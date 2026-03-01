Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
the atlantic irán donald trump

„Túl sokáig vártak” – így kommentálta Trump azt, hogy Irán új vezetése tárgyalni akar

2026. március 01. 19:45

Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni első csapások után egy nappal azt nyilatkozta a The Atlanticnak: az iráni vezetők folytatni akarják a tárgyalásokat.

2026. március 01. 19:45
null

Az amerikai elnök megerősítette: a csapások megkezdése után egy nappal Irán új vezetése tárgyalást kezeményez Washingtonnal, és ő ezt támogatja is. 

„Hamarabb kellett volna megtenniük, (...) túl sokáig vártak” – közölte Trump a The Atlantic újságírójával. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Az interjúból kiderül: Trump egyelőre nem részletezi, hogy kivel fog tárgyalni, és mikor, de azt megerősítette, hogy 

a korábbi megbeszélések iráni résztvevői közül többen már nem élnek,

„mert ez nagy csapás volt”.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés. Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége is.

Nyitókép: EPA/Kenny Holston

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. március 01. 20:29
Zsugorodó aggyal már a feleségét is összekeveri idegen nőkkel.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 01. 20:27
Ki lenne Irán új vezetősége drága meghújhodott Mangyínyer? Van valami egyáltalán pislákoló halvány sejtelmetek arról, hogy mi Irán politikai berendezkedése, struktúrája?
Válasz erre
0
1
Hobby024
2026. március 01. 20:27
Hát Donald! Cak nem az Epstein akták nemi erőszakra utaló része volt a gyújtózsinór?
Válasz erre
0
0
counter-revolution
•••
2026. március 01. 20:15 Szerkesztve
Zsidócsicska tömeggyilkos pederaszta szar, megérdemli a zsidó Nobel-békedíjat. 🇮🇱💩🇺🇸💩🇺🇦💩
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!