen arról is beszélt, hogy mindent megtesz az AfD kormányra kerülése ellen. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek lépnie és cselekednie kell, aki nem akarja, hogy a párt még jobban megerősödjön.