Magyar Péterék sem válaszolnak a lengyeleknek a Donald Tusk által üldözött lengyel politikusok kiadatásáról

A hvg.hu a Gazeta Wyborczára hivatkozva arról ír, hogy Magyar Péter kormánya ugyanúgy nem válaszol, mint az Orbán-kormány – ezt állítólag egy külügyminisztériumi illetékes mondta. Úgy fogalmaznak,

ez egy „kínos helyzet”, Magyar Péter miniszterelnök nem ezt ígérte.

Emlékezhetünk, hogy a megvádolt Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes 2024 végén kapott menedékjogot Magyarországon, amit a lengyel kormány azonnal barátságtalan lépésnek minősített egy szövetséges ország részéről. Romanowski állást is kapott az Alapjogokért Központban, ahol vagyonbevallása szerint 17,5 millió forintot keresett. Kiadták ugyan ellene az európai elfogatóparancsot, de ez a menedékjog miatt itt nem volt végrehajtható.