Másképpen: szinte semmi.

Úgyhogy a futballnemzet kifejezést kizárólag a régmúlttal azonosítsuk! Ahogyan Magyarország hosszú évtizedeken keresztül a labdarúgóvilág közvetlen élvonalába tartozott, úgy immár dekádokon át kiiratkozott onnan.

Annak idején úgy szólt a refrén: nem volt öröm Mexikóban magyarnak lenni. Negyven év múltán azt kell mondanom: kivételes öröm volt.”