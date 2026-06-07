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1986 labdarúgó világbajnokág kanada mexikó magyarország

Kanada Csernobil után

2026. június 07. 13:45

Annak idején úgy szólt a refrén: nem volt öröm Mexikóban magyarnak lenni. Negyven év múltán azt kell mondanom: kivételes öröm volt.

2026. június 07. 13:45
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Hegyi Iván
Hegyi Iván
Népszava

„Akkor és ott, az irapuatói Sergio León Chávez stadionban született a vb-mérkőzésen kivívott mindmáig utolsó magyar futballgyőzelem.

Történelmi a lépték azért is, mert az 1966-os világbajnokságon a kétszeres címvédő, vb-n 1954 óta veretlen – akkor is a magyarokkal szemben alulmaradó – brazilok, valamint a bolgárok elleni, egyaránt 3:1-es siker óta összesen két, a Mundialon elért diadalt számlál a magyar labdarúgás. Az egyik a kanadai 2-0, a másik az 1982-es rekord 10-1 El Salvador ellen.

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Két győzelem hatvan év alatt, az tényleg nem semmi.

Másképpen: szinte semmi.

Úgyhogy a futballnemzet kifejezést kizárólag a régmúlttal azonosítsuk! Ahogyan Magyarország hosszú évtizedeken keresztül a labdarúgóvilág közvetlen élvonalába tartozott, úgy immár dekádokon át kiiratkozott onnan.

Annak idején úgy szólt a refrén: nem volt öröm Mexikóban magyarnak lenni. Negyven év múltán azt kell mondanom: kivételes öröm volt.”

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Nyitókép: M4

 

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
sarzal
2026. június 07. 14:54
hát aki nem saját költségén volt 86-ban mexikóban magyar annak nyilván jó volt ott minden....azért a 0-6 az itthon kissé zavaró volt, csak úgy mondom
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pemetecukor-3
2026. június 07. 14:54
Tudom szubjektív, de számomra elviselhetetlen a sport kommentátori /"szakértői"/ szereplése az egyik sportcsatornánál, úgy hogy alkalom adtán egyszerűen elkapcsolok , szerintem kilóg a fiatalabb "szakértők" közül bár azok között is akad aki/k/ nem semmi/k/ szájbarágó szóf...ók
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hernadvolgyi-2
2026. június 07. 14:44
Iván a Népszabadságban, Stadler Józsefet mindig volt juhászként emlegette.
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kbs-real
2026. június 07. 14:43
Ez hülye.
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