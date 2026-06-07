Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország donald tusk marcin romanowski zbigniew ziobro Magyar Péter

Magyar Péterék sem válaszolnak a lengyeleknek a Donald Tusk által üldözött lengyel politikusok kiadatásáról

2026. június 07. 13:18

A lengyel sajtó szerint a két volt kormánytag a közeljövőben nem áll lengyel bíróság elé.

2026. június 07. 13:18
null

A hvg.hu a Gazeta Wyborczára hivatkozva arról ír, hogy Magyar Péter kormánya ugyanúgy nem válaszol, mint az Orbán-kormány – ezt állítólag egy külügyminisztériumi illetékes mondta. Úgy fogalmaznak, 

ez egy „kínos helyzet”, Magyar Péter miniszterelnök nem ezt ígérte.

Emlékezhetünk, hogy a megvádolt Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes 2024 végén kapott menedékjogot Magyarországon, amit a lengyel kormány azonnal barátságtalan lépésnek minősített egy szövetséges ország részéről. Romanowski állást is kapott az Alapjogokért Központban, ahol vagyonbevallása szerint 17,5 millió forintot keresett. Kiadták ugyan ellene az európai elfogatóparancsot, de ez a menedékjog miatt itt nem volt végrehajtható.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Közben csatlakozott Romanowskihoz a volt főnöke, Zbigniew Ziobro korábbi (2015–2023) miniszter is, akinek letartóztatásához a lengyel parlament hozzájárult, de ő 

megszökött a politikai motivációjú boszorkányüldözés elől, ami Lengyelországban (is) zajlik.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint kiderült, az új magyar kormány hivatalba lépése előtt értelemszerűen mindketten eltűntek Budapestről, hiszen a boszorkányüldözést vezető Donald Tusk szövetségese, Magyar Péter még miniszterelnök-jelöltként kijelentette: „bűnözők ne számítsanak Magyarországon menedékre”.

Ziobro nemrég az Egyesült Államokban bukkant fel, Romanowski hollétéről csak találgatások vannak.

 „Nem könnyítem meg a Tusk-kormány dolgát, és sem az új címemet, sem a tervemet nem árulom el” 

– mondta egy videoüzenetben, arra is utalva, hogy menedékjogának megvonásáról amúgy sem a magyar kormány dönthet, hanem egy bíróság. Legutóbb egyébként állítólag Szerbiában és Horvátországban látták a volt politikust.

Mint kiderült, 

a lengyel Igazságügyi Minisztérium a magyar választások után azonnal kérte a szökevények kiadatását, de erre az új magyar kormány megalakulása után bő három héttel sincs válasz,

 éppúgy, mint Orbán Viktor idején. 

Nyitókép: Facebook/Zbigniew Ziobro
 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bagolymondja
•••
2026. június 07. 13:54 Szerkesztve
nempolitizalok-0 Itt a tisza szektahuszár értelmi színvonala. Ilyen alávaló állatias kifejezéseket és gondolatokat csak a teljesen agynélküli szerencsétlen pszichopaták írnak és mondanak! Tiszások, olvassátok büszkén szekta társatok elborult elmével írott sorait - és legyetek büszkék rá! Ez a szekta morál!
Válasz erre
4
0
bagoly-29
2026. június 07. 13:49
Hááát, ha már nincsenek is itt, milyen választ várnak?
Válasz erre
2
0
Sróf
2026. június 07. 13:44
A Poloska-rezsim vagy azért nem válaszol, mert nehezükre esik fordítókat-tolmácsokat találni, vagy mert kínosnak érzik azt válaszolni, hogy az osztályidegen lengyel csirkefogók a kormányváltás után el tudtak szökni. Amúgy a Tusk-rezsim nyilvánvalóan leszarja a dolgot, Poloska meg majd hazudik valamit a hazai nyilvánosságnak, azzal el lesz intézve.
Válasz erre
3
0
nempolitizalok-0
2026. június 07. 13:38
magyar-1977 2026. június 07. 13:33 Menedékjog egy tetves orbánbűnözőnek aki még a bukott cigány alatt elmenekült a lehugyozott tramplihoz!:DDD" Anyádat láttam, hogy lehugyozták. Túl sokat kért egy sima szopásért és te sajnos nem voltál ott, hogy ingyen is megoldd.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!