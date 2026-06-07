Vezető liverpooli lap: Szoboszlai Dominik még nem méltó arra, hogy csapatkapitány legyen

Most már hivatalos: Szoboszlai Dominikot szavazták meg a Liverpool legjobbjának
A szavazatok több mint kétharmadát zsebelte be.
A This Is Anfield portál szerint az szurkolókkal való balhézás és a reklámcélú közösségi posztok jelentik a fő problémát.
Komoly cikk jelent meg Szoboszlai Dominikról az X-en egymillió követővel rendelkező liverpooli This Is Anfield portálon – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Az írás szerzője elismeri, hogy Szoboszlai mögött remek szezon van, de kétségeit fogalmazza meg
azzal kapcsolatban, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya alkalmas-e a vezér szerepére a csapatban.
A szurkolók
Szoboszlai Dominikot választották a 2025/26-os szezon legjobbjának a Liverpool labdarúgócsapatánál,
és az ő Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának. Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson, és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával. Minden statisztikában bámulatos volt.
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A szavazatok több mint kétharmadát zsebelte be.
A This Is Anfield is azzal indítja a cikkét, hogy a szezonban kétségkívül Szoboszlai volt a Liverpool legjobb játékosa. Hosszan dicsérik a honfitársunkat: kiválóan játszott a középpályán és kényszerhelyzetben jobbhátvédként is, a csapat motorja volt, fontos gólokat szerzett, szabadrúgásból káprázatos találatokat láthattunk tőle, ám hozzáteszik:
olykor hajlamos lelassítani a támadásokat a döntéseivel vagy azzal, hogy társait hátrafelé játékra ösztönzi
– de ezt ellensúlyozta a fantasztikus megmozdulásaival.
A szerző szerint Szoboszlai a pályán képes előrevinni a csapatot, de nem igazán érti, mit várnak el a Liverpool szurkolói: egy Liverpool-kapitánytól vagy klubikontól többet várnak, mint jó játékot. A szurkolók karaktert, azonosulást és a klub értékeinek képviseletét is elvárják.
A cikk szerint
Szoboszlai rosszul kezel bizonyos helyzeteket,
és két konkrét példát említ: egyrészt a FA-kupa-kiesés utáni incidens, amikor nem volt szerencsés, hogy Szoboszlai
vitába keveredett a Liverpool-szurkolókkal,
mert egy jövőbeli kapitánynak ilyenkor higgadtságot kell mutatni és önkritikát kell gyakorolni.
Másrészt a cikk szerint Szoboszlai
közösségi médiás posztjai is gyakran problémásak, amikor luxuséletmódot mutatnak és reklámkampányokat közvetítenek.
Sok szurkoló rossz néven vette, hogy egy súlyos, Aston Villa ellen vereség (2-4) másnapján Szoboszlai közösségi felületein McDonald's-reklámok jelentek meg. A cikk azt nem állítja, hogy Szoboszlai személyesen töltötte fel a reklámokat, de rosszul mérte fel az adott helyzethez illő kommunikációt.
Hangsúlyozzák: a This Is Anfield cikkének nem az a konklúziója, hogy Szoboszlai soha nem lehet csapatkapitány, hanem az, hogy a pályán ő volt a Liverpool legjobb játékosa, de
egyelőre nem rendelkezik azzal az érettséggel,
amely egy olyan vezetőnek elengedhetetlen, akit a többiek követni akarnak. Szoboszlai már sztárjátékos, de még nem klubikon, írják.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaugha