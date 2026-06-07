Megvan Borbély Balázs utódja Győrben? „Házon belülről” érkezhet a megoldás a bajnok ETO-nál

A fiatal tréner ráadásul ezen túlmenően is ismerős közegbe csöppenne, hiszen 2024-ben már dolgozott az ETO-nál, akkor sportkoordinátorként. Érdekesség, abban az évben a most távozó sikerkovács, a dunaszerdahelyi születésű Borbély is a DAC-tól érkezett Győrbe, ő a felvidéki klub segédedzője volt akkor.

A győriek számára kulcsfontosságú lenne, hogy minél hamarabb pontot tegyenek az égető edzőkérdésre, hiszen nyakukon a Bajnokok Ligája-selejtező, ráadásul olybá tűnik, nemcsak a stábot illetően, de a játékoskeretben is gyökeres változások várhatók.