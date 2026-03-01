Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
reza pahlavi ali hamenei irán harc donald trump

Földindulás jöhet Iránban: végső harcra szólított fel az elűzött koronaherceg

2026. március 01. 06:53

Valami most tényleg megmozdult a közel-keleti államban. Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia a közösségi oldalán jelentette be, közel a cél.

2026. március 01. 06:53
null

Végső harcra szólította fel Ali Hamenei ajatollah halála után a rendszerellenes irániakat Reza Pahlavi, Irán elűzött koronahercege, aki közösségi oldalán biztosította híveit, hogy mindenképp szeretne visszatérni hazájába és együtt újjáépíteni azt. Pahlavi, az 1979-ben elűzött iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia az elmúlt évtizedekben is aktív volt, különösen az Egyesült Államokban, ám soha ilyen közel nem járt még ahhoz, hogy ténylegesen visszatérhessen a hatalomba. 

Üzenetében Donald Trump amerikai elnök segítségét is kiemelte, hozzátéve: az utolsó lépéseket az irániaknak kell megtenniük. Egyben felszólította a Forradalmi Gárda embereit is, hogy álljanak a nép oldalára és hagyják veszni az iszlamista vezetést, különben ők is velük együtt süllyednek el. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Pahlavi ígérete szerint személyesen irányítja majd Irán visszavételét a közösségi csatornákon, vagy rádión keresztül, egyelőre mindenkit arra kért, hogy térjen haza biztonságba és akkor vonuljon utcára, amikor ő jelt ad rá. 

Nagyon közel járunk a végső győzelemhez. Remélem, hogy hamarosan veletek lehetek és együtt vehetjük vissza Iránt, hogy újjáépítsük

– tette hozzá. 

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Monte Carlo
2026. március 01. 07:28
A PAHLAVIK SZÖRNYETEGEK VOLTAK, AZ ELNYOMÁS IRANBAN NEM A FORRADALOMMAL KEZDŐDÖTT.
Válasz erre
0
0
akarmike
2026. március 01. 07:17
Ennek a faszinak mind az emigráns irániak, mind a hazaiak körében 0 a népszerúsége...
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. március 01. 07:06
hát én utálom az iszlámot, de ez a sah egy szánalmas looser
Válasz erre
1
2
Chekke-Faint
2026. március 01. 07:00
Nos nem vitás a középkori vallási rendszer helyett egy monarchia százszor emberibb.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!