Vezető liverpooli lap: Szoboszlai Dominik még nem méltó arra, hogy csapatkapitány legyen

Komoly cikk jelent meg Szoboszlai Dominikról az X-en egymillió követővel rendelkező liverpooli This Is Anfield portálon – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Az írás szerzője elismeri, hogy Szoboszlai mögött remek szezon van, de kétségeit fogalmazza meg

azzal kapcsolatban, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya alkalmas-e a vezér szerepére a csapatban.