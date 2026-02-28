Akik együtt sportolnak, egymásra is elkezdenek odafigyelni - Ignáth Éva futó a Kollázsban

A Kollázs következő epizódjának vendége Ignáth Éva futó, aki szerint közösség- és kapcsolatépítő ereje van a sportnak, akik együtt mozognak, óhatatlanul is figyelni kezdenek egymásra. A DPK és a Mandiner közös műsorában, a Kollázsban a sportoló beszélt arról is, a mai gyerekek általános fizikumának javítása részben otthon, részben a testnevelés órákon dől el, utóbbi esetében pedig kulcskérdés, hogy milyen a pedagógus.

Úgy fogalmazott, Rengeteg erőt, kitartást és energiát ad a sport, de vitalitását és temperamentumát a szüleitől is örökölte. Emellett minden nap átlagemberekkel, főként nőkkel kerül kapcsolatba, így igazán pontos képe van arról milyen lelki és fizikai állapotban van ma a magyar társadalom.