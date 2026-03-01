Hivatalos! Az iráni állami média is megerősítette, hogy Irán vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban

Végítélet Iránban: előkerült az ajatollah holtteste is
Igen: tényleg úgy tűnik, hogy leszedték Irán legfőbb vezetőjét, izraeli források szerint a holtteste is megvan. A halálhírt Trump is megerősítette.
A hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.
Az iráni állami média is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszín súlyos bombázást szenvedett el.
Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is „bizonyítja, hogy
következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt,
szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek” – fogalmazott az állami televízió.
Iráni híradások szerint a támadásban
meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.
Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt.
Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”.
Az iráni Forradalmi Gárda „súlyos, határozott és elrettentő büntetést” ígért Hamenei halála miatt.
Közlésük szerint „a valaha volt legintenzívebb támadó művelet” vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.
Mint kiderült, Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.
A dubaji médiairoda annyit közölt, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója „kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani”. A repülőtéren négy ember sérült meg.
Később megerősítették, hogy egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán.
Tűz keletkezett a Dzsebel Ali kikötő egyik kikötőhelyén is
szintén egy légi elfogás során keletkezett törmelék miatt.
Dubaj a Közel-Kelet legnagyobb turisztikai és kereskedelmi központja, repülőtere pedig a világ egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja.
A légitársaságok szombaton felfüggesztették a Közel-Keletre irányuló járataikat,
beleértve a Dubajba tartó és onnan induló járatokat is. A repülőgép-követő alkalmazások szerint a régió nagy részének légtere gyakorlatilag üres volt.
Az iráni megtorló csapások eddig legalább két ember halálát okozták az Egyesült Arab Emírségekben.
Egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy Iránból indított rakéta becsapódásában
– jelentette az izraeli mentőszolgálat szombaton késő este.
Több tucat ember közepesen vagy könnyebben, egy férfi pedig súlyosan megsebesült, és egy negyven év körüli nő életét vesztette egy közvetlen rakétabecsapódásban Tel-Aviv belvárosában szombat éjjel.
Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint
további három ember közepesen súlyos sérüléseket szenvedett,
köztük egy 90 év körüli nő. Jelentős károk keletkeztek az épületekben és az autókban is a környéken.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh