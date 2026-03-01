Földindulás jöhet Iránban: végső harcra szólított fel az elűzött koronaherceg

Hivatalos! Az iráni állami média is megerősítette, hogy Irán vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban
A hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.
Valami most tényleg megmozdult a közel-keleti államban. Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia a közösségi oldalán jelentette be, közel a cél.
Végső harcra szólította fel Ali Hamenei ajatollah halála után a rendszerellenes irániakat Reza Pahlavi, Irán elűzött koronahercege, aki közösségi oldalán biztosította híveit, hogy mindenképp szeretne visszatérni hazájába és együtt újjáépíteni azt. Pahlavi, az 1979-ben elűzött iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia az elmúlt évtizedekben is aktív volt, különösen az Egyesült Államokban, ám soha ilyen közel nem járt még ahhoz, hogy ténylegesen visszatérhessen a hatalomba.
Üzenetében Donald Trump amerikai elnök segítségét is kiemelte, hozzátéve: az utolsó lépéseket az irániaknak kell megtenniük. Egyben felszólította a Forradalmi Gárda embereit is, hogy álljanak a nép oldalára és hagyják veszni az iszlamista vezetést, különben ők is velük együtt süllyednek el.
Ezt is ajánljuk a témában
A hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.
Pahlavi ígérete szerint személyesen irányítja majd Irán visszavételét a közösségi csatornákon, vagy rádión keresztül, egyelőre mindenkit arra kért, hogy térjen haza biztonságba és akkor vonuljon utcára, amikor ő jelt ad rá.
Nagyon közel járunk a végső győzelemhez. Remélem, hogy hamarosan veletek lehetek és együtt vehetjük vissza Iránt, hogy újjáépítsük
– tette hozzá.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP