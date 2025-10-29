Visszanyalt a fagyi Donald Tusknak – a tombolása csak megerősítette a jobboldali médiát

Zbigniew Ziobro 2015 és 2023 között nyolc éven át volt Lengyelország igazságügyi minisztere, és a kormányváltás után ő is a Donald Tusk vezette kormánykoalíció boszorkányüldözésének egyik áldozata lett. A rendőrség erőszakkal felfeszítette a lakásának az ajtaját, és házkutatást tartottak nála, majd bírósági eljárást indítottak ellene. Ziobrót mindeközben rosszindulatú daganatos betegséggel kezelték – többek között Belgiumban. „Amikor a kezelések után, egy nyílt sebbel tértem haza, a rendőrség által felforgatott otthonomba, ahová nap, mint nap bámészkodók jártak szelfizni, tudtam, hogy nem fogom feladni ezt a küzdelmet, és harcolni fogok mindaddig, amíg el nem számoltatjuk a rengeteg elkövetett törvénytelenség felelőseit” – nyilatkozta lapunknak Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjének bemutatója után.

Zbigniew Ziobro Gulyás Gergellyel és Szalai Zoltánnal hétfőn este a Taking Over című dokumentumfilm bemutatóján

Forrás: MTI / Kocsis Zoltán

A filmben, amely a 2023-ban kormányra kerülő Donald Tusk vezette koalíció jogellenes „tisztogatási kísérleteit” mutatja be – kezdve a közmédia erőszakos elfoglalásától az ügyészek leváltásán át a politikai ellenfelek letartóztatásáig – Zbigniew Ziobro is feltűnik, és beszél az őt ért igazságtalan, de ami még fontosabb, jogellenes atrocitásokról.

Ziobro szerint minden rosszban van valami jó: Tusk politikai bosszúhadjárata megerősítette a jobboldal támogatottságát

A köztévé elleni támadás Ziobro szerint azért is volt sokkoló, mert Tuskék egy olyan határvonalat léptek át, amit korábban senki sem mert, és nem gondolták volna, hogy ezt valaha bárki meg fogja lépni.