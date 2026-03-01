Ft
Ft
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
közel - kelet dubaj ali hamenei burdzs al - arab irán izrael

Hivatalos! Az iráni állami média is megerősítette, hogy Irán vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban

2026. március 01. 06:13

A hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.

2026. március 01. 06:13
null

Az iráni állami média is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszín súlyos bombázást szenvedett el.

Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is „bizonyítja, hogy 

következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, 

szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek” – fogalmazott az állami televízió.

Iráni híradások szerint a támadásban 

meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt.

Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. 

Az iráni Forradalmi Gárda „súlyos, határozott és elrettentő büntetést” ígért Hamenei halála miatt. 

Közlésük szerint „a valaha volt legintenzívebb támadó művelet” vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.

Mint kiderült, Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.

Ezt is ajánljuk a témában

A Burdzs al-Arab is megsérült

A dubaji médiairoda annyit közölt, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója „kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani”. A repülőtéren négy ember sérült meg.

Később megerősítették, hogy egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán.

Tűz keletkezett a Dzsebel Ali kikötő egyik kikötőhelyén is 

szintén egy légi elfogás során keletkezett törmelék miatt.

Dubaj a Közel-Kelet legnagyobb turisztikai és kereskedelmi központja, repülőtere pedig a világ egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja.

A légitársaságok szombaton felfüggesztették a Közel-Keletre irányuló járataikat,

 beleértve a Dubajba tartó és onnan induló járatokat is. A repülőgép-követő alkalmazások szerint a régió nagy részének légtere gyakorlatilag üres volt.

Az iráni megtorló csapások eddig legalább két ember halálát okozták az Egyesült Arab Emírségekben.

Izraelben is rakéta csapódott be

Egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy Iránból indított rakéta becsapódásában 

– jelentette az izraeli mentőszolgálat szombaton késő este.

Több tucat ember közepesen vagy könnyebben, egy férfi pedig súlyosan megsebesült, és egy negyven év körüli nő életét vesztette egy közvetlen rakétabecsapódásban Tel-Aviv belvárosában szombat éjjel.

Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint 

további három ember közepesen súlyos sérüléseket szenvedett,

 köztük egy 90 év körüli nő. Jelentős károk keletkeztek az épületekben és az autókban is a környéken.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Kiscsiga
2026. március 01. 07:18
ha ez igaz akkor egy végtetelen háborút inditottak el szerintem
Chekke-Faint
2026. március 01. 07:01
Karácsony kitehetné a képét a városházára....
Chekke-Faint
2026. március 01. 06:55
A lipcsik úgy sem hiszik el. Ugorjunk. ...DDD
grenki-2
2026. március 01. 06:52
Azért nem semmi hogy ilyen jól védett vezetőket is akkor nyírnak ki amikor akarnak. Tényleg fejlettek az amerikai, izraeli fegyverek...
