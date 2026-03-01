Belső információk: így döntött Trump Irán bombázásáról

Hivatalos! Az iráni állami média is megerősítette, hogy Irán vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban
A hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.
A tájékoztatók úgy jellemezték a műveletet Donald Trump elnöknek, mint egy magas kockázatú, magas hozamú forgatókönyvet.
Az Irán elleni amerikai támadást megelőzően Donald Trump elnök olyan tájékoztatókat kapott, amelyek nem csak nyers értékelést adtak a jelentős amerikai veszteségek kockázatáról, hanem egy generációváltás kilátását is előrevetítették a Közel-Keleten az amerikai érdekek javára – erről a Portfolio ír a Reuters hírügynökség hírei alapján, akik név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselőtől kapták az információkat.
A Pentagon által „Epic Fury hadműveletnek” (féktelen dühnek) nevezett művelet szombati elindítása
új és kiszámíthatatlan konfliktusba sodorta a Közel-Keletet
– állapítja meg a hírügynökség cikke. Emlékeztet arra, hogy az amerikai és az izraeli hadsereg Irán-szerte csapást mért helyszínekre, ami megtorló iráni támadásokat váltott ki Izrael és a közeli Öböl menti arab országok ellen.
A névtelenséget kérő tisztviselő a hírügynökségnek elmondta, hogy a tájékoztatók úgy jellemezték a műveletet Donald Trump elnöknek, mint egy magas kockázatú, magas hozamú forgatókönyvet. Úgy tűnt, hogy maga Trump is ezt az érzést visszhangozta, amikor a művelet kezdetén elismerte a tétet, mondván, hogy „bátor amerikai hősök életébe kerülhet”.
„De ezt nem a jelenért tesszük, hanem a jövőért, és ez egy nemes küldetés”
– mondta Trump a nagyszabású harci műveletek megkezdését bejelentő videóbeszédében.
„Az iráni rezsim 47 éven át Amerika halálát kívánta, és véget nem érő vérontó és tömeggyilkos kampányt folytatott. Ezt nem tűrjük tovább”
– idézte az elnököt a hírügynökség.
Hangsúlyozzák: Trump nemzetbiztonsági csapatának tájékoztatása segít megérteni, hogyan döntött az elnök a 2003-as iraki invázió óta vitathatatlanul legkockázatosabb amerikai katonai művelet mellett.
A csapások előtt Trump többször kapott eligazítást
olyan tisztviselőktől, mint John Ratcliffe CIA-igazgató, Dan Caine amerikai tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Pete Hegseth védelmi miniszter.
Hozzáteszik: egy másik amerikai tisztviselő elmondta a hírügynökségnek, hogy a csapásokat megelőzően
a Fehér Ház tájékoztatást kapott az Irán elleni műveletekkel kapcsolatos számos kockázatról,
köztük a térségben lévő több amerikai támaszpontot ért megtorló csapásokról, amelyeket iráni rakéták mérhetnek a védelemre, valamint az Irakban és Szíriában lévő amerikai csapatokat megtámadó iráni megbízottakról. A tisztviselő elmondta, hogy az Egyesült Államok masszív katonai felvonulása ellenére a térségbe siető légvédelmi rendszereknek korlátai vannak.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy
a kibontakozó konfliktus veszélyes fordulatokat vehet, és az első tisztviselő szerint a Pentagon tervei nem tűnnek úgy, hogy garantálnák bármely konfliktus kimenetelét
– írják.
Trump felszólította az irániakat, hogy buktassák meg a kormányt, de ezt könnyebb mondani, mint megtenni – mondta Nicole Grajewski, a Carnegie Endowment for International Peace munkatársa.
„Az iráni ellenzék eléggé széttöredezett. Nem világos, hogy a lakosság mire hajlandó a felkelés tekintetében”
– mondta Grajewski.
A Fehér Ház nem reagált azonnal a kommentárra vonatkozó megkeresésekre. A Pentagon nem kívánt nyilatkozni.
A Reuters cikkének megjelenése óta kiderült: az iráni tisztviselőket sikeresen kiiktatták. Magyar idő szerint szombat késő este Donald Trump hivatalosan is megerősítette, hogy
Ali Hámenei, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.
A hírek szerint rajta kívül meghalt: Aziz Nasirzadeh védelmi miniszter, Mohammad Shirazi legfelsőbb vezető katonai irodájának vezetője, Mohammad Pakpour, az Iráni Forradalmi Gárda vezetője, valamint Saleh Asadi, a hírszerzés egyik vezető tisztviselője.
Trump szombaton világossá tette, hogy Iránnal kapcsolatos céljai átfogóak, mondván, hogy
véget vet a Teherán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetésnek,
és esélyt ad az irániaknak arra, hogy megbuktassák uralkodóikat. Ennek elérése érdekében felvázolta terveit, amelyek szerint Irán hadseregének nagy részét lerombolná, valamint megtiltaná nekik az atomfegyver építésének képességét. Irán tagadja, hogy atomfegyverre törekszik – emlékeztet a Portfolio.
