Földindulás jöhet Iránban: végső harcra szólított fel az elűzött koronaherceg

Végső harcra szólította fel Ali Hamenei ajatollah halála után a rendszerellenes irániakat Reza Pahlavi, Irán elűzött koronahercege, aki közösségi oldalán biztosította híveit, hogy mindenképp szeretne visszatérni hazájába és együtt újjáépíteni azt. Pahlavi, az 1979-ben elűzött iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia az elmúlt évtizedekben is aktív volt, különösen az Egyesült Államokban, ám soha ilyen közel nem járt még ahhoz, hogy ténylegesen visszatérhessen a hatalomba.

Üzenetében Donald Trump amerikai elnök segítségét is kiemelte, hozzátéve: az utolsó lépéseket az irániaknak kell megtenniük. Egyben felszólította a Forradalmi Gárda embereit is, hogy álljanak a nép oldalára és hagyják veszni az iszlamista vezetést, különben ők is velük együtt süllyednek el.