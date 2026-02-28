Akik együtt sportolnak, egymásra is elkezdenek odafigyelni - Ignáth Éva futó a Kollázsban

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Ignáth Éva futó, pilates edző a magyarok általános lelki és fizikai állapotáról és a fiatalabb generációk sportra neveléséről is beszél a Mandiner és a DPK közös műsorában, a Kollázsban. Szóba kerülnek a női szerepek, a munka és a család összeegyeztetésének kérdése, és az, hogy az édesanyák mennyi külső elvárásnak próbálnak megfelelni.
A Kollázs következő epizódjának vendége Ignáth Éva futó, aki szerint közösség- és kapcsolatépítő ereje van a sportnak, akik együtt mozognak, óhatatlanul is figyelni kezdenek egymásra. A DPK és a Mandiner közös műsorában, a Kollázsban a sportoló beszélt arról is, a mai gyerekek általános fizikumának javítása részben otthon, részben a testnevelés órákon dől el, utóbbi esetében pedig kulcskérdés, hogy milyen a pedagógus.
Úgy fogalmazott, Rengeteg erőt, kitartást és energiát ad a sport, de vitalitását és temperamentumát a szüleitől is örökölte. Emellett minden nap átlagemberekkel, főként nőkkel kerül kapcsolatba, így igazán pontos képe van arról milyen lelki és fizikai állapotban van ma a magyar társadalom.
„Maratonista vagyok, és a városban, aszfalton futok, sokszor hosszú órákon keresztül. Ilyenkor látom az embereket az utcán, mindenkinek lefelé lóg az orra, a feje, borzalmas a tartása, senki nem néz fel, nem figyel a másikra”
– fogalmazott a futónő. akinek éppen ezért missziója, hogy közösséget építsen az országban, ezzel pedig szerinte az általánosan rossz fizikai-, és lelkiállapoton is lehetne javítani.
Nézze meg a Kollázs teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!