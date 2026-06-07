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liverpool szoboszlai dominik szezon csapatkapitány

Vezető liverpooli lap: Szoboszlai Dominik még nem méltó arra, hogy csapatkapitány legyen

2026. június 07. 13:32

A This Is Anfield portál szerint az szurkolókkal való balhézás és a reklámcélú közösségi posztok jelentik a fő problémát.

2026. június 07. 13:32
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Komoly cikk jelent meg Szoboszlai Dominikról az X-en egymillió követővel rendelkező liverpooli This Is Anfield portálon – szúrta ki a Magyar Nemzet. 

Az írás szerzője elismeri, hogy Szoboszlai mögött remek szezon van, de kétségeit fogalmazza meg

 azzal kapcsolatban, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya alkalmas-e a vezér szerepére a csapatban.

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A szurkolók 

Szoboszlai Dominikot választották a 2025/26-os szezon legjobbjának a Liverpool labdarúgócsapatánál, 

és az ő Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának. Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson, és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával. Minden statisztikában bámulatos volt.

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A This Is Anfield is azzal indítja a cikkét, hogy a szezonban kétségkívül Szoboszlai volt a Liverpool legjobb játékosa. Hosszan dicsérik a honfitársunkat: kiválóan játszott a középpályán és kényszerhelyzetben jobbhátvédként is, a csapat motorja volt, fontos gólokat szerzett, szabadrúgásból káprázatos találatokat láthattunk tőle, ám hozzáteszik: 

olykor hajlamos lelassítani a támadásokat a döntéseivel vagy azzal, hogy társait hátrafelé játékra ösztönzi 

– de ezt ellensúlyozta a fantasztikus megmozdulásaival.

A szerző szerint Szoboszlai a pályán képes előrevinni a csapatot, de nem igazán érti, mit várnak el a Liverpool szurkolói: egy Liverpool-kapitánytól vagy klubikontól többet várnak, mint jó játékot. A szurkolók karaktert, azonosulást és a klub értékeinek képviseletét is elvárják.

A cikk szerint 

Szoboszlai rosszul kezel bizonyos helyzeteket, 

és két konkrét példát említ: egyrészt a FA-kupa-kiesés utáni incidens, amikor nem volt szerencsés, hogy Szoboszlai 

vitába keveredett a Liverpool-szurkolókkal,

 mert egy jövőbeli kapitánynak ilyenkor higgadtságot kell mutatni és önkritikát kell gyakorolni.

Másrészt a cikk szerint Szoboszlai 

közösségi médiás posztjai is gyakran problémásak, amikor luxuséletmódot mutatnak és reklámkampányokat közvetítenek.

 Sok szurkoló rossz néven vette, hogy egy súlyos, Aston Villa ellen vereség (2-4) másnapján Szoboszlai közösségi felületein  McDonald's-reklámok jelentek meg. A cikk azt nem állítja, hogy Szoboszlai személyesen töltötte fel a reklámokat, de rosszul mérte fel az adott helyzethez illő kommunikációt.

Hangsúlyozzák: a This Is Anfield cikkének nem az a konklúziója, hogy Szoboszlai soha nem lehet csapatkapitány, hanem az, hogy a pályán ő volt a Liverpool legjobb játékosa, de 

egyelőre nem rendelkezik azzal az érettséggel, 

amely egy olyan vezetőnek elengedhetetlen, akit a többiek követni akarnak. Szoboszlai már sztárjátékos, de még nem klubikon, írják.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaugha

 

Összesen 5 komment

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chief Bromden
2026. június 07. 14:38
Majd Iraola eldönti kinek a támogatására tart igényt.
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madre79
2026. június 07. 14:34
Ki az az agyament, akinek jól esik hogy rossz hírt,- még ha kacsa akkor is - kitegyen ide? A sok hülye meg még gyalázkodik is! Persze ülve nyalnák a napot, ha negyed annyira lennének sikeresek bármiben, mint Szoboszlai Dominik!
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mlotta
2026. június 07. 14:03
Szoboszlai Domina minap bemutatott LMBTQIP......+ buziruhája is a deviáns aberrációra bátorítja biztatja az embereket. Nem kedvelem az LMBTQIP......+ propagandát. Még egy népszerű labdázótól sem.
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Sróf
2026. június 07. 13:58
Remélem is, hogy nem lesz csapatkapitány a Liverpoolban. Nagyon drukkolok, hogy ne ragadjon ott, hanem egy másik csapatban folytassa, ahol tovább fejlődhet és kiteljesedhet a tehetsége.
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