„Túl sokáig vártak” – így kommentálta Trump azt, hogy Irán új vezetése tárgyalni akar

Hivatalos! Az iráni állami média is megerősítette, hogy Irán vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban
A hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.
Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni első csapások után egy nappal azt nyilatkozta a The Atlanticnak: az iráni vezetők folytatni akarják a tárgyalásokat.
Az amerikai elnök megerősítette: a csapások megkezdése után egy nappal Irán új vezetése tárgyalást kezeményez Washingtonnal, és ő ezt támogatja is.
„Hamarabb kellett volna megtenniük, (...) túl sokáig vártak” – közölte Trump a The Atlantic újságírójával.
Az interjúból kiderül: Trump egyelőre nem részletezi, hogy kivel fog tárgyalni, és mikor, de azt megerősítette, hogy
a korábbi megbeszélések iráni résztvevői közül többen már nem élnek,
„mert ez nagy csapás volt”.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés. Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége is.
