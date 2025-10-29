Visszanyalt a fagyi Donald Tusknak – a tombolása csak megerősítette a jobboldali médiát

„Egészen mostanáig egymást váltották a demokratikusan megválasztott kormányok, de mindkét oldal tiszteletben tartotta a demokrácia alapvető szabályait. Voltak határok, amikről mindenki tudta, hogy nem szabad őket átlépni. A 2023-ban megalakult kormánykoalíció viszont gyakorlatilag átgázolt ezeken a határokon, és lábbal tiporta a lengyel demokrácia alapvető eszméit. Erre eddig nem volt példa” – véleményezte az egykori miniszter a kormány eddigi tevékenységét. Hozzátette, bármennyire is sokkolta a konzervatív oldalt, ami történt, tisztában kell lenni azzal, hogy mára már ez lett a valóság, és ehhez kell alkalmazkodni.
„Miután alapjaiban csúfolták meg a demokráciát, nem tudhatjuk, hol van számukra a határ, meddig képesek elmenni” – mondta, és kiemelte a közmédia erőszakos átvételének esetét.
Ugyanakkor elismerte, jó dolgok is születtek abból, hogy Tusk kimutatta a foga fehérjét, többek között például pont a konzervatív média erősödött meg ezáltal.
„Gyakorlatilag a kormány jogellenes akcióinak köszönhetően jött létre egy erős támogatottsággal rendelkező, piaci alapon működő konzervatív média”
– ismerte el, majd kiemelte – „az emberek elkezdtek adományozni a média számára, ami újdonság, mert korábban ezt nem tartották szükségesnek”. Hozzátette, ehhez persze az is kellett, hogy a szakmájukban valóban kiemelkedő újságírók dolgoztak a közmédiánál.