mandiner dpk ignáth éva kollázs

Akik együtt sportolnak, egymásra is elkezdenek odafigyelni - Ignáth Éva futó a Kollázsban

2026. február 28. 22:29

Ignáth Éva futó, pilates edző a magyarok általános lelki és fizikai állapotáról és a fiatalabb generációk sportra neveléséről is beszél a Mandiner és a DPK közös műsorában, a Kollázsban. Szóba kerülnek a női szerepek, a munka és a család összeegyeztetésének kérdése, és az, hogy az édesanyák mennyi külső elvárásnak próbálnak megfelelni.

2026. február 28. 22:29
null

A Kollázs következő epizódjának vendége Ignáth Éva futó, aki szerint közösség- és kapcsolatépítő ereje van a sportnak, akik együtt mozognak, óhatatlanul is figyelni kezdenek egymásra. A DPK és a Mandiner közös műsorában, a Kollázsban a sportoló beszélt arról is, a mai gyerekek általános fizikumának javítása részben otthon, részben a testnevelés órákon dől el, utóbbi esetében pedig kulcskérdés, hogy milyen a pedagógus. 

Úgy fogalmazott, Rengeteg erőt, kitartást és energiát ad a sport, de vitalitását és temperamentumát a szüleitől is örökölte. Emellett minden nap átlagemberekkel, főként nőkkel kerül kapcsolatba, így igazán pontos képe van arról milyen lelki és fizikai állapotban van ma a magyar társadalom. 

„Maratonista vagyok, és a városban, aszfalton futok, sokszor hosszú órákon keresztül. Ilyenkor látom az embereket az utcán, mindenkinek lefelé lóg az orra, a feje, borzalmas a tartása, senki nem néz fel, nem figyel a másikra”

 – fogalmazott a futónő. akinek éppen ezért missziója, hogy közösséget építsen az országban, ezzel pedig szerinte az általánosan rossz fizikai-, és lelkiállapoton is lehetne javítani.

 

Nézze meg a Kollázs teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

