Számok, várakozások, narratívák: így értelmezte a sajtó a Publicus felmérését

„A Telex beszámolójának címe egyszerre jelzi a kutatás két kulcsállítását: »Publicus: A budapestiek szerint lesz kormányváltás, az ország nagy része szerint Orbán Viktor marad hatalmon«. A cikk részletes kibontása azonban egyértelműen a Tisza Párt előnyét alátámasztó adatokra koncentrál: mind a teljes népességben mért 33–28-as arány, mind a biztos szavazók körében mért 48-40-es különbség hangsúlyos szerepet kap. A »kormányváltási várakozás« alacsony aránya inkább háttérinformációként jelenik meg. Sajátos elem ugyanakkor a portál által készített, több intézet méréseit összevető átfogó grafikon, amely tágabb kontextusba helyezi a Publicus-adatokat, és implicit módon relativizálja az egyetlen mérésből levont következtetéseket.

A Magyar Nemzet már a címében értelmezést ad olvasóinak: »Újabb közvélemény-kutatás miatt főhet Magyar Péter feje«. A cikk a felmérés adatait nem önálló elemzésként, hanem Deák Dániel politikai reakcióján keresztül mutatja be. A hangsúly nem a számokon, hanem a Tisza támogatottságának feltételezett csökkenésén van, még akkor is, ha ezt maga a Publicus csak marginálisan jelzi. A kutatás itt elsősorban politikai kommentár apropója, nem pedig önmagában értelmezendő adatforrás, a számok szerepe alárendelt az értelmező narratívához képest