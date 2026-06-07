Foci-vb a háború árnyékában: Irán a FIFA-hoz fordult, mivel az Egyesült Államok megtagadta a stáb több tagjától a vízumot
Ez lesz az első olyan vb, amelynek az egyik házigazdája háborúban áll egy részt vevő országgal.
Annak idején úgy szólt a refrén: nem volt öröm Mexikóban magyarnak lenni. Negyven év múltán azt kell mondanom: kivételes öröm volt.
„Akkor és ott, az irapuatói Sergio León Chávez stadionban született a vb-mérkőzésen kivívott mindmáig utolsó magyar futballgyőzelem.
Történelmi a lépték azért is, mert az 1966-os világbajnokságon a kétszeres címvédő, vb-n 1954 óta veretlen – akkor is a magyarokkal szemben alulmaradó – brazilok, valamint a bolgárok elleni, egyaránt 3:1-es siker óta összesen két, a Mundialon elért diadalt számlál a magyar labdarúgás. Az egyik a kanadai 2-0, a másik az 1982-es rekord 10-1 El Salvador ellen.
Két győzelem hatvan év alatt, az tényleg nem semmi.
Másképpen: szinte semmi.
Úgyhogy a futballnemzet kifejezést kizárólag a régmúlttal azonosítsuk! Ahogyan Magyarország hosszú évtizedeken keresztül a labdarúgóvilág közvetlen élvonalába tartozott, úgy immár dekádokon át kiiratkozott onnan.
Annak idején úgy szólt a refrén: nem volt öröm Mexikóban magyarnak lenni. Negyven év múltán azt kell mondanom: kivételes öröm volt.”
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Ez lesz az első olyan vb, amelynek az egyik házigazdája háborúban áll egy részt vevő országgal.
Nyitókép: M4