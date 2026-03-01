„Folyamatosan jönnek a rakéták és a drónok” – katasztrófafilmbe illő állapotokról számolt be a Dubajban ragadt magyar játékvezető

A nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar játékvezető, Vad II István, aki korábban Szaúd-Arábiában, Katarban és Kuvaitban is vállalt munkát, tavaly nyár óta az Egyesült Arab Emírségek élvonalbeli bajnokságában dolgozik teljes állású videóbíróként. A 2024–2025-ös idény után visszavonuló szakember Dubajban él, így közvetlenül érintetté vált a közel-keleti konfliktus legutóbbi eszkalációjában – írta a Nemzeti Sport.

Vasárnap hírek érkeztek arról, hogy az izraeli–amerikai légicsapásokra válaszul Irán több közel-keleti célpontot vett tűz alá, köztük Dubajt is. A hétvége folyamán több dróntámadás is érte a repülőteret és egy ötcsillagos szállodát is. A kialakult helyzetről telefonon kérdezte a sportlap a magyar játékvezetőt.