„Folyamatosan jönnek a rakéták és a drónok” – katasztrófafilmbe illő állapotokról számolt be a Dubajban ragadt magyar játékvezető

Videón, ahogy a menekülők ellepték a dubaji repteret – iráni ostrom alatt a luxusváros légikikötője
Vasárnap szinte megállás nélkül iráni drónok fenyegették a luxuskikötőt.
Vad II István elmondta, hogy a térségben ragadt kollégáival nem tudják, merre indulhatnának biztonságosabb helyre.
A nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar játékvezető, Vad II István, aki korábban Szaúd-Arábiában, Katarban és Kuvaitban is vállalt munkát, tavaly nyár óta az Egyesült Arab Emírségek élvonalbeli bajnokságában dolgozik teljes állású videóbíróként. A 2024–2025-ös idény után visszavonuló szakember Dubajban él, így közvetlenül érintetté vált a közel-keleti konfliktus legutóbbi eszkalációjában – írta a Nemzeti Sport.
Vasárnap hírek érkeztek arról, hogy az izraeli–amerikai légicsapásokra válaszul Irán több közel-keleti célpontot vett tűz alá, köztük Dubajt is. A hétvége folyamán több dróntámadás is érte a repülőteret és egy ötcsillagos szállodát is. A kialakult helyzetről telefonon kérdezte a sportlap a magyar játékvezetőt.
Ezt is ajánljuk a témában
Vasárnap szinte megállás nélkül iráni drónok fenyegették a luxuskikötőt.
„Nem könnyű a helyzet, sohasem voltam még ilyen életszituációban” – mondta Vad II István.
A legnagyobb probléma az, hogy folyamatosan jönnek a rakéták és a drónok.
Ezek nagy részét persze a légelhárítás lelövi, de valahol földet is kell érniük. Reggel is rakétazáporra ébredtünk, és az elmúlt órákban is jöttek a rakéták, a hangjukba is beleremeg az egész szálloda. Nagyon ijesztő, olyan, mint a filmekben: látjuk, ahogy hasít át az égbolton a rakéta, és reménykedünk, hogy mindegyiket hatástalanítja is a légvédelem.”
Vad II István elmondta, hogy kollégáival egyelőre nem tudják, merre indulhatnának biztonságosabb helyre. A légi közlekedés leállt, az autós menekülés pedig bizonytalan.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszter arra kérte a Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárokat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre.
„Egy mexikói, egy chilei és egy brazil kollégával vagyok itt, összepakoltunk már a csomagjainkat, készen állunk arra, hogy bármelyik pillanatban elinduljunk – csak nem tudjuk, hová. (...) Szijjártó Péter miniszter, hogy mindenki maradjon a helyén, őrizze meg a nyugalmát. Én viszont a repülőtér közelében lakom, azt hiszem, innen mindenképpen muszáj lesz máshová költöznöm. Egyébként a FIFA-tól is sokan itt rekedtek, mert hétfőn lett volna itt egy magas szintű játékvezetői kurzus, ami így nyilván elmarad.”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Facebook / Öltözőn túl