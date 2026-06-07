Megvan Borbély Balázs utódja Győrben? „Házon belülről” érkezhet a megoldás a bajnok ETO-nál

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Az MLSZ terveiről is kifejtette a véleményét.
Bevált recepten ne változtass: ismét egy Felvidékről érkező szakember ülhet le a kispadra. A szlovákok szerint Branislav Fodrek dunaszerdahelyi távozása egyértelmű üzenet arra vonatkozóan, hogy a kedvelt tréner Győrben folytatja.
Szlovákiai értesülések szerint a DAC-tól távozó Branislav Fodrek is jelölt lehet a győri ETO vezetőedzői posztjára. Ha ez beigazolódna, az azt jelentené, hogy a Ferencvároshoz távozó Borbély Balázs után egy újabb, Dunaszerdahelyről érkező szakember ülhetne le az NB I bajnokcsapatának kispadjára. A döntés több szempontból is logikus lenne: egyrészt mindkét klub Világi Oszkár érdekeltségi körébe tartozik, tehát kvázi „házon belülről” érkezhetne a megoldás, másrészt az egykori szlovák válogatott Fodrek korábban már dolgozott is az ETO kötelékében.
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Az MLSZ terveiről is kifejtette a véleményét.
A Csakfoci a szlovák Futbalové Zákulisie oldalra hivatkozva adta hírül, hogy Branislav Fodrek az egyik fő jelölt a győri kispadra. A 45 éves tréner játékosként szlovák válogatottságig vitte többek között a Slovan Bratislava és az Artmedia Bratislava középpályásaként, de megfordult a Szombathelyi Haladásban és a DAC-nál is. Utóbbi együttest 2024 óta vezetőedzőként is irányította, egészen néhány nappal ezelőtti távozásáig –
sokan már akkor is arra tippeltek, Fodrek azért állt fel váratlanul, mert a Világi Oszkár-féle közös tulajdonosi kör Borbély távozása után átvezényeli a friss magyar aranyérmes, így Bajnokok Ligája-szereplő ETO-hoz.
A fiatal tréner ráadásul ezen túlmenően is ismerős közegbe csöppenne, hiszen 2024-ben már dolgozott az ETO-nál, akkor sportkoordinátorként. Érdekesség, abban az évben a most távozó sikerkovács, a dunaszerdahelyi születésű Borbély is a DAC-tól érkezett Győrbe, ő a felvidéki klub segédedzője volt akkor.
A győriek számára kulcsfontosságú lenne, hogy minél hamarabb pontot tegyenek az égető edzőkérdésre, hiszen nyakukon a Bajnokok Ligája-selejtező, ráadásul olybá tűnik, nemcsak a stábot illetően, de a játékoskeretben is gyökeres változások várhatók.
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A vezetőedző mellett több játékos is távozhat a bajnoktól.
Nyitókép: Facebook/DAC 1904